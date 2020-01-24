Стрелки часов Судного дня сдвинулись. Что это значит?

Часы Судного дня. Что это вообще такое?

"Часы судного дня" – это проект журнала Чикагского университета "Бюллетень ученых-атомщиков", который запустили в 1947 году. Их придумали создатели первой американской атомной бомбы. Раз в несколько лет часы публикуют на обложке журнала с новым положением стрелок.

Эти часы показывают необычное время – они отсчитывают, сколько осталось до глобальной катастрофы. Стрелки почти всегда показывают без нескольких минут полночь. 00:00 на этих часах символизирует момент ядерного катаклизма, уничтожение человечества. А те секунды, которые остались до полуночи, означают напряженность международной обстановки.