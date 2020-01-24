Не берите в руки нож и не обижайте Солнце: наказы древних славян на 24 января

24 января в народном календаре отмечен как Федосеев день. Его еще также называют Федосей Весняк, День Феодосия, Худосей. На Руси очень боялись морозов в этот день: в народе считали, что они наступают не просто так. А от болезней лечились необычными способами. Подробнее – в нашем материале.
Долгое время Феодосий жил в келье в долине на юго-востоке от города Росс. Постоянно молился, носил вериги и власяницу. Перестал стричь волосы, и они стали настолько длинными, что он начал обвязывать ими себя вокруг бедер. Феодосий очень много работал: обрабатывал небольшие пашни, засеивал их семенами и после собирал созревшие плоды.
Молва о подвижнике распространилась далеко, к нему начали приходить люди, которые хотели вести подобный образ жизни. Феодосий всех принимал и учил. Одни монахи ткали паруса, другие – плели опахала и коробочки, кто-то обрабатывал землю. Деньги, которые они получали свою работу, шли на необходимые для монастыря нужды.
В то время окрестности Антиохии подвергались набегам варваров, и приближенные Феодосия опасались, как бы варвары не захватили и его. Подвижник перебрался в Антиохию и поселился в убежище около реки, возле селения Марато, где создал новый монастырь. Церковь описывает чудо, совершенное монахом: он ударил жезлом по скале и в ней открылся источник, который начал стекать к монастырю. Умер Феодосий в Антиохии в V веке.
Также в Федосеев день обязательно шли париться в баньку, чтобы изгнать болезни. Окуривали травами свое жилище, чтобы защитить от злых духов. А малышей кутали в звериные шкуры, чтобы нечистая сила не приставала.
Еще запрещено было в этот день брать в руки нож. На это могло обидеться солнце. Поэтому даже хлеб или пироги, которые обязательно пекли в Федосеев день, ломали руками.
Также, чтобы не обидеть солнце, старались в этот день по возможности не поворачиваться к нему спиной и не тыкать в его сторону пальцем. Обиженное солнце могло погубить и спалить летом весь урожай.
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Если на Федосеев день стоит теплая погода, то весна будет дождливой и рано вступит в свои права.
- Если в этот день стоит оттепель – жди короткой весны.
- Федосей покрылся утренним снежком – жди вечерних морозов и холодных дней.
- Эхо в лесу – мороз на носу.
- Если в этот день овцы бодаться начали – будет ветер, а если стали в угол жаться – жди ненастья.
- Собака на Федосея скулить начала – болезнь в дом постучится.
- Если в этот день корова начала ногами трясти – жди холодов, а если она не хочет хлев покидать – закружит метель.
- Если в этот день сосульки появились, то в феврале будет стоять теплая погода.
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