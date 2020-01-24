Пятница, 24 Январь, 13:50

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 61,95
€ 68,69
Обь
4см +0


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новое правительство РФСнегопады на АлтаеОтставка Правительства РФ
Вопрос дня



Куда ты гонишь? Как правильно ездить по трассе в метель

, ИА "Амител" , Александра Черданцева
Алтайский край будет находиться в плену непогоды еще несколько дней

Самый главный совет в метель, сильный снег и мороз – вообще никуда не ездить. Каким бы важным ни было дело – жизнь всегда важнее. Но если поездка все же необходима, тщательно к ней подготовьтесь и соблюдайте правила безопасности. Советы по правильному вождению при зимней непогоде порталу amic.ru дал руководитель барнаульской автошколы "Центр высшего водительского мастерства" Антон Мищенков.

1
Как подготовиться к поездке? Что взять с собой?

Обязательно возите с собой "джентльменский набор" (лопата, тросы, домкрат). Если в городе вы быстро найдете помощь на дороге, то на трассе нужно быть готовым рассчитывать только на себя.

Возите с собой теплую верхнюю одежду, запасную обувь (лучше валенки), алюминиевый котелок, побольше свечей, спички, термос с чаем, аптечку, фонарик, одеяло или плед. В дальнюю дорогу в метель лучше взять с собой канистру с бензином.

Выезжайте на далекие расстояния с полностью заряженным сотовым телефоном.

Куда звонить:

  • единый номер спасения: 112;
  • горячая линия МЧС: 8 (3852) 202-621;
  • дежурный КГКУ "Алтайавтодор": (3852) 36-31-69, 8-800-222-3169;
  • дежурный ФКУ Упрдор "Алтай": (3852) 63-14-59;
  • дежурный УГИБДД: (3852) 39-35-86.
2
Какой должна быть скорость?

Скорость на трассе в метель – самое главное. И она должна быть небольшой. Но что такое небольшая скорость? Для тех, кто ездит всегда 150 километров в час, и 70 км будет не много. Все зависит от конкретной ситуации и здравого смысла. Максимально по трассе в такую погоду эксперт рекомендует двигаться со скоростью 50 километров в час. В некоторых ситуациях даже 30 км в час может привести к фатальному исходу.

Антон Мищенков приводит пример (это мировая статистика): столкновение при общей скорости в 120 км в час (каждая машина едет по 60 км в час) – это наверняка гибель людей, до 90 км в час на двоих – это легкий травматизм.

Так что даже если вы едете 60 км в час – это не гарантирует безопасности.

Даже если трасса видна, вы двигаетесь со скоростью 70-80 км в час и все в порядке, может резко задуть ветер со снегом и на несколько секунд лишить обзора. Иногда и этого бывает достаточно для аварии.

"Как только водителю кажется, что видимость снизилась, нужно сразу снижать скорость", – советует собеседник.

Движение в колонне имеет свои особенности: при плохой видимости лучше ехать максимально далеко от впереди идущей машины. Но при этом нужно все время видеть ее задние фонари, чтобы вовремя среагировать, если авто перед вами будет тормозить.

Еще один момент: скользкая дорога. Сейчас температура воздуха преднулевая, а, значит, на дороге может быть гололед.

"Водитель во время движения по такой дороге должен периодически проверять, "прощупывать" дорогу торможением, чтобы понимать, насколько она скользкая", – добавляет эксперт.

Советы:

  • ехать со скоростью не более 50 км в час;
  • периодически проверять дорогу торможением и снижать скорость, если она слишком скользкая;
  • следите за обочиной, чтобы случайно на нее не съехать и не упасть в кювет.

"95% аварий можно избежать. Многие водители просто не имеют навыков правильного вождения", – добавляет эксперт.

3
Что делать, если попал в ДТП на трассе?

Если вы попали в ДТП на трассе во время непогоды, то нужно сразу выставить знак аварийности, в идеале метров за 100, чтобы водители успели среагировать. Укрепите знак снегом, покрышкой, чем-то тяжелым, чтобы его не сдуло ветром. Если сдуло или у вас нет знака, положите на дорогу что-то заметное. Предупредить идущие за вами машины важно не только для их безопасности, но и для вашей.

Если вы одни, на улице сильно метет или холодно и ваша машина не стоит поперек дороги, то лучше оставаться в ней и быть пристегнутым. Если нет возможности отогнать автомобиль на обочину (предварительно сфотографировав все обстоятельства ДТП), то лучше в нем не оставаться.

Если кто-то остановился помочь, то лучше пересесть в его машину.

Просто стоять на трассе в метель рядом с авто – смертельно опасно. Нужно отойти на безопасное расстояние.

Помните, что ваша жизнь важнее вашей машины. Думайте прежде всего о себе.

Иллюстрация: правительство Алтайского края
 

Читайте также в сюжете: Снегопады на Алтае
Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

24.01.2020 12:31
- гость -

Все беды от скорости.

24.01.2020 12:38
гость

На трассе беды от "бессмерных", они думают, что у них, как в игре 7 жизней.

24.01.2020 12:59
Автолюбитель

Ездил в Новосиб в метель: 20-30% водителей гонщики, с неадекватным стилем вождения((

24.01.2020 13:11
- гость -

Правильно ездить в метель - лёжа на диване.

24.01.2020 13:17
Станислав

"Антон Мищенков приводит пример (это мировая статистика): столкновение при общей скорости в 120 км в час (каждая машина едет по 60 км в час) – это наверняка гибель людей, до 90 км в час на двоих – это легкий травматизм."
Чушь полная про суммирование скорости. При лобовом ударе 2х авто, скорость каждого авто при этом 60км\ч, будет в момент удара ровно 60 км\ч. Если скорость одного 100км\ч а другого например 40 км\ч, то в момент удара она будет составлять (100+40)\2=70 км.ч. Так как сила которая действует в момент удара на автомобили делиться на двое. То-есть сила действия = силе противодействия.
p\s об этом есть отдельные тесты аварий!

24.01.2020 13:31
Станиславу

Извините, но вы бредите. Скорости суммируются. По вашей логике, если автомобиль на 60км врежется в стенку, то повреждения будут меньше, чем если стенка тоже будет двигаться на встречу со скоростью 40. Ведь в этом случае средняя скорость будет 50 (по вашему методу). Вам бы в школе поучиться.

24.01.2020 13:37
- гость -

24.01.2020 13:31
Станиславу
Извините, но вам физику надо было учить. скорости НЕ суммируются в данном случае. Станислав прав.

24.01.2020 13:41
- гость -



24.01.2020 13:31
Станиславу
https://www.drive2.ru/c/4062246863888438482/

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< январь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
13:30
Пять тонн овса и 300 кг соли: на Алтае обустраивают лесные "столовые" для животных 0
13:16
Алтайский водитель насмерть сбил пешехода во время обгона 0
13:15
50-летняя россиянка стала самой красивой бабушкой мира 3
12:46
Дуть на Алтае будет до 30 января 0
12:27
Жительницу Алтайского края осудят за воспитание детей крапивой 0
12:11
Куда ты гонишь? Как правильно ездить по трассе в метель 8
12:01
Новый стиль – новые планы: "Грильница" возвращается на культовое место 0
11:48
Падают прямо на улице. Что происходит в Китае, где вспыхнула эпидемия коронавируса 25
11:35
Без голубей и денег. Барнаулец стал жертвой мошенника 3
11:21
Авиарейс из Барнаула в Москву задержался на полтора часа 0
11:05
Врачи скорой помощи в Бийске пересели на коней из-за снегопада 7
10:46
Из-за непогоды автовокзал Барнаула отменил 130 рейсов 0
10:22
В ДТП с автобусом на алтайской трассе никто не пострадал 1
10:10
Алтайские спасатели вызволили группу людей из снежного плена 0
10:00
Первый в Барнауле: где купить уникальные товары для интерьера из Китая 9
09:50
Уже почти 40 трасс перекрыты из-за непогоды на Алтае 0
09:34
Счастливая зачетка, квесты и танцы на льду. Что ждет барнаульцев в День студента 2
09:20
Россиянин под видом полицейского трогал школьниц, чтобы "найти у них снюс" 7
08:49
Полчаса по Павловскому тракту. Барнаул вновь начинает день с пробок 3
08:31
Как отдыхаем на 8 Марта в 2020 году 1
08:01
Оштрафовать на 100 млн и сослать в Сибирь. Чем Водонаева разозлила звезд и политиков 157
07:42
Авиакомпания UTair вновь запустит рейс из Барнаула в Сургут 0
07:31
Вопреки всем прогнозам. Больной раком спортсмен снова смог ходить 0
07:20
"В Эфиопии все так же". О чем думают и как живут в Барнауле студенты-иностранцы 18
07:03
Российский триллер и зарубежное фэнтези. Что и сколько читали барнаульцы в Новый год 4
06:43
Фотографии, которые заставят вас почувствовать себя неуютно 8
06:27
Челябинские силовики предотвратили бойню в школе 7
06:12
Выдохнули. На Алтае откладывается массовое отключение устаревших лифтов 5
05:55
Непогода не отступит. 24 января снова бушует метель 0
05:44
Не берите в руки нож и не обижайте Солнце: наказы древних славян на 24 января 0
00:07
Автобус слетел в кювет на трассе Барнаул – Бийск. Видео 1
23:24
Куда звонить в Алтайском крае, если непогода застала в пути 0
22:51
"АлтайБаскет" возглавил бывший журналист 2
22:30
Барнаульцев приглашают убирать снег за деньги 38
22:00
Таможенников одели в спецкостюмы для досмотра багажа из Азии 1
21:30
Стаи бродячих собак держат в страхе жителей Камня-на-Оби 20
20:57
Два человека погибли в "лобовом" ДТП на трассе в Алтайском крае 0
20:22
Началось. В Алтайском крае перекрыли почти 30 автодорог 0
19:45
Госдума единогласно приняла поправки в Конституцию РФ 8
19:00
Барнаул встал в вечерних восьмибалльных пробках 3
18:37
Как водителям вести себя в метель и снежную бурю. Советы спасателей 0
18:01
Алтайские власти продлили режим ЧС в проблемном городе Яровом 6
18:00
Точно в цель: что такое МРТ гипофиза, кому его назначают, в чем особенность процедуры 0
17:59
Ожирение может быть заразным 0
17:38
Все патрульные машины Алтайского края включили проблесковые маячки 3
17:20
Барнаульцы не отказываются от отдыха на Хайнане несмотря на вспышку коронавируса 4
17:10
Новые возможности для трейдеров: в Сети появился портал для успешной работы на рынке 0
17:00
Россия обошла Украину по уровню коррупции 28
16:53
Заражение россиян новым коронавирусом не подтвердилось 3
16:41
Директора филиала "Аптек Алтая" осудили за крупную взятку 2

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.