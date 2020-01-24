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Не берите в руки нож и не обижайте Солнце: наказы древних славян на 24 января

, ИА "Амител" , Олеся Пастухова
А еще в этот день детей кутали в шкуры животных, чтобы защитить от нечистой силы
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com


24 января в народном календаре отмечен как Федосеев день. Его еще также называют Федосей Весняк, День Феодосия, Худосей. На Руси очень боялись морозов в этот день: в народе считали, что они наступают не просто так. А от болезней лечились необычными способами. Подробнее – в нашем материале.

1
Кто такой Феодосий, в честь которого назвали праздник?
Феодосий – знаменитый христианский подвижник, родился в Антиохии в середине IV века. Происходил из знатного и богатого рода, но несмотря на это решил оставить свой дом и уйти в монахи.

Долгое время Феодосий жил в келье в долине на юго-востоке от города Росс. Постоянно молился, носил вериги и власяницу. Перестал стричь волосы, и они стали настолько длинными, что он начал обвязывать ими себя вокруг бедер. Феодосий очень много работал: обрабатывал небольшие пашни, засеивал их семенами и после собирал созревшие плоды.

Молва о подвижнике распространилась далеко, к нему начали приходить люди, которые хотели вести подобный образ жизни. Феодосий всех принимал и учил. Одни монахи ткали паруса, другие – плели опахала и коробочки, кто-то обрабатывал землю. Деньги, которые они получали свою работу, шли на необходимые для монастыря нужды.

В то время окрестности Антиохии подвергались набегам варваров, и приближенные Феодосия опасались, как бы варвары не захватили и его. Подвижник перебрался в Антиохию и поселился в убежище около реки, возле селения Марато, где создал новый монастырь. Церковь описывает чудо, совершенное монахом: он ударил жезлом по скале и в ней открылся источник, который начал стекать к монастырю. Умер Феодосий в Антиохии в V веке.

2
Почему на  Руси боялись морозов в этот день?
В народе верили, что морозы насылает нечистая сила, которую люди выгнали из своих домов в Святки. Якобы духи очень злы и поэтому колдуют морозы. Причем люди считали, что эти холода могут повредить не только физическому, но и душевному здоровью человека.
Существовала еще одна причина, более рациональная: крестьяне приметили, что если в этот день придут холода, то весна будет поздней, а значит, и яровые хлеба придется засеивать позже. Морозы в этот день обещали затяжные холода, а тепло – раннюю весну.
3
Что обязательно нужно сделать 24 января?
Наши предки старались в этот день в свой наряд добавить что-нибудь красное. Пусть даже небольшую вещь или аксессуар. На Руси верили, что этот цвет поможет отвести порчу и сглаз, привлечь здоровье и удачу.

Также в Федосеев день обязательно шли париться в баньку, чтобы изгнать болезни. Окуривали травами свое жилище, чтобы защитить от злых духов. А малышей кутали в звериные шкуры, чтобы нечистая сила не приставала.
4
Что нельзя делать 24 января?
В Федосеев день нельзя давать деньги в долг, а то этот человек будет бедствовать три месяца. Стричь ногти и обрезать волосы тоже не рекомендуется. Нельзя переезжать на новое место жительство, иначе счастья и удачи там не будет. Если в этот день человек будет спорить, то Феодосий подумает, что он тщеславен.

Еще запрещено было в этот день брать в руки нож. На это могло обидеться солнце. Поэтому даже хлеб или пироги, которые обязательно пекли в Федосеев день, ломали руками.

Также, чтобы не обидеть солнце, старались в этот день по возможности не поворачиваться к нему спиной и не тыкать в его сторону пальцем. Обиженное солнце могло погубить и спалить летом весь урожай.
5
Народные приметы на 24 января
  • Если на Федосеев день стоит теплая погода, то весна будет дождливой и рано вступит в свои права.
  • Если в этот день стоит оттепель – жди короткой весны.
  • Федосей покрылся утренним снежком – жди вечерних морозов и холодных дней.
  • Эхо в лесу – мороз на носу.
  • Если в этот день овцы бодаться начали – будет ветер, а если стали в угол жаться – жди ненастья.
  • Собака на Федосея скулить начала – болезнь в дом постучится.
  • Если в этот день корова начала ногами трясти – жди холодов, а если она не хочет хлев покидать – закружит метель.
  • Если в этот день сосульки появились, то в феврале будет стоять теплая погода.

 

 

Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

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