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Как рассчитать накопительную пенсию в 2020 году

, ИА "Амител"
Накопительную часть пенсии в 2020 году нужно будет высчитывать немного по-другому
Фото: u-f.ru

Фото: u-f.ru


С 1 января 2020 года в России изменился ожидаемый период выплаты накопительной пенсии, или как его еще называют срок дожития. Теперь он составляет 258 месяцев. Это важный параметр, так как именно с его помощью рассчитывается накопительная пенсия. Рассказываем, кто может получать пенсионные накопления, какими способами, а также как посчитать размер накопительной пенсии в 2020.

1
Что такое пенсионные накопления?
 
Пенсионные накопления – это средства, находящиеся на вашем индивидуальном лицевом счете в системе обязательного пенсионного страхования в ПФР или НПФ. Они могут быть сформированы за счет:
  • страховых взносов работодателя на накопительную пенсию сотрудника в рамках обязательного пенсионного страхования;
  • дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию, в том числе в рамках программы государственного софинансирования пенсии;
  • средств материнского капитала, направленных на формирование накопительной пенсии.
2
Как рассчитать накопительную пенсию?

Формула расчета накопительной части пенсии выглядит так:

НП = ПН/Т, где:

  • НП – величина выплат, полагающихся гражданину каждый год;
  • ПН – накопленные средства на счете;
  • Т – время, на протяжении которого продолжатся выплаты (указывается в месяцах).
В общем, чтобы рассчитать ежемесячный размер выплаты, надо общую сумму пенсионных накоплений гражданина разделить на период расчета накопительной пенсии. Период, который используется для расчета накопительной пенсии, ежегодно меняется и в 2020 году он составляет 258 месяцев (21,5 года). Размер накопительной пенсии будет выше, если обратиться за назначением пенсии позднее приобретения права на указанную пенсию.
3
У кого формируются пенсионные накопления?
 
  • граждан 1967 года рождения и моложе;
  • мужчин 1953-1966 годов рождения и женщин 1957-1966 годов рождения, в пользу которых в период с 2002 по 2004 год включительно уплачивались страховые взносы на накопительную пенсию. С 2005 года отчисления прекратились из-за изменений в законе;
  • участников программы государственного софинансирования пенсии;
  • у тех, кто направил материнский капитал на формирование накопительной пенсии.

Если гражданин родился в 1967 году или позднее, то он мог до 31 декабря 2015 года выбрать, будет ли он формировать только страховую пенсию или формировать и страховую, и накопительную пенсию.

Сейчас право выбора пенсионных накоплений имеют лица 1967 года рождения и моложе, в отношении которых с 1 января 2014 года впервые начисляются страховые взносы на обязательное пенсионное страхование.

4
Как можно получить пенсионные накопления?
 
Пенсионные накопления можно получить тремя способами.

Единовременная выплата – пенсионные накопления выплачиваются сразу всей суммой. Получить ее могут:

  • граждане, у которых размер накопительной пенсии составляет 5% и меньше по отношению к размеру страховой пенсии по старости;
  • инвалиды, получающие страховую пенсию;
  • граждане, которые получают пенсию по потере кормильца;
  • граждане, которые получают пенсию по государственному пенсионному обеспечению.

Для получения выплаты последние три вида получателей не должны иметь права на страховую пенсию по старости из-за отсутствия нужного страхового стажа или нужного количества пенсионных баллов.

Срочная выплата – продолжительность выплат определяет сам гражданин, но она не должна быть меньше 10 лет. Выплачивается при возникновении права на пенсию по старости тем, кто сформировал пенсионные накопления за счет взносов, в том числе взносов работодателя, взносов государства на софинансирование и дохода от их инвестирования, а также за счет средств материнского капитала, направленных на формирование будущей пенсии, и дохода от их инвестирования.

Накопительная пенсия – выплачивается ежемесячно пожизненно.

5
Куда обратиться, чтобы мне выплатили пенсионные накопления?
 
За выплатой средств пенсионных накоплений необходимо обращаться с заявлением туда, где они формировались: либо в ПФР, либо в НПФ (если пенсионные накопления переданы в управление негосударственному пенсионному фонду).

Заявление о назначении накопительной пенсии можно подать и в электронном виде через Личный кабинет на сайте ПФР. Эта функция доступна тем, кто формируют свои пенсионные накопления через Пенсионный фонд России.

Размер накопительной пенсии может ежегодно корректироваться с учетом поступивших взносов. Корректировка производится с 1 августа в беззаявительном порядке. Результаты корректировки зависят от поступления на лицевые счета граждан средств пенсионных накоплений, которые ранее не были учтены (например, появились вновь при уплате дополнительных страховых взносов), и от результатов их инвестирования.

С 2019 года, несмотря на изменения в пенсионном законодательстве, касающиеся возраста выхода на пенсию, граждане, у которых сформированы средства пенсионных накоплений, могут обратиться за их выплатой как и раньше с 55 и 60 лет (женщины и мужчины соответственно). Получить средства пенсионных накоплений можно при достижении указанного возраста и при соблюдении условий для назначения страховой пенсии по старости (необходимого стажа и количества пенсионных коэффициентов).

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Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

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