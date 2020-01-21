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Пора бояться? Что такое китайский коронавирус, от которого гибнут люди и как лечиться

, ИА "Амител"
Новый вирус вызывает пневмонию, его жертвами уже стали четыре человека, а количество заболевших превысило 250 человек

Вспышка пневмонии неизвестной этиологии произошла в Китае в декабре 2019 года. К моменту публикации материала в стране зафиксировано около 200 заболевших. Четыре человека умерли. Девять пациентов находятся в критическом состоянии, еще 35 – в тяжелом. Кроме того, есть заболевшие в Таиланде, Южной Корее, Японии. Что известно на данный момент об "уханьском синдроме", как передается новый коронавирус, какие у него симптомы и насколько он опасен, читайте в нашем "Вопросе – ответе".

1
Что такое "уханьский синдром" и причем тут коронавирус?

Коронавирус – это на самом деле целое семейство вирусов, которое включает в себя более 30 их видов. Вирусы поражают внутренние органы, в том числе дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта и нервной системы.

Первая вспышка распространяющегося сейчас в Китае вируса произошла в Ухане (провинция Хубэй, Центральный Китай). Поэтому журналисты дали этой болезни неофициальное название "уханьский синдром". Официальное же его название 2019-nCoV. И это новый вид коронавируса, который вызывает пневмонию.

2
Откуда появился этот вирус?
Пока ответа на этот вопрос нет. Исследования показали, что вспышка вируса началась с рыбного рынка в Ухане. Однако говорить, что во всем виновата рыба, тоже нельзя. Дело в том, что на этом рынке (вопреки всем санитарным правилам) продавали многое. Там можно было купить кур, летучих мышей, кроликов, змей. Кто именно из представителей фауны является источником заражения, неизвестно. Но большинство вирусологов склоняются к мнению, что "резервуаром инфекции" стали летучие мыши. В некоторых китайских провинциях это до сих пор любимое лакомство.
3
То есть можно просто не покупать ничего на этом рынке, чтобы не заразиться?
Не совсем так. Изначально была версия, что этих мер действительно будет достаточно, так как в большинстве случаев пациенты были там либо постоянными покупателями, либо продавцами. Изначально даже говорили, что вирус не передается от человека к человеку.  1 января 2020 года рынок закрыли, но вирус продолжил распространяться.

Более того, в больницах вирусом от пациентов заразились как минимум 14  врачей. И сейчас специалисты говорят о том, что коронавирус может мутировать и передаваться от человека к человеку. В связи с этим возникает необходимость экстренных мер.
4
Вирус обнаружен только в Ухане?

По данным китайских экспертов, более 95% случаев заражения имеют отношение к Уханю. Но также есть информация о носительстве вируса в Пекине, Гуандуне, Шанхае. Всего в КНР к 21 января от коронавируса 2019-nCoV скончались четыре человека.

Зафиксированы случаи заболевания и в других странах. Так, в Сингапуре врачи изолировали шесть человек, в Японии стало известно об одном заболевшем, в Таиланде – о двух, еще об одном – в Южной Корее. Все эти люди до этого посещали Ухань.

По последним  данным, всего зарегистрировано более 250 заболевших. В контакте с инфицированными находилось 817 человек. Всех их поместили под карантин, но большинство из них уже выписали.

5
Насколько опасен этот вирус?
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уже сообщила, что новый коронавирус может вызывать серьезное заболевание и созывает экстренный совет.

Сейчас этот вирус изучают во всех странах. Он уже описан и расшифрован. Анализ ДНК неутешителен – новый вирус, судя по всему, родственен тому, что вызвал вспышку атипичной пневмонии в начале двухтысячных.

А еще опасность заключается в том, что вирус может мутировать. Впрочем, китайские врачи утверждают, что у них все под контролем, как и у санитарных служб во всех аэропортах и вокзалах.

6
Какие симптомы у этого вируса и как его лечить?
Для коронавируса 2019-nCoV характерно повышение температуры, кашель и сильная одышка. У многих заболевших зафиксированы серьезные поражения легких. Риск осложнений особенно высок для пожилых людей.

По сути, никакого особого лечения пока для этого вируса нет, отметили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Применяются противовирусные средства, используемые при других вирусных заболеваниях.

7
То есть если не ездить в Ухань, то можно не бояться?

Тут все сложно. Дело в том, что распространение нового "уханьского синдрома" может получить куда большие масштабы из-за приближающегося китайского Нового года, который в этом году будут праздновать 25 января. В так называемый сезон чуньюнь миллионы китайцев разъезжаются по родным городам праздновать это событие. Поэтому риск распространения вируса увеличивается в сотни, если не в тысячи раз.

8
А в России уже есть случаи этого вируса? И что делают, чтобы его не впустить?

Нет, в нашей стране пока таких случаев не зафиксировано. В России усилили санитарно-карантинный контроль на границе с Китаем. Роспотребнадзор обратился к нашим туристам с просьбой учитывать информацию о заболевании при планировании поездок в Юго-Восточную Азию (а лучше пока вообще не ездить, если есть возможность).

Россельхознадзор, в свою очередь, выступил с рекомендацией избегать контактов с животными во время поездок в Китай.

В Центре стратегического планирования Минздрава РФ сообщили, что к концу января создадут прототип экспресс-теста для определения вызывающего пневмонию коронавируса 2019-nCoV. На диагностику потребуется около 15-20 минут, тест можно будет применять в российских аэропортах.

Усиленный режим санитарно-карантинного контроля также действует в аэропортах  Сингапура, Таиланда, Гонконга, на всех пунктах въезда в Малайзии. 

В аэропорту и на вокзалах Уханя установили специальные детекторы для выявления вируса, проводятся проверки вдоль ключевых автотрасс, ведущих в город.

Автор:
Ирина Киселева Редактор службы аналитической информации +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

21.01.2020 13:07
Filin

За день в авариях гибнет больше. А тут про какой-то локальный чих развопились

21.01.2020 13:16
- гость -

Это летучие мышки решили отомстить за то, что китайцы их жрут

21.01.2020 13:26
- гость -

Чё вы так беспокоитесь за Китай? Там почти полтора миллиарда живёт.

21.01.2020 13:47
- гость -

ПРИ ЧЕМ тут Китай?щас китайцы этот вирус развезут по всему китаю, а потом наши туристы эту заразу припрут к нам

21.01.2020 13:59
- гость -

21.01.2020 13:47
- гость -

Чё-то никогда не припирали, а сейчас именно припрут. У них там каждый год новые вирусы.

21.01.2020 14:18
- гость -

Туристы привезут заразу запросто.
А у нас будут лечить от ОРВИ кагоцелом.
Как диагноз грипп не ставят до особого разрешения, так и тут, запросто может разрастись в эпидемию.
И если в Китае общепринято ходить в защитных масках, что как-то тормозит распространение заболеваний, то у нас все в автобусах дышат полной грудью.

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