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Кто будет председателем нового правительства?

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Новое правительство РФ. Кто в него вошел?

, ИА "Амител" , Евгения Родочинская
Знакомимся с новыми министрами и вице-премьерами
Фото: socpalata.org

Фото: socpalata.org


Стали известны имена членов нового правительства РФ. Большинство министров осталось на своих местах, но появились и новые — иногда совсем неожиданные — лица. Кто эти люди — читайте в материале amic.ru.

Председатель правительства: Михаил Мишустин

С 2010 до января 2020 года возглавлял Федеральную налоговую службу России. Объявил войну "грязным данным" и стал искоренять проблему необоснованного возврата НДС. По его словам, он пытался сделать все, чтобы бизнесу и людям стало проще взаимодействовать с налоговыми органами. С этой целью (а также для борьбы с коррупцией) он начал  внедрять электронные сервисы. 

Первый вице-премьер — Андрей Белоусов 

Помощник президента России. В госслужбу пришел в 2006-м и сразу стал заместителем Германа Грефа, который на тот момент был министром экономического развития РФ. В ведомстве курировал макроэкономический блок, включая вопросы улучшения инвестиционного климата и реализацию федеральных целевых программ. В 2008 году стал директором департамента экономики и финансов Аппарата правительства РФ. Отвечал за вопросы формирования бюджета, улучшения инвестклимата, при нем создали Агентство стратегических инициатив (АСИ), которое разрабатывало дорожные карты улучшения инвестиционного климата России. В 2012 Путин назначил Белоусова министром экономического развития и торговли, но в этой должности он проработал год — в 2013 году он стал помощником президента РФ по экономике, заняв место Эльвиры Набиуллиной. Как уточняют "Ведомости", Белоусов был одним из разработчиков экономической программы Владимира Путина 2018 года и майского указа президента, на основе которого подготовили нацпроекты.

Вице-премьер — Дмитрий Григоренко

Замглавы Федеральной налоговой службы (ФНС), то есть Михаила Мишустина. В этой должности Григоренко работает с 2013 года. До этого возглавлял управление налогооблажения ФНС, управление налооблажения юрлиц ФНС. Был начальником отдела налога на прибыль и специальные налоговые режимы.

Вице-премьер — Юрий Трутнев

Перешел из старого состава правительства. Занимает пост с 2013 года, до этого год работал помощником президента, до этого восемь лет был министром природных ресурсов.

Вице-премьер — Виктория Абрамченко

Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации – руководитель Росреестра.

Вице-премьер — Юрий Борисов

С 2018 года был заместителем председателя правительства РФ, до этого шесть лет занимал должность заместителя министра обороны РФ. Ранее СМИ сообщали, что Борисов теперь будет курировать вопросы ТЭКа и промышленности (раньше этим занимался Дмитрий Козак)

Вице-премьер — Татьяна Голикова

Перешла из старого состава правительства. Работала заместителем председателя правительства РФ с 2018 года, до этого пять лет занимала пост председателя Счетной палаты РФ.

Вице-премьер — Алексей Оверчук

Заместитель главы Федеральной налоговой службы. С 2007 по 2008 год в должности заместителя руководителя Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами координировал работы по привлечению инвесторов. Потом два года занимал руководящие должности в группе инвестиционных компаний "Ю-эф-джи эссет менеджмент". С 2010 года —  советник руководителя Федеральной налоговой службы. У него есть классный чин действительного государственного советника РФ 2-го класса.

Вице-премьер — Марат Хуснуллин

Российский государственный деятель, заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства. Решает проблемы застройки города. До прихода в политику занимался бизнесом, в 2001 году стал министром строительства, архитектуры и ЖКХ, а в 2010-м начал руководить Департаментом городского строительства Москвы. Вскоре после этого его назначили заммэра.

Вице-премьер — Дмитрий Чернышенко

Возглавляет компанию "Газпром-медиа холдинг" с 2015 года. С 2014 занимает должность президента Континентальной хоккейной лиги, возглавлял инвестиционную компанию Volga Group. С 2007 по 2014 — президент Организационного комитета XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи.

Федеральные министры

Министр просвещения РФ: Сергей Кравцов

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. В 2002 году начал работать в министерстве образования, с 2008 по 2009 год возглавлял Федеральный центр тестирования — разработчика процедуры проведения Единого государственного экзамена. После возглавлял Институт управления образованием РАО (2009–2011), был директором департамента регионального развития Минобрнауки. В 2013 году Кравцова назначили на должность руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор).

Министр транспорта РФ: Евгений Дитрих

Перешел из старого состава правительства. Работает министром транспорта РФ с 2018 года, до этого был три года заместителем министра транспорта.

Министр финансов: Антон Силуанов

Он лишится должности первого вице-премьера, но остался министром финансов — в этой должности он работает с 2011 года.

Министр по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий: Евгений Зиничев

Перешел из старого состава правительства. В этой должности работает с 2018 года, член Совета безопасности РФ, генерал-полковник. Ранее был заместителем директора ФСБ России, врио губернатора Калининградской области.

Министр природных ресурсов: Дмитрий Кобылкин

Перешел из старого состава правительства. Работает  министром природных ресурсов и экологии РФ с 2018 года, до этого было губернатором ЯНАО.

Министр по развитию Дальнего Востока: Александр Козлов

Перешел из старого состава правительства. Работает министром РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики с 2018 года. До этого был губернатором Амурской области.

Министр спорта: Олег Матыцын

Бывший ректор Российского государственного университета физической культуры спорта молодежи и туризма (РГУФКСМиТ). Мастер спорта СССР по настольному теннису. Обладатель Кубка СССР (1982). С 2001 по 2006 год был ректором РГУФКСМиТ. Является президентом Международной федерации студенческого спорта (FISU), почетным президентом Российского спортивного студенческого союза.

Министр внутренних дел: Владимир Колокольцев

Перешел из старого состава правительства. Работает министром внутренних дел РФ с 2012 года, генерал полиции РФ.

Министр юстиции: Константин Чуйченко

До этого был заместителем председателя правительства РФ, руководитель аппарата правительства Российской Федерации с 2018 года.

Министр науки и высшего образования: Валерий Фальков

Правовед, общественный деятель, депутат Тюменской областной Думы и ректор Тюменского государственного университета.

Министр иностранных дел: Сергей Лавров

Перешел из старого состава правительства. Работает министром иностранных дел РФ с 2004 года. Имеет ранг чрезвычайного и полномочного посла РФ.

Министр промышленности и торговли: Денис Мантуров

Перешел из старого состава правительства. Работает министром промышленности и торговли РФ с 2012 года, до этого занимал должность замминистра промышленности.

Министр культуры: Ольга Любимова

Руководитель департамента кинематографии в Минкультуры. Известна как кинодокументалист, сняла более 80 документальных лент, посвященных православию. Отец Любимовой руководит Щепкинским училищем.

Министр энергетики: Александр Новак

Перешел из старого состава правительства. Работает министром энергетики РФ с 2012 года, до этого был замминистра финансов.

Министр цифрового развития: Максут Шадаев

Гендиректор "РТ Лабс" с 2019 года. С 2008 года был помощником руководителя администрации президента России, в 2012-м стал советником председателя Госдумы Федерального собрания РФ, с 2014 года занял должность министра госуправления, информационных технологий и связи Московской области. С 2018 года вице-президент компании "Ростелеком".

Министр экономического развития: Максим Решетников

Российский политик, губернатор Пермского края с 2017 года. Член Высшего совета политической партии "Единая Россия". Ранее работал в правительстве Москвы на должностях первого заместителя руководителя аппарата (2010–2011), руководителя департамента экономической политики и развития Москвы (2011–2017). Один из создателей инвестиционной стратегии Москвы на период 2014–2025 годов.

Министр сельского хозяйства: Дмитрий Патрушев 

Перешел из старого состава правительства. Работает министром сельского хозяйства РФ с 2018 года, а до этого восемь лет занимал должность председателя правления АО "Россельхозбанк".

Министр здравоохранения: Михаил Мурашко

Руководитель Росздравнадзора. В Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения начал работать с 2012 года, сначала как заместитель руководителя, потому как врио руководителя. В 2015-м занял должность руководитя. Имеет классный чин "Действительный государственный советник Российской Федерации 2-го класса. Доктор медицинских наук по двум специальностям: "организация здравоохранения и общественное здоровье" и "акушерство и гинекология".

Министр труда и социальной защиты: Антон Котяков

Заместитель министра финансов.С 2001 по 2012 работал в администрации Самарской области: в департаменте управления финансами, начальником отдела министерства управления финансами, руководителем департамента исполнения областного бюджета и отчетности минфина региона. С 2014 по 2017 годы бы министром финансов Московской области, в 2017-м занял кресло замминистра финансов РФ, курировал вопросы бюджетной политике в социальной сфере.

Министр по делам Северного Кавказа: такого больше нет. 

Упраздняется, его функции отошли к Минэкономразвития.

Министр обороны: Сергей Шойгу

Перешел из старого состава правительства. Работает министром обороны с 2012 года, в 1994-2012 годы занимал должность министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Министр строительства и ЖКХ: Владимир Якушев

Перешел из старого состава правительства. Работает министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ с 2018 года, до этого был губернатором Тюменской области.

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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

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