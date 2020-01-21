Почему генпрокурор Юрий Чайка уходит с поста и кто займет его место

Генпрокурор Чайка заявил, что оба его сына подняли бизнес сами и с нуля По словам Чайки, у него дети добились всего сами Да собственно говоря, все "расследование" Навального касалось сыновей генпрокурора, а не самого Юрия Чайки. Так, в 2015 году Фонд борьбы с коррупцией, основанный оппозиционером Алексеем Навальным, выпустил расследование, в котором приписывал сыну генпрокурора долю в гостинице Pomegranate на полуострове Халкидики в Греции. Совладельцем этой гостиницы, как утверждал Навальный, является бывшая жена замгенпрокурора РФ Ольга Лопатина. Вместе они инвестировали в отель порядка 25-29 млн евро. В мае 2014 года они присутствовали на открытии гостиницы.

Также сотрудники ФБК утверждали, что Верхнеленское пароходство в Иркутске перешло под контроль Артема Чайки в результате рейдерского захвата. Однако следственный комитет не увидел криминальной составляющей в этом деле. Также старшего сына генпрокурора обвинили в покупке недвижимости в Швейцарии с приблизительной стоимостью в три млн долларов. А в некоторых документах Швейцарии сын генпрокурора указан как резидент этой страны.

Что касается младшего сына Чайки Игоря, то, по данным расследования ФБК, получает многомилионные госконтракты по всей стране благодаря покровительству отца.

Сам Юрий Чайка назвал это расследование лживым и беспочвенным. "Для меня очевидно, что это заказ, выполненный явно не на деньги исполнителей. Большие деньги! Изложенные сведения носят заведомо лживый характер и не имеют под собой никакой почвы", – сказал генпрокурор "Интерфаксу".

Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что расследование не вызывает интереса, так как речь в ней идет о совершеннолетних детях Юрия Чайки, а не о самом генпрокуроре.