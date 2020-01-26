Как рассчитать накопительную пенсию в 2020 году

С 1 января 2020 года в России изменился ожидаемый период выплаты накопительной пенсии, или как его еще называют срок дожития. Теперь он составляет 258 месяцев. Это важный параметр, так как именно с его помощью рассчитывается накопительная пенсия. Рассказываем, кто может получать пенсионные накопления, какими способами, а также как посчитать размер накопительной пенсии в 2020.
- страховых взносов работодателя на накопительную пенсию сотрудника в рамках обязательного пенсионного страхования;
- дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию, в том числе в рамках программы государственного софинансирования пенсии;
- средств материнского капитала, направленных на формирование накопительной пенсии.
Формула расчета накопительной части пенсии выглядит так:
НП = ПН/Т, где:
- НП – величина выплат, полагающихся гражданину каждый год;
- ПН – накопленные средства на счете;
- Т – время, на протяжении которого продолжатся выплаты (указывается в месяцах).
- граждан 1967 года рождения и моложе;
- мужчин 1953-1966 годов рождения и женщин 1957-1966 годов рождения, в пользу которых в период с 2002 по 2004 год включительно уплачивались страховые взносы на накопительную пенсию. С 2005 года отчисления прекратились из-за изменений в законе;
- участников программы государственного софинансирования пенсии;
- у тех, кто направил материнский капитал на формирование накопительной пенсии.
Если гражданин родился в 1967 году или позднее, то он мог до 31 декабря 2015 года выбрать, будет ли он формировать только страховую пенсию или формировать и страховую, и накопительную пенсию.
Сейчас право выбора пенсионных накоплений имеют лица 1967 года рождения и моложе, в отношении которых с 1 января 2014 года впервые начисляются страховые взносы на обязательное пенсионное страхование.
Единовременная выплата – пенсионные накопления выплачиваются сразу всей суммой. Получить ее могут:
- граждане, у которых размер накопительной пенсии составляет 5% и меньше по отношению к размеру страховой пенсии по старости;
- инвалиды, получающие страховую пенсию;
- граждане, которые получают пенсию по потере кормильца;
- граждане, которые получают пенсию по государственному пенсионному обеспечению.
Для получения выплаты последние три вида получателей не должны иметь права на страховую пенсию по старости из-за отсутствия нужного страхового стажа или нужного количества пенсионных баллов.
Срочная выплата – продолжительность выплат определяет сам гражданин, но она не должна быть меньше 10 лет. Выплачивается при возникновении права на пенсию по старости тем, кто сформировал пенсионные накопления за счет взносов, в том числе взносов работодателя, взносов государства на софинансирование и дохода от их инвестирования, а также за счет средств материнского капитала, направленных на формирование будущей пенсии, и дохода от их инвестирования.
Накопительная пенсия – выплачивается ежемесячно пожизненно.
Заявление о назначении накопительной пенсии можно подать и в электронном виде через Личный кабинет на сайте ПФР. Эта функция доступна тем, кто формируют свои пенсионные накопления через Пенсионный фонд России.
Размер накопительной пенсии может ежегодно корректироваться с учетом поступивших взносов. Корректировка производится с 1 августа в беззаявительном порядке. Результаты корректировки зависят от поступления на лицевые счета граждан средств пенсионных накоплений, которые ранее не были учтены (например, появились вновь при уплате дополнительных страховых взносов), и от результатов их инвестирования.
С 2019 года, несмотря на изменения в пенсионном законодательстве, касающиеся возраста выхода на пенсию, граждане, у которых сформированы средства пенсионных накоплений, могут обратиться за их выплатой как и раньше с 55 и 60 лет (женщины и мужчины соответственно). Получить средства пенсионных накоплений можно при достижении указанного возраста и при соблюдении условий для назначения страховой пенсии по старости (необходимого стажа и количества пенсионных коэффициентов).
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