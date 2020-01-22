Сколько дней отдыхаем на 23 Февраля в 2020 году?

Сколько дней отдыхаем на 23 Февраля?

В России на День защитника Отечества в 2020 году будем отдыхать три дня – с 22 по 24 февраля. В этом году праздник выпадает на воскресенье. Согласно законодательству России, если государственный праздник приходится на календарный выходной – субботу или воскресенье, он автоматом переносится на следующий за ним понедельник (или любую другую дату). В феврале 2020 года дополнительный выходной у нас будет в понедельник, 24 февраля.

В итоге рабочий график будет выстроен следующим образом:

21 февраля, пятница – рабочий день;

22 февраля, суббота, выходной день по календарю;

23 февраля, воскресенье – День защитника Отечества;

24 февраля, понедельник – выходной праздничный день;

25 февраля, вторник – рабочий день.

В феврале 2020 года, согласно производственному календарю, будет 19 рабочих и 10 выходных дней. Напомним, 2020 – високосный год. Поэтому в феврале будет 29 дней, на один день больше, чем обычно.