Копай пещеру. Что делать, если застрял на трассе в метель?

Много лет назад в Алтайском крае произошла трагическая история. В автомобиле, застрявшем на трассе, насмерть задохнулась целая семья. Машина была исправна, в ней был бензин, но проехать они не смогли из-за перемета. А погибли от выхлопных газов, попавших в салон. Подобные истории – яркий пример того, как опасно оставаться на трассе в непогоду. Но что делать, чтобы этого не произошло? Портал amic.ru поговорил с руководителем барнаульской автошколы "Центр высшего водительского мастерства" Антоном Мищенковым и рядом других экспертов. Вот какие советы они дали.
Зимой в машине при дальней дороге должны быть:
- лопата, тросы и лебедка, домкрат, запасные провода, портативное пусковое устройство, цепи на колеса, скребок для очистки стекол;
- теплая куртка и обувь (лучше всего валенки или рыбацкую обувь) на смену;
- термос с горячей водой или чаем, перекус (орехи, сало, батончики, бутерброды);
- алюминиевый котелок (он отдает больше тепла, чем обычная кастрюля, но об этом ниже), газовую плиту с баллонами, сухой спирт, топливные брикеты, жидкость для розжига, охотничьи спички, свечи (что с ними сделать тоже расскажем ниже).
- аптечка;
- фонарь, нож;
- одеяло и плед;
- канистра с запасным топливом.
Уезжая в дальнюю дорогу, сообщите маршрут и предполагаемое место прибытия коллегам или родным. Пусть они будут готовы подать сигнал тревоги, если вы потеряетесь и не выйдете на связь.
Прежде всего постарайтесь безопасно поставить машину. Если есть возможность, то ближе к обочине, чтобы в вас случайно не въехал другой автомобиль.
Позвоните спасателям.
Оставайтесь в машине, если знаете, что помощь скоро будет. Если стоит две машины, то лучше всем сидеть в одной, чтобы не жечь топливо сразу везде. Мало ли сколько придется ждать.
В метель ставьте машину так, чтобы ветер не дул в выхлопную трубу. Если она забьется, что весь дым будет идти в салон. В некоторых ситуациях выхлопные газы можно не почувствовать и отравиться. Если машину никак не развернуть, то нужно постоянно откапывать выхлопную трубу, чтобы ее не заметало.
Если пришлось заночевать в машине, то хотя бы один должен бодрствовать (или по очереди). Всегда должен быть кто-то, кто контролирует ситуацию.
Если вы понимаете, что помощь придет не скоро или вы вообще не можете никому сообщить о ЧП (например, связи нет или разряжен телефон), то лучше не оставаться в авто, найти безопасное укрытие (об этом в следующей карточке).
Если вы на трассе, где нет поблизости заправки, отеля, домов, какого-то другого помещения, то можно сделать себе пещеру в снегу. Звучит странно, но люди опытные говорят, что это очень выручает.
Как ее сделать, рассказал Антон Мищенков.
Пещеру нужно выкопать в сугробе, чуть поодаль от дороги. Дно и стены можно выстлать ковриками и обшивкой из машины.
Согреться можно свечами: зажигайте по одной и ставьте в алюминиевый котелок. Кстати, при этом стены пещеры подтают, а потом превратятся в лед, что сделает ее еще теплее.
Если нет воды, то поможет снег.
Советов по еде тут не дадим, если с собой ничего нет, то и взять будет негде. Но человек без еды может продержаться несколько дней. Если перекус есть, то тратьте его разумно, не съедайте все сразу.
Запишите эти номера телефонов (и не забудьте хорошо зарядить свой сотовый перед поездкой):
- единый номер спасения: 112;
- горячая линия МЧС: 8 (3852) 202-621;
- дежурный КГКУ "Алтайавтодор": 8 (3852) 36-31-69, 8-800-222-3169;
- дежурный ФКУ Упрдор "Алтай": 8 (3852) 63-14-59;
- дежурный УГИБДД: 8 (3852) 39-35-86.
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Комментарии
Судя по количеству вещей надо ехать на грузовике чтоб все это вошло
24.01.2020 14:56
- гость -
C будкой-кунгом,в которой есть печь,запас топлива и еды.
единый номер спасения: 112
Тут хоть дали 112, а то в предыдущих советах были только шестизначные номера, еще с кодом города