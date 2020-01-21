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Почему генпрокурор Юрий Чайка уходит с поста и кто займет его место

, ИА "Амител"
Юрий Чайка занимал пост генпрокурора почти 14 лет
Фото: rupres.com

Фото: rupres.com


Юрий Чайка, занимавший должность генерального прокурора России почти 14 лет, уходит в отставку. Предложение освободить чиновника от обязанностей в понедельник, 20 января внес в Совет Федерации президент России Владимир Пути. Бывший генпрокурор — личность известная и довольно неоднозначная, вокруг него за все годы нахождения на посту генпрокурора возникало много слухов, скандалов и даже уголовных расследований. Рассказываем, чем запомнился Юрий Чайка, а также почему он уходит со своего поста и кто придет на его место.

1
В каких скандалах был замешан генпрокурор Чайка?
Одним из крупных и затяжных скандалов, с которым связано имя Юрия Чайки, является противостояние генеральной прокуратуры со  Следственным комитетом, который был создан в 2007 году и которому передали функции расследования уголовных дел. Напомним, Юрий Чайка был назначен на должность генпрокурора в 2006 году.

Представители прокуратуры и СКР по очереди обвиняли друг друга в разных грехах, в том числе и в совершении уголовных преступлений.

Юрий Чайка неоднократно выступал против СКР и критиковал его за нераскрытые преступления.

2
Почему имя Чайки упоминают с "Игорным делом"?
В 2011 году следственный комитет начал расследовать уголовное дело, которое было связано с работой нелегального игорного бизнеса в Подмосковье. В СМИ оно получило название "Игорного дела" или "Дела о подмосковных казино". Большинство подозреваемых по этому делу оказались высокопоставленными прокурорами, либо их друзьями и родственниками. Их обвиняли в крышевании подпольных казино. В ответ прокуратура возбудила уголовные дела против руководящих сотрудников следственного комитета, в том числе и против тех, кто расследовал "Игорное дело". В тот момент вражда СКР и Генпрокуратуры достигла небывалых высот.

Имя Юрия Чайки напрямую с этим делом не называлось, однако упоминался сын генпрокурора Артем Чайка. Тогда в СМИ появилась информация о том, что Артему Чайке передавали деньги за крышевание казино. Предполагалось, что именно он стал связующим звеном между организаторами казино и областными прокурорами.
3
Какое расследование против генпрокурора провел Навальный?
Да собственно говоря, все "расследование" Навального касалось сыновей генпрокурора, а не самого Юрия Чайки. Так, в 2015 году Фонд борьбы с коррупцией, основанный оппозиционером Алексеем Навальным, выпустил расследование, в котором приписывал сыну генпрокурора долю в гостинице Pomegranate на полуострове Халкидики в Греции. Совладельцем этой гостиницы, как утверждал Навальный, является бывшая жена замгенпрокурора РФ Ольга Лопатина. Вместе они инвестировали в отель порядка 25-29 млн евро. В мае 2014 года они присутствовали на открытии гостиницы.

Также сотрудники ФБК утверждали, что Верхнеленское пароходство в Иркутске перешло под контроль Артема Чайки в результате рейдерского захвата. Однако следственный комитет не увидел криминальной составляющей в этом деле. Также старшего сына генпрокурора обвинили в покупке недвижимости в Швейцарии с приблизительной стоимостью в три млн долларов. А в некоторых документах Швейцарии сын генпрокурора указан как резидент этой страны.

Что касается младшего сына Чайки Игоря, то, по данным расследования ФБК, получает многомилионные госконтракты по всей стране благодаря покровительству отца.

Сам Юрий Чайка назвал это расследование лживым и беспочвенным. "Для меня очевидно, что это заказ, выполненный явно не на деньги исполнителей. Большие деньги! Изложенные сведения носят заведомо лживый характер и не имеют под собой никакой почвы", – сказал генпрокурор "Интерфаксу".

Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что расследование не вызывает интереса, так как речь в ней идет о совершеннолетних детях Юрия Чайки, а не о самом генпрокуроре.

4
Почему Юрий Чайка покидает пост генпрокурора РФ?
Владимир Путин сообщил, что Юрий Чайка освобожден от должности "из-за перехода на новую работу". Что это за работа, пока не уточняется. Между тем в мае 2020 года Чайке исполнится 69 лет и эксперты отмечают, что Путину на этом посту нужна боле молодая смена. Кроме того, есть предположение, что кандидат на это кресло должен будет примирить две враждующих организации — СКР и Генпрокуратуру.
4
И кто же станет новым генпрокурором?
Владимир Путин внес в Совет Федерации кандидатуру заместителя председателя Следственного комитета Игоря Краснова на пост генпрокурора РФ. Краснову 44 года. Успел поработать в прокуратуре (с 1997 года), а в 2007 году перешел в Следственный комитет, где начал службу старшим следователем по особо важным делам при председателе СК. В 2016 году Краснов был назначен заместителем главы СК.

За плечами Игоря Краснова расследование громких преступлений и убийств. Например, именно он работал над расследованием таких громких дел, как покушение на Анатолия Чубайса, убийство судьи Московского городского суда Эдуарда Чувашова, возглавлял следственную группу, расследовавшую убийство Бориса Немцова и хищения при строительстве космодрома "Восточный".

В 2011 году Краснов был награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

5
Когда решится вопрос о снятии Чайки с поста?
Совет Федерации рассмотрит вопрос о снятии Юрия Чайки с поста генпрокурора и назначении Игоря Краснова 22 января.

"В Совет Федерации поступило представление президента Российской Федерации о назначении Игоря Краснова на должность генерального прокурора. Мною дано поручение комитету по конституционному законодательству и государственному строительству и комитету по обороне и безопасности в установленном порядке рассмотреть представленную кандидатуру", — цитирует спикера СФ Валентину Матвиенко РИА Новости.  

6
Биография Юрия Чайки
Юрий Чайка родился 21 мая 1951 года в городе Николаевск-на-Амуре Хабаровского края. Он закончил Свердловский юридический институт по специальности "правоведение" в 1976 году.

После окончания института он пошел работать в прокуратуру. Сначала занимал должность стажера в Усть-Удинском районе Иркутской области, позднее – зампрокурора Тулунской межрайонной прокуратуры.

В 1979 был назначен транспортным прокурором, начальником следственного отдела Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. На этой должности он пробыл до 1984 года.

 С 1984 года — инструктор отдела административных органов иркутского обкома КПСС. В 1986–1988 годах — первый заместитель прокурора Иркутской области. С 1988 года — заведующий государственно-правовым отделом иркутского обкома КПСС. В 1990–1992 годах — прокурор Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, с 1992 года — прокурор Иркутской области. В ноябре 1995 года назначен первым заместителем генпрокурора РФ. С 2 апреля по 9 августа 1999 года исполнял обязанности генпрокурора. С августа 1999 года — министр юстиции РФ, с 23 июня 2006 года — генпрокурор РФ.

Его назначили генпрокурором на пятилетний срок 23 июня 2006 года. 22 июня 2011 года она был переназначен на пять лет. 15 июня 2016 года его снова переназначили на пять лет. Срок его полномочий должен был истечь в 2021 году.

Награжден орденами Почета, "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степеней, орденом Александра Невского, медалями. Заслуженный юрист РФ. Женат, имеет двух сыновей.

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Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

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