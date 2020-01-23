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Какое значение имеют сны на 23 января и что нужно увидеть, чтобы дожить до 100 лет

, ИА "Амител"
А еще 23 января наши предки на Руси ходили кланяться стогам
Фото: pxhere.com

Фото: pxhere.com


Народный праздник Григорий Летоуказатель отмечают на Руси 23 января. По-другому его еще называют Григорий Нисский, День Григория, Льняница Василиса. В этот день крестьяне кланялись стогам сена, а по снам могли предсказать, доживут ли до ста лет. Подробнее читайте в нашем материале.

1
Кто такой Григорий Нисский, которому посвящен этот праздник?
Григорий Нисский – святой, отец и учитель Церкви. Был епископом города Ниссы и одним из самых великих христианских богословов. Жил в IV веке в Каппадокии. Вместе со своим старшим братом Василием Великим и другом Григорием Богословом во второй половине IV века разработали догмат о Святой Троице и утвердили его на Втором Вселенском Соборе (381 год).

И это очень важно. Потому что в то время Римскую империю буквально трясло от споров с еретиками. Дискуссии о Боге, Лицах Троицы и Их взаимоотношениях велись везде: и в домах, и на улицах. Порой происходили столкновения.

Во время своего епископства Григорий Нисский активно выступал против еретиков, принимал участие в соборе 379 года в Антиохии. После Второго Вселенского Собора в 381 году имя Григория было включено в список епископов – хранителей православия.

Григорий прожил долгую жизнь и умер в глубокой старости. Его запомнили как ревностного учителя своей паствы. Также утверждают, что он отличался великодушием, терпением и миролюбием.

2
Почему этот день на Руси назвали Григорием Летоуказателем?
В этот день крестьяне на Руси предсказывали, каким будет лето: дождливым или засушливым. Считалось, что если на Григория Летоуказателя на стога опускается иней, то летние месяцы будут сырыми. Если дует ветер с юга, то лето будет богатым на грозы.
 
3
Так а зачем в этот день ходили кланяться стогам сена?
В народе верили, что в стогах и скирдах сена живет дух, которого звали стоговой. Если проявить к стоговому заботу и внимание, преподнести ему угощение, то он убережет запасы от грызунов. Поэтому крестьяне шли и кланялись скирдам и стогам, тем самым благодаря духа за его работу. Возле стогов оставляли караваи.

А еще в день Григория стог сена обходили три раза против солнца. Такой обычай сулил богатство в этом году. Для закрепления успеха брали горсть сена из стога и несли домой.

Также в этот день начинали планировать весенние работы в поле, готовили инвентарь, перебирали зерно, проверяли запасы муки.
 
4
А как связаны сны в ночь на 23 января и долголетие?

Снам, приснившимся на 23 января, придавали особое значение. Люди верили, что если в эту ночь во сне увидеть солнце, луну или звезды, то можно дожить до 100 лет. Купания во сне говорили о том, что этого человека ждут замешательства в делах. И вообще якобы сны этой ночи сбывались. При этом хороший сон должен был сбыться через неделю, а плохой – через год.

5
Что нельзя делать 23 января на Григория Летоуказателя?

В этот день из дома нельзя было выносить золу и мусор. В народе верили, что так можно было выбросить свое счастье. Нельзя было выбрасывать и крошки со стола. Тот, кто сделает это, будет часто болеть.

Нельзя в этот день жаловаться, браниться и хвастаться. Лениться и бездельничать тоже лучше не стоит.

Хозяйки в этот день старались приготовить блюда из мяса. Считалось, что это позволит сберечь здоровье и придаст силы.

6
Народные приметы на 23 января
  • Погода этого дня указывает на погоду октября.
  • Ясная погода предвещает сухое и жаркое лето.
  • Сухой снег – в этом году быть сухому лету.
  • Если в этот день много снега – будет много хлеба.
  • Если дует ветер с юга, значит, в июне будут часто идти грозы и дожди.
  • Первая капель на День Григория обещает теплое лето.
  • Если небо безоблачное и ясное – быть ранней весне.
  • Если иней не проходит к вечеру – вскоре испортится погода.
  • Деревья в инее – небо будет синее.
  • Если на стогах и деревьях виден иней, значит, лето будет прохладным и ненастным.

 

Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

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