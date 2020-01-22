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Филиппов день. Как 22 января понять, что скоро начнется оттепель

, ИА "Амител"
В этот день легко можно выяснить, какой будет погода в сентябре. Объясняем, как это сделать
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com


22 января по народному календарю отмечают Филиппов день. На Руси в этот день отмывали дом после праздников, ходили в баню и внимательно следили за поведением животных и птиц. Зачем это было нужно, как на Филиппов день предсказывали погоду на сентябрь и почему ругались в парилке – читайте в материале amic.ru.

1
Кто такой Филипп, в честь которого назвали праздник?

В Православной церкви 22 января вспоминают святителя Филиппа – епископа Русской церкви и митрополита Московского и всея Руси. Филипп, живший во времена Ивана Грозного, открыто выступал против опричнины и политики царя.

Федор (так святителя называли в мирской жизни) родился в боярской семье. Отец готовил его к государственной службе, а мать воспитывала по строгим христианским канонам, с ранних лет приобщая к Святому Писанию. Уже в детстве мальчик тяготел к книгам и молитвам, но по примеру отца пошел на военную службу, когда ему было 26 лет. Через несколько лет решил оставить это дело и в тайне уехал в Соловецкую обитель, где его приняли послушником. Там его произвели в игумена и нарекли именем Филипп.

Святитель много сил и времени отдал для развития Соловецкой обители. Как рассказывает житие епископа, он построил больницы, соборы и храмы, организовал пустыни, где все желающие могли безмолвствовать, устроил сеть каналов между озерами и поставил на них мельницы, построил новые промышленные сооружения. Святитель Филипп сделал многое, чтобы увековечить память основателей монастыря преподобных Савватия и Зосимы.

Вскоре его поставили митрополитом Московской кафедры. Несмотря на усердный труд, Филипп попал в немилость Иоанна IV. За осуждение опричнины Ивана Грозного Филиппа лишили сана и отправили в ссылку в тверской Отроч Успенский монастырь. Согласно житию, святителя Филиппа задушил Малюта Скуратов.

2
Чем занимались в этот день?

22 января на Руси заканчивались дни гулянок и безделья (Филиппову дню предшествовали Рождество, святочные гулянья, Крещение, Иван-бражник и Емелин день) и начинались трудовые будни. Крестьяне говорили: "Пришла пора, забот гора". А дел у людей действительно накапливалось за праздники много. Женщины принимались за генеральную уборку, стирали одежду и белье, ведь в Крещение и несколько дней после него делать это запрещалось – считалось грехом. Без дела не сидели и мужчины, которые занимались тяжелым трудом по дому и во дворе.

В порядок старались привести не только дом, но и себя. На Филиппов день традиционно ходили в баню, где отмывались от праздников и "смывали" Святки, но при этом бранились.

3
В бане обычно моются. Зачем ругаться?

В народе верили, что 22 января у банника – духа, который живет в бане – можно взять шапку-невидимку. Зачем это было нужно, неизвестно. Но обряд проводили интересный: под подошву левого сапога помещали крестик, заходили в парилку, садились лицом к стене и бранили все на свете. По народным поверьям, дух бани должен был тут же показаться и дать желанную шапку-невидимку.

4
А что нельзя было делать?
На Руси в этот день нельзя было выяснять отношения и ссориться. Иначе, по народному поверью, в этот день могла взбунтоваться нечистая сила. Чтобы задобрить домового, домашние тапочки ставили носками к порогу.
5
Народные приметы на 22 января
  • В этот день определяли погоду на сентябрь. Если шел снег, то первый месяц осени будет дождливым, если погода стояла сухая и солнечная – то жарким.
  • Ясная и морозная погода – к хорошему урожаю.
  • Если вороны и галки 22 января сидят на верхушках деревьев – к морозам, на снегу – к оттепели.
  • Кошка к теплым местам тянется или сворачивается калачиком – стоит ждать похолодания, лежит брюхом кверху или спит весь день – к потеплению, когти точит – будет ветер.
  • Если животное не хочет выходить на улицу – ждать морозов.
  • Сны в эту ночь снились вещие. Хороший сон нужно было обязательно рассказать и тогда он мог сбыться.
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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

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