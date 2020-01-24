Куда ты гонишь? Как правильно ездить по трассе в метель

Какой должна быть скорость?

Скорость на трассе в метель – самое главное. И она должна быть небольшой. Но что такое небольшая скорость? Для тех, кто ездит всегда 150 километров в час, и 70 км будет не много. Все зависит от конкретной ситуации и здравого смысла. Максимально по трассе в такую погоду эксперт рекомендует двигаться со скоростью 50 километров в час. В некоторых ситуациях даже 30 км в час может привести к фатальному исходу.

Антон Мищенков приводит пример (это мировая статистика): столкновение при общей скорости в 120 км в час (каждая машина едет по 60 км в час) – это наверняка гибель людей, до 90 км в час на двоих – это легкий травматизм.

Так что даже если вы едете 60 км в час – это не гарантирует безопасности.

Даже если трасса видна, вы двигаетесь со скоростью 70-80 км в час и все в порядке, может резко задуть ветер со снегом и на несколько секунд лишить обзора. Иногда и этого бывает достаточно для аварии.

"Как только водителю кажется, что видимость снизилась, нужно сразу снижать скорость", – советует собеседник.

Движение в колонне имеет свои особенности: при плохой видимости лучше ехать максимально далеко от впереди идущей машины. Но при этом нужно все время видеть ее задние фонари, чтобы вовремя среагировать, если авто перед вами будет тормозить.

Еще один момент: скользкая дорога. Сейчас температура воздуха преднулевая, а, значит, на дороге может быть гололед.

"Водитель во время движения по такой дороге должен периодически проверять, "прощупывать" дорогу торможением, чтобы понимать, насколько она скользкая", – добавляет эксперт.

Советы:

ехать со скоростью не более 50 км в час;

периодически проверять дорогу торможением и снижать скорость, если она слишком скользкая;

следите за обочиной, чтобы случайно на нее не съехать и не упасть в кювет.

"95% аварий можно избежать. Многие водители просто не имеют навыков правильного вождения", – добавляет эксперт.