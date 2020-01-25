Чем запомнилась святая Татьяна и какое отношение она имеет к русским студентам?

Кто такая святая Татьяна и за что ее почитают?

Татьяной мученицу называют в России (нашему языку так удобнее), но на самом деле святую звали Татианой. Согласно церковному преданию, девочка родилась в конце II века в Риме. Ее отец был высокопоставленным чиновником, но при этом тайно исповедовал христианство. Свои знания он передал дочери, а она, повзрослев, решила посвятить себя Богу. В храме она ухаживала за беременными и больными женщинами, помогала в подготовке к крещению и при проведении самого таинства.

В 222 году власть в Риме перешла к шестнадцатилетнему Александру Севиру. На христиан начались гонения, во время которых поймали и Татиану. От нее потребовали поклонения идолам в храме бога Аполлона. Но святая обратилась к Христу, после чего началось землетрясение, которое все разрушило.

За это Татиане выкололи глаза. Но несмотря ни на что, девушка продолжала молиться, призывая Бога "открыть мучителям духовные очи". Вдруг восемь истязателей увидели ангелов, которые защищали девушку от ударов. Эти люди не только уверовали, но и просили святую простить их. Позже их самих казнили за проповедование Христа.

Святую мучили и на следующий день. На этот раз из ран вместо крови стало течь молоко и исходить благоуханье. А на третий день язычники обнаружили, что на ее теле не было ни одной раны.

Теперь от нее потребовали поклониться богине Деметре. Но великомученица вновь начала молиться. Тут же у всех на глазах и идола, и капище уничтожила молния. В четвертый день ее вывели на арену цирка на съедение льву, но зверь начал зализывать ей раны. Тогда святую бросили в костер, но она осталась невредима. Объявив колдуньей, Татиане обрезали волосы, чтобы лишить ее магической силы.

Затем ее отвели в храм Зевса и заперли на два дня. Но и здесь по молитве святой идолы были повержены. Когда для гонителей стало очевидно, что пытки бессмысленны, а девушка непоколебима и тверда в своей вере, ее обезглавили вместе с отцом. Это произошло 25 января 226 года.