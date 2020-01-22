Время перемен. Новые министры, вошедшие в состав нового правительства РФ

Андрей Белоусов, первый вице-премьер

Ранее занимал должность помощника президента России по экономике. Андрей Белоусов родился 17 марта 1959 года. Закончил экономический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова по специальности "экономист-кибернетик". Доктор экономических наук. Начинал работать в 1981 году стажером-исследователем, младшим научным сотрудником Центрального экономико-математического института АН СССР. С 2000 по 2006 годы был генеральным директором Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, а также являлся внештатным советником председателя правительства РФ. Сотрудничал с Центром стратегических разработок в подготовке программы развития России до 2010 года.

В 2006 году был назначен заместителем министра экономического развития и торговли РФ. В мае 2012 года был на посту министра экономического развития РФ в правительстве Дмитрия Медведева. Одновременно же занимал должность управляющего от России в Европейском банке реконструкции и развития и заместителем управляющего от РФ в Международном банке реконструкции.

В 2013 году был назначен помощником президента РФ Владимира Путина по экономическим вопросам.

Женат, воспитывает сына.