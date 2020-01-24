Счастливая зачетка, квесты и танцы на льду. Что ждет барнаульцев в День студента

В АлтГУ праздник начнется 24 января в 10:00 в холле концертного зала корпуса Д (ул. Димитрова, 66). С импровизированной сцены с праздником студентов поздравят Михаил Ломоносов и императрица Елизавета Петровна, а также именинницы этого дня – Татьяны.

Гостей угостят вкусными блинами, горячим чаем и сбитнем. В вузе не собираются нарушать свои традиции и к празднику испекут полутораметровую пряничную "Счастливую зачетку". На медовом прянике поставит свою кремовую подпись ректор вуза Сергей Бочаров. А в 15:00 здесь начнется концерт "Вечер святой Татианы".

В этот же день праздновать День студента будут и в АГАУ. Торжество начнется в 12:30 в главном корпусе вуза (пр. Красноармейский, 98), а в 13:00 в концертном зале АГИК (пр. Ленина, 66) покажут театрализованное представление.

Фото: asu.ru