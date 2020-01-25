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Вопрос дня



Чем запомнилась святая Татьяна и какое отношение она имеет к русским студентам?

, ИА "Амител"
25 января в России отмечают Татьянин день – христианский и народный праздник, который совпадает с Днем студенчества
Святая мученица Татиана: икона / Фото: pravmir.ru

Святая мученица Татиана: икона / Фото: pravmir.ru


День российского студенчества и День почитания Великомученицы Татьяны Римской отмечают в России 25 января. Два этих больших праздника переплетаются друг с другом и тесно взаимосвязаны. Кто эта святая, какое отношение она имеет к студентам, рассказываем в рубрике "Вопрос – ответ".

1
Кто такая святая Татьяна и за что ее почитают?

Татьяной мученицу называют в России (нашему языку так удобнее), но на самом деле святую звали Татианой. Согласно церковному преданию, девочка родилась в конце II века в Риме. Ее отец был высокопоставленным чиновником, но при этом тайно исповедовал христианство. Свои знания он передал дочери, а она, повзрослев, решила посвятить себя Богу. В храме она ухаживала за беременными и больными женщинами, помогала в подготовке к крещению и при проведении самого таинства.

В 222 году власть в Риме перешла к шестнадцатилетнему Александру Севиру. На христиан начались гонения, во время которых поймали и Татиану. От нее потребовали поклонения идолам в храме бога Аполлона. Но святая обратилась к Христу, после чего началось землетрясение, которое все разрушило.

За это Татиане выкололи глаза. Но несмотря ни на что, девушка продолжала молиться, призывая Бога "открыть мучителям духовные очи". Вдруг восемь истязателей увидели ангелов, которые защищали девушку от ударов. Эти люди не только уверовали, но и просили святую простить их. Позже их самих казнили за проповедование Христа.

Святую мучили и на следующий день. На этот раз из ран вместо крови стало течь молоко и исходить благоуханье. А на третий день язычники обнаружили, что на ее теле не было ни одной раны.

Теперь от нее потребовали поклониться богине Деметре. Но великомученица вновь начала молиться. Тут же у всех на глазах и идола, и капище уничтожила молния. В четвертый день ее вывели на арену цирка на съедение льву, но зверь начал зализывать ей раны. Тогда святую бросили в костер, но она осталась невредима. Объявив колдуньей, Татиане обрезали волосы, чтобы лишить ее магической силы.

Затем ее отвели в храм Зевса и заперли на два дня. Но и здесь по молитве святой идолы были повержены. Когда для гонителей стало очевидно, что пытки бессмысленны, а девушка непоколебима и тверда в своей вере, ее обезглавили вместе с отцом. Это произошло 25 января 226 года.

2
Какое отношение она имеет к студентам?

Напрямую никак. 25 января 1755 года императрицей Елизаветой Петровной был подписан указ об учреждении Московского университета, идея создания которого принадлежала ученому Михаилу Ломоносову. Ходатайство о создании высшего учебного заведения генерал-адъютанта Иван Шувалов отправил 25 января, в день именин его матери Татьяны Ростиславской и день памяти святой Татианы. С тех пор Татьянин день стал университетским днем.

В честь святой Татьяны в 1837 г. при университете была открыта церковь во флигеле дома Пашкова. И святая была объявлена покровительницей всего российского студенчества, а Татьянин день стал праздноваться сначала как день рождения университета, позднее – как праздник всех студентов.

25 января 2005 года президент РФ Владимир Путин утвердил на государственном уровне 25 января Днем российского студенчества.

3
Как празднуют День студента?

Каждый год 25 января в церкви торжественно проходит молебен в память о святой мученице Татиане. Для того чтобы учеба давалась легко, считается, что в День студента нужно обязательно побывать на службе в храме. Студенты до сих пор зажигают свечи и молятся святой Татьяне о помощи в учебе и просвещении.

А уже после этого начинаются студенческие гулянья, концерты и вечеринки. Татьянин день принято отмечать шумно и весело. Позади экзаменационная сессия, уже можно выдохнуть и расслабиться. Считается, что в этот день студенту положено быть пьяным. Кстати, раньше было принято пить медовуху на День студента.

4
Традиции и приметы на Татьянин день

Пожалуй, самая известная примета звать "халяву". Зазывают ее обычно высунувшись из открытого окна или с балкона. Если на свое "халява, приди!" в ответ студент услышит от прохожего "уже в пути", считается, что сессия будет сдана без особых усилий и на хорошие оценки.

Чтобы учеба давалась легко, на последней странице зачетки рисуют домик с трубой. Из трубы обязательно должен идти дымок, и чем он длиннее – тем проще будет в бою за знания.

Считается, если в этот день вы случайно окажетесь между двух Татьян, ваше даже самое смелое желание обязательно сбудется.

Чтобы привлечь к себе удачу, нужно вечером собраться за богатым столом с различными напитками.

Если с утра мысленно обратиться к святой Татьяне с волнующим вас вопросом, считается, что в течение дня вы получите на него ответ. Просто нужно быть внимательным к знакам судьбы.

В этот день подарите друзьям или близким книгу. Если сами получите книгу в подарок – к удаче и успеху.

В этот день нужно посетить храм и помолиться о здоровье детей и своем женском. Так как святая Татьяна является покровительницей женщин, беременных, матерей.

 

 

 

Автор:
Ирина Киселева Редактор службы аналитической информации +7 (3852) 59 44 66

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