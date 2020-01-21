Пора бояться? Что такое китайский коронавирус, от которого гибнут люди и как лечиться

Вспышка пневмонии неизвестной этиологии произошла в Китае в декабре 2019 года. К моменту публикации материала в стране зафиксировано около 200 заболевших. Четыре человека умерли. Девять пациентов находятся в критическом состоянии, еще 35 – в тяжелом. Кроме того, есть заболевшие в Таиланде, Южной Корее, Японии. Что известно на данный момент об "уханьском синдроме", как передается новый коронавирус, какие у него симптомы и насколько он опасен, читайте в нашем "Вопросе – ответе".
Коронавирус – это на самом деле целое семейство вирусов, которое включает в себя более 30 их видов. Вирусы поражают внутренние органы, в том числе дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта и нервной системы.
Первая вспышка распространяющегося сейчас в Китае вируса произошла в Ухане (провинция Хубэй, Центральный Китай). Поэтому журналисты дали этой болезни неофициальное название "уханьский синдром". Официальное же его название 2019-nCoV. И это новый вид коронавируса, который вызывает пневмонию.
Более того, в больницах вирусом от пациентов заразились как минимум 14 врачей. И сейчас специалисты говорят о том, что коронавирус может мутировать и передаваться от человека к человеку. В связи с этим возникает необходимость экстренных мер.
По данным китайских экспертов, более 95% случаев заражения имеют отношение к Уханю. Но также есть информация о носительстве вируса в Пекине, Гуандуне, Шанхае. Всего в КНР к 21 января от коронавируса 2019-nCoV скончались четыре человека.
Зафиксированы случаи заболевания и в других странах. Так, в Сингапуре врачи изолировали шесть человек, в Японии стало известно об одном заболевшем, в Таиланде – о двух, еще об одном – в Южной Корее. Все эти люди до этого посещали Ухань.
По последним данным, всего зарегистрировано более 250 заболевших. В контакте с инфицированными находилось 817 человек. Всех их поместили под карантин, но большинство из них уже выписали.
Сейчас этот вирус изучают во всех странах. Он уже описан и расшифрован. Анализ ДНК неутешителен – новый вирус, судя по всему, родственен тому, что вызвал вспышку атипичной пневмонии в начале двухтысячных.
А еще опасность заключается в том, что вирус может мутировать. Впрочем, китайские врачи утверждают, что у них все под контролем, как и у санитарных служб во всех аэропортах и вокзалах.
По сути, никакого особого лечения пока для этого вируса нет, отметили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Применяются противовирусные средства, используемые при других вирусных заболеваниях.
Тут все сложно. Дело в том, что распространение нового "уханьского синдрома" может получить куда большие масштабы из-за приближающегося китайского Нового года, который в этом году будут праздновать 25 января. В так называемый сезон чуньюнь миллионы китайцев разъезжаются по родным городам праздновать это событие. Поэтому риск распространения вируса увеличивается в сотни, если не в тысячи раз.
Нет, в нашей стране пока таких случаев не зафиксировано. В России усилили санитарно-карантинный контроль на границе с Китаем. Роспотребнадзор обратился к нашим туристам с просьбой учитывать информацию о заболевании при планировании поездок в Юго-Восточную Азию (а лучше пока вообще не ездить, если есть возможность).
Россельхознадзор, в свою очередь, выступил с рекомендацией избегать контактов с животными во время поездок в Китай.
В Центре стратегического планирования Минздрава РФ сообщили, что к концу января создадут прототип экспресс-теста для определения вызывающего пневмонию коронавируса 2019-nCoV. На диагностику потребуется около 15-20 минут, тест можно будет применять в российских аэропортах.
Усиленный режим санитарно-карантинного контроля также действует в аэропортах Сингапура, Таиланда, Гонконга, на всех пунктах въезда в Малайзии.
В аэропорту и на вокзалах Уханя установили специальные детекторы для выявления вируса, проводятся проверки вдоль ключевых автотрасс, ведущих в город.
Комментарии
За день в авариях гибнет больше. А тут про какой-то локальный чих развопились
Это летучие мышки решили отомстить за то, что китайцы их жрут
Чё вы так беспокоитесь за Китай? Там почти полтора миллиарда живёт.
ПРИ ЧЕМ тут Китай?щас китайцы этот вирус развезут по всему китаю, а потом наши туристы эту заразу припрут к нам
21.01.2020 13:47
- гость -
Чё-то никогда не припирали, а сейчас именно припрут. У них там каждый год новые вирусы.
Туристы привезут заразу запросто.
А у нас будут лечить от ОРВИ кагоцелом.
Как диагноз грипп не ставят до особого разрешения, так и тут, запросто может разрастись в эпидемию.
И если в Китае общепринято ходить в защитных масках, что как-то тормозит распространение заболеваний, то у нас все в автобусах дышат полной грудью.