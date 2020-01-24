Стрелки часов Судного дня сдвинулись. Что это значит?

Стрелки часов Судного дня, которые отсчитывают условное время до возможного апокалипсиса, перевели на 20 секунд вперед. Говорят, что мир отделяют от погибели "не часы или даже минуты, а считанные секунды". Что это все значит?
"Часы судного дня" – это проект журнала Чикагского университета "Бюллетень ученых-атомщиков", который запустили в 1947 году. Их придумали создатели первой американской атомной бомбы. Раз в несколько лет часы публикуют на обложке журнала с новым положением стрелок.
Эти часы показывают необычное время – они отсчитывают, сколько осталось до глобальной катастрофы. Стрелки почти всегда показывают без нескольких минут полночь. 00:00 на этих часах символизирует момент ядерного катаклизма, уничтожение человечества. А те секунды, которые остались до полуночи, означают напряженность международной обстановки.
Сначала это определял редактор "Бюллетеня" Евгений Рабинович. Но после того, как его не стало в 1973 году, решение о переводе стрелок принимает Совет по науке и безопасности, куда входят ученые и эксперты из разных научных областей. Они консультируются с другими специалистами, в том числе с лауреатами Нобелевской премии.
В момент создания часов их стрелки показывали 23:53. Впервые их перевели в 1949-м – в год, когда СССР испытал атомную бомбу. Тогда часы стали показывать без трех минут полночь. За последние 70 лет положение стрелок меняли 23 раза.
В 2020 году на 20 секунд вперед их перевели из-за нехватки решительных действий в борьбе с изменениями климата, ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) и прекращением действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между США и Россией.
"Человечество по-прежнему стоит лицом к лицу с двумя угрозами – ядерной войной и изменением климата, которые усугубляются множеством угроз, информационной войной в киберпространстве, подрывающей способность общества реагировать", – цитирует заявление "Бюллетеня" "Интерфакс".
Теперь часы Судного дня показывают 23:58:20. Стрелки остановились за 100 секунд до полуночи, то есть до наступления предполагаемой катастрофы. Как отметил президент журнала Рейчел Бронсон, сейчас мир отделяют от погибели "не часы или даже минуты, а считанные секунды".
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