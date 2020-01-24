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Заказал посылку из Китая. Могу ли я заразиться коронавирусом?

, ИА "Амител"
Как распространяется смертоносный вирус и можно ли подхватить его через посылку
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com


Число заразившихся коронавирусом превысило 800 человек. Вирус уже вышел за пределы Китая: случаи заражения зафиксировали в Южной Корее, Японии, США, Сингапуре и Таиланде. Жители России опасаются, что он сможет попасть в нашу страну в багаже или посылках с AliExpress. Россельхознадзор усилил контроль над ввозом продукции в ручной клади и багаже пассажиров из Юго-Восточной Азии. Чем опасен коронавирус, как им можно заразиться и можно ли заказывать посылки из Китая – читайте в материале amic.ru.

1
Так что такое коронавирус и откуда он взялся?

Коронавирус – это большое семейство вирусов, которые могут вызывать несколько заболеваний – от респираторных до кишечных. 

Новый коронавирус 2019-nCoV, вспышка которого произошла в Ухане (китайская провинция Хубэй) поражает дыхательные пути и вызывает пневмонию. Среди первых симптомов – повышенная температура и кашель.

Источником вируса стал рынок в Ухане, где продают морепродукты, птиц, змей, кроликов и других животных. Директор Центра по контролю и профилактике болезней Гао Фу полагает, что носителем вируса было все-таки животное, а уже потом он перешел к человеку, сообщает BBC. По последним данным, это могли быть змеи – китайская кобра и южнокитайский многополосый крайт, считают китайские генетики, передает "Интерфакс".

2
И что? Вирус правда смертельно опасен?

Да. Уже умерло 25 человек, а число инфицированных превысило 800. Из них 177 человек находятся в тяжелом состоянии, согласно последним данным Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, пишет РИА "Новости". Власти Китая закрыли на карантин города Ухань и Хуангана в провинции Хубэй, где проживает около 18 млн человек. С населенными пунктами прекращены транспортные сообщения, отменены мероприятия по празднованию лунного нового года.

Люди стараются по возможности не выходить на улицу, в жилых домах проводится дезинфекция. При этом в магазинах образовались очереди, во многих супермаркетах опустели полки – жители Китая стараются запастись продуктами питания и товарами первой необходимости, не рассчитывая на своевременные поставки из-за введенного карантина. 

По данным СМИ, вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксировали в Южной Корее, Японии, США, Сингапуре и Таиланде. В России эпизоды инфицирования не подтвердились. Международные аэропорты в разных странах вводят дополнительные меры контроля в связи со вспышкой коронавируса, измеряют температуру у пассажиров. Россельхознадзор усилил контроль над ввозом ручной клади и багажа приезжающих из стран Юго-Восточной Азии, передает ТАСС.

Специалисты Роспотребнадзора по Республике Алтай контролируют состояние здоровья граждан, которые въезжают в регион со стороны Монголии. Людей осматривают врачи на признаки инфекционных заболеваний и измеряют температуру, пишет "Коммерсантъ"

3
Я заказал посылку из Китая. Мне нужно бояться?

Маловероятно. Доказано, что заразиться можно воздушно-капельным путем: коронавирус может передаваться от человека к человеку обычно после близкого контакта с заразившимся. Несмотря на это, люди стали отказываться от посылок из Китая (в частности с AliExpress), опасаясь, что они могут стать источником заразы. 

Эпидемиолог Олег Юрин в эфире НСН заявил, что заразиться коронавирусом через посылку нельзя. Но Михаил Щелканов, завлабораторией вирусологии ФНЦ биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии ДВО РАН, в интервью "Известиям" заявил, что это все же возможно: заболеть можно и через предметы, которых касался инфицированный. "Маленькие капельки с вирусом, которые образуются при кашле и чихании, оседают на предметах обихода, и человек, трогая их, вполне может заразиться. Поэтому при вирусных заболеваниях, в том числе гриппе, так важна санитарная обработка", – сказал ученый.

Однако Галина Кожевникова, завкафедрой инфекционных болезней с курсами эпидемиологии и фтизиатрии РУДН, считает, что передача коронавируса через посылки маловероятна, так как возбудитель заболеваний чувствителен к изменениям окружающей среды. Коронавирусы разрушаются при температуре 56 градусов по Цельсию, а при 37 градусах дезактивируются. По словам эксперта, вирус может заразить живой организм, пока находится в аэрозольной форме, к примеру, когда больной чихнул. Но если после этого капли попали на поверхность предмета и засохли, то частицы вируса дезактивируются – концентрация активных частиц низка, чтобы заразить человека.

Также в пресс-службе "AliExpress Россия" "Известиям" сообщили, что заразиться через посылки нельзя. А в "Почте России", в свою очередь, заверили, что компания заботится о безопасности клиентов, следуя предписаниям профильных ведомств.

 

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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

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