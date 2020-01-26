Как рассчитать накопительную пенсию в 2020 году

За выплатой средств пенсионных накоплений необходимо обращаться с заявлением туда, где они формировались: либо в ПФР, либо в НПФ (если пенсионные накопления переданы в управление негосударственному пенсионному фонду).

Заявление о назначении накопительной пенсии можно подать и в электронном виде через Личный кабинет на сайте ПФР. Эта функция доступна тем, кто формируют свои пенсионные накопления через Пенсионный фонд России.

Размер накопительной пенсии может ежегодно корректироваться с учетом поступивших взносов. Корректировка производится с 1 августа в беззаявительном порядке. Результаты корректировки зависят от поступления на лицевые счета граждан средств пенсионных накоплений, которые ранее не были учтены (например, появились вновь при уплате дополнительных страховых взносов), и от результатов их инвестирования.

С 2019 года, несмотря на изменения в пенсионном законодательстве, касающиеся возраста выхода на пенсию, граждане, у которых сформированы средства пенсионных накоплений, могут обратиться за их выплатой как и раньше с 55 и 60 лет (женщины и мужчины соответственно). Получить средства пенсионных накоплений можно при достижении указанного возраста и при соблюдении условий для назначения страховой пенсии по старости (необходимого стажа и количества пенсионных коэффициентов).