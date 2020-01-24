Куда ты гонишь? Как правильно ездить по трассе в метель

Самый главный совет в метель, сильный снег и мороз – вообще никуда не ездить. Каким бы важным ни было дело – жизнь всегда важнее. Но если поездка все же необходима, тщательно к ней подготовьтесь и соблюдайте правила безопасности. Советы по правильному вождению при зимней непогоде порталу amic.ru дал руководитель барнаульской автошколы "Центр высшего водительского мастерства" Антон Мищенков.
Обязательно возите с собой "джентльменский набор" (лопата, тросы, домкрат). Если в городе вы быстро найдете помощь на дороге, то на трассе нужно быть готовым рассчитывать только на себя.
Возите с собой теплую верхнюю одежду, запасную обувь (лучше валенки), алюминиевый котелок, побольше свечей, спички, термос с чаем, аптечку, фонарик, одеяло или плед. В дальнюю дорогу в метель лучше взять с собой канистру с бензином.
Выезжайте на далекие расстояния с полностью заряженным сотовым телефоном.
Куда звонить:
- единый номер спасения: 112;
- горячая линия МЧС: 8 (3852) 202-621;
- дежурный КГКУ "Алтайавтодор": (3852) 36-31-69, 8-800-222-3169;
- дежурный ФКУ Упрдор "Алтай": (3852) 63-14-59;
- дежурный УГИБДД: (3852) 39-35-86.
Скорость на трассе в метель – самое главное. И она должна быть небольшой. Но что такое небольшая скорость? Для тех, кто ездит всегда 150 километров в час, и 70 км будет не много. Все зависит от конкретной ситуации и здравого смысла. Максимально по трассе в такую погоду эксперт рекомендует двигаться со скоростью 50 километров в час. В некоторых ситуациях даже 30 км в час может привести к фатальному исходу.
Антон Мищенков приводит пример (это мировая статистика): столкновение при общей скорости в 120 км в час (каждая машина едет по 60 км в час) – это наверняка гибель людей, до 90 км в час на двоих – это легкий травматизм.
Так что даже если вы едете 60 км в час – это не гарантирует безопасности.
Даже если трасса видна, вы двигаетесь со скоростью 70-80 км в час и все в порядке, может резко задуть ветер со снегом и на несколько секунд лишить обзора. Иногда и этого бывает достаточно для аварии.
"Как только водителю кажется, что видимость снизилась, нужно сразу снижать скорость", – советует собеседник.
Движение в колонне имеет свои особенности: при плохой видимости лучше ехать максимально далеко от впереди идущей машины. Но при этом нужно все время видеть ее задние фонари, чтобы вовремя среагировать, если авто перед вами будет тормозить.
Еще один момент: скользкая дорога. Сейчас температура воздуха преднулевая, а, значит, на дороге может быть гололед.
"Водитель во время движения по такой дороге должен периодически проверять, "прощупывать" дорогу торможением, чтобы понимать, насколько она скользкая", – добавляет эксперт.
Советы:
- ехать со скоростью не более 50 км в час;
- периодически проверять дорогу торможением и снижать скорость, если она слишком скользкая;
- следите за обочиной, чтобы случайно на нее не съехать и не упасть в кювет.
"95% аварий можно избежать. Многие водители просто не имеют навыков правильного вождения", – добавляет эксперт.
Если вы попали в ДТП на трассе во время непогоды, то нужно сразу выставить знак аварийности, в идеале метров за 100, чтобы водители успели среагировать. Укрепите знак снегом, покрышкой, чем-то тяжелым, чтобы его не сдуло ветром. Если сдуло или у вас нет знака, положите на дорогу что-то заметное. Предупредить идущие за вами машины важно не только для их безопасности, но и для вашей.
Если вы одни, на улице сильно метет или холодно и ваша машина не стоит поперек дороги, то лучше оставаться в ней и быть пристегнутым. Если нет возможности отогнать автомобиль на обочину (предварительно сфотографировав все обстоятельства ДТП), то лучше в нем не оставаться.
Если кто-то остановился помочь, то лучше пересесть в его машину.
Просто стоять на трассе в метель рядом с авто – смертельно опасно. Нужно отойти на безопасное расстояние.
Помните, что ваша жизнь важнее вашей машины. Думайте прежде всего о себе.
Иллюстрация: правительство Алтайского края
Комментарии
Все беды от скорости.
На трассе беды от "бессмерных", они думают, что у них, как в игре 7 жизней.
Ездил в Новосиб в метель: 20-30% водителей гонщики, с неадекватным стилем вождения((
Правильно ездить в метель - лёжа на диване.
"Антон Мищенков приводит пример (это мировая статистика): столкновение при общей скорости в 120 км в час (каждая машина едет по 60 км в час) – это наверняка гибель людей, до 90 км в час на двоих – это легкий травматизм."
Чушь полная про суммирование скорости. При лобовом ударе 2х авто, скорость каждого авто при этом 60км\ч, будет в момент удара ровно 60 км\ч. Если скорость одного 100км\ч а другого например 40 км\ч, то в момент удара она будет составлять (100+40)\2=70 км.ч. Так как сила которая действует в момент удара на автомобили делиться на двое. То-есть сила действия = силе противодействия.
p\s об этом есть отдельные тесты аварий!
Извините, но вы бредите. Скорости суммируются. По вашей логике, если автомобиль на 60км врежется в стенку, то повреждения будут меньше, чем если стенка тоже будет двигаться на встречу со скоростью 40. Ведь в этом случае средняя скорость будет 50 (по вашему методу). Вам бы в школе поучиться.
24.01.2020 13:31
Станиславу
Извините, но вам физику надо было учить. скорости НЕ суммируются в данном случае. Станислав прав.
24.01.2020 13:31
Станиславу
https://www.drive2.ru/c/4062246863888438482/