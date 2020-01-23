Какое значение имеют сны на 23 января и что нужно увидеть, чтобы дожить до 100 лет

Григорий Нисский – святой, отец и учитель Церкви. Был епископом города Ниссы и одним из самых великих христианских богословов. Жил в IV веке в Каппадокии. Вместе со своим старшим братом Василием Великим и другом Григорием Богословом во второй половине IV века разработали догмат о Святой Троице и утвердили его на Втором Вселенском Соборе (381 год).

И это очень важно. Потому что в то время Римскую империю буквально трясло от споров с еретиками. Дискуссии о Боге, Лицах Троицы и Их взаимоотношениях велись везде: и в домах, и на улицах. Порой происходили столкновения.

Во время своего епископства Григорий Нисский активно выступал против еретиков, принимал участие в соборе 379 года в Антиохии. После Второго Вселенского Собора в 381 году имя Григория было включено в список епископов – хранителей православия.

Григорий прожил долгую жизнь и умер в глубокой старости. Его запомнили как ревностного учителя своей паствы. Также утверждают, что он отличался великодушием, терпением и миролюбием.