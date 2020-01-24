Оштрафовать на 100 млн и сослать в Сибирь. Чем Водонаева разозлила звезд и политиков

Водонаева очень удивилась критике и попыталась объяснить свои слова.

"Благодаря центральным каналам "быдлом" теперь считает себя половина россиян, согласно моей логике. Вот только это интерпретация СМИ. Чтобы не было больше вопросов, я имела и имею в виду ту категорию людей, у которых нет в жизни никаких занятий, зато есть пристрастие к алкоголю и тунеядству", – написала она.

Модель также записала обращение на своем YouTube-канале. Она не видит ничего экстремального в своих словах и отказываться от них не собирается. Водонаева считает, что поддержка со стороны государства должна быть бонусом, а не стимулом рожать детей.

"Я уверена, что многим нормальным семьям, безусловно, эти деньги помогают улучшить жилищные условия, давайте не будем себя обманывать. Все вы видели наверняка объявления об обналичивании маткапитала за один-два дня у себя в городах. И наверняка знаете о таких случаях среди ваших знакомых. Ну, а теперь мы подбираемся к тому самому быдлу, о котором я говорила ранее. К тем, кто пользуется этими незаконными операциями и спускает все деньги на водку и кутеж. А что ребенку? Ничего", – заявила она.