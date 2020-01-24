Счастливая зачетка, квесты и танцы на льду. Что ждет барнаульцев в День студента

25 января студенты и Татьяны традиционно отмечают свой праздник. Праздничные концерты, квесты и дискотеки начнутся уже в пятницу, 24 января и продолжатся всю субботу. Рассказываем, как в городе будут праздновать День студента и Татьянин день.
Гигантская пряничная зачетка
В АлтГУ праздник начнется 24 января в 10:00 в холле концертного зала корпуса Д (ул. Димитрова, 66). С импровизированной сцены с праздником студентов поздравят Михаил Ломоносов и императрица Елизавета Петровна, а также именинницы этого дня – Татьяны.
Гостей угостят вкусными блинами, горячим чаем и сбитнем. В вузе не собираются нарушать свои традиции и к празднику испекут полутораметровую пряничную "Счастливую зачетку". На медовом прянике поставит свою кремовую подпись ректор вуза Сергей Бочаров. А в 15:00 здесь начнется концерт "Вечер святой Татианы".
В этот же день праздновать День студента будут и в АГАУ. Торжество начнется в 12:30 в главном корпусе вуза (пр. Красноармейский, 98), а в 13:00 в концертном зале АГИК (пр. Ленина, 66) покажут театрализованное представление.
Фото: asu.ru
Квест "Татьянин день" и народные забавы
Интересную и активную программу придумали и другие вузы. Так, в АлтГПУ праздник решили устроить на свежем воздухе. Возле главного корпуса (ул. Молодежная, 55) развернутся различные площадки – можно будет поучаствовать в спортивной эстафете, народных забавах, пофотографироваться в фотозоне, поиграть в настольные игры и в "Студенческого крокодила".
А в Алтайском филиале "Ранхигс" (ул. Партизанская, 187) пройдет квест "Татьянин день" и дискотека на льду.
Фото: Вячеслав Мельников / amic.ru
Крестный ход и кулинарная ярмарка
А 25 января День студента с размахом отметят уже в АлтГТУ. Присоединятся к студентам "Политеха" учащиеся медицинского, педагогического, аграрного университетов и института культуры. Придут на праздник даже школьники.
В 8:30 в Никольской церкви (пр. Ленина, 36) состоится Божественная литургия. В 10:30 начнется крестный ход до часовни Святой Татианы АлтГТУ, где в 10:45 пройдет молебен.
В 10:00 в спортзале вуза в корпусе Д стартуют соревнования по баскетболу и волейболу.
С 10:30 в главном корпусе откроется кулинарная ярмарка "Угощение от Татьяны". Участвуют в конкурсе только Татьяны – девушки принесут свои угощения, а гости ярмарки определят, какое из них самое вкусное. Студенты смогут отведать сбитень "Ползуновский", который приготовят студенты института биотехнологии, пищевой и химической инженерии АлтГТУ.
Фото: altstu.ru
День студента на льду
Если вы любитель зимних активностей, то вам точно нужно отпраздновать День студента на катке "Европы Плюс" в зимнем городке возле ТРЦ Galaxy. Организаторы обещают выступления артистов, улетные игры и конкурсы на катке, фотографии от профессионального фотографа и много подарков. Праздник состоится 25 января, начало в 16:00. Вход свободный.
Фото: vk.com/galaxy_barnaul
Приятный вкусный бонус
Комментарии
Лопаты всем раздать. снегу чисттить много надо )) Некогда гулять ! )))
иди и чисть