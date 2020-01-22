Филиппов день. Как 22 января понять, что скоро начнется оттепель

Кто такой Филипп, в честь которого назвали праздник?

В Православной церкви 22 января вспоминают святителя Филиппа – епископа Русской церкви и митрополита Московского и всея Руси. Филипп, живший во времена Ивана Грозного, открыто выступал против опричнины и политики царя.

Федор (так святителя называли в мирской жизни) родился в боярской семье. Отец готовил его к государственной службе, а мать воспитывала по строгим христианским канонам, с ранних лет приобщая к Святому Писанию. Уже в детстве мальчик тяготел к книгам и молитвам, но по примеру отца пошел на военную службу, когда ему было 26 лет. Через несколько лет решил оставить это дело и в тайне уехал в Соловецкую обитель, где его приняли послушником. Там его произвели в игумена и нарекли именем Филипп.

Святитель много сил и времени отдал для развития Соловецкой обители. Как рассказывает житие епископа, он построил больницы, соборы и храмы, организовал пустыни, где все желающие могли безмолвствовать, устроил сеть каналов между озерами и поставил на них мельницы, построил новые промышленные сооружения. Святитель Филипп сделал многое, чтобы увековечить память основателей монастыря преподобных Савватия и Зосимы.

Вскоре его поставили митрополитом Московской кафедры. Несмотря на усердный труд, Филипп попал в немилость Иоанна IV. За осуждение опричнины Ивана Грозного Филиппа лишили сана и отправили в ссылку в тверской Отроч Успенский монастырь. Согласно житию, святителя Филиппа задушил Малюта Скуратов.