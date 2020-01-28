Заразные бананы и "спасительная" водка. Главные мифы о китайском коронавирусе

Вспышка инфекции, вызванная коронавирусом нового типа в Китае, продолжает набирать обороты. Число заразившихся растет с каждым днем. Весь мир следит за новостями из Поднебесной, надеясь, что инфекция не доберется до их страны. На фоне распространения вируса в Сети стало появляться множество фейковых новостей и мифов о коронавирусе. Публикуем самые распространенные из них.
Миф № 1. Заразиться коронавирусом можно через посылку из Китая
Неправда. Коронавирус передается только воздушно-капельным путем, то есть через контакт с зараженным, сообщил эпидемиолог Олег Юрин в эфире НСН.
"При получении посылки не нельзя заразиться. Все-таки это респираторная инфекция. Заболеть можно при непосредственном контакте. С продуктами питания посложнее. Смотря какие продукты. В принципе, не должно быть заражения. Только в случае с мясными продуктами", – заключил он.
Завлабораторией вирусологии ФНЦ биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии ДВО РАН Михаил Щелканов сообщил "Известиям", что заразиться коронавирусом через предметы все-таки можно. Если больной человек, к примеру, покашляет или плюнет на эту вещь.
"Маленькие капельки с вирусом, которые образуются при кашле и чихании, оседают на предметах обихода, и человек, трогая их, вполне может заразиться. Поэтому при вирусных заболеваниях, в том числе гриппе, так важна санитарная обработка", – сказал ученый.
Однако завкафедрой инфекционных болезней с курсами эпидемиологии и фтизиатрии РУДН Галина Кожевникова уверена, что даже в этом случае возможность заразиться через посылку ничтожно мала: коронавирусы неустойчивы и чувствительны к изменениям окружающей среды. Они полностью разрушаются при температуре 56 градусов по Цельсию, а при 37 градусах дезактивируются за 10-15 минут.
В пресс-службе "AliExpress Россия" отметили, что риска передачи вируса при соприкосновении с товарами или упаковкой не выявлено. Посылки из Китая идут морем и по воздуху в течение 10-30 дней. В пресс-службе "Почты России" уверили, что компания заботится о благополучии своих клиентов и в подобных случаях обеспечивает безопасность, руководствуясь предписаниями профильных ведомств.
Миф № 2. Вылечиться от коронавируса нельзя
Неправда. Вылечиться от коронавируса можно, и такие случаи уже зафиксированы. 56-летняя пациентка, которая проживала в Ухане, была госпитализирована в больницу в Шанхае 15 января, сообщает китайский портал Sina. У нее диагностировали пневмонию, вызванную коронавирусом. Самочувствие пациентки улучшалось постепенно: в течение шести дней температура держалась в пределах нормы, уменьшились симптомы со стороны органов дыхательной системы. Анализы показали, что воспаление прошло, а два теста на нуклеиновую кислоту нового коронавируса были отрицательными.
Летальный исход от нового коронавируса был зафиксирован у тех больных, которые имели другие сопутствующие тяжелые заболевания.
"Мы знаем, что этот вирус может вызвать тяжелое заболевание и что возможен летальный исход, хотя у большинства болезнь проходит в более мягкой форме. Мы знаем, что среди инфицированных четверть пациентов имеют тяжелые заболевания. Мы знаем, что большинство умерших страдали гипертонией, диабетом или сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые ослабляли иммунную систему", – цитирует главу Всемирной организации здравоохранения Тедроса Гебрейесуса "Медуза".
Миф № 3.От коронавируса можно сделать прививку
Нет. Вакцины от нового коронавируса пока не существует. Разработкой новой прививки уже занимаются ответственные за это структуры по всему миру. Подключились к работе и в России. К примеру, новосибирские ученые уже разрабатывают две вакцины от нового коронавируса. Прототипы должны пройти испытания в конце первого полугодия, сообщает "Интерфакс".
"Мы разрабатываем две вакцины, прототипы которых уже в июне должны пройти первые исследования", – сказал директор ГНЦ "Вектор" Ринат Максютин. Он добавил, что уже создано два диагностических набора для нового коронавируса.
Миф № 4.Водка поможет справиться с коронавирусом
Это неправда. Скорее, наоборот: водка и другой крепкий алкоголь может понизить защиту организма. Об этом "Вечерней Москве" рассказал руководитель международного научно-образовательного центра биологической безопасности Роспотребнадзора на базе ДВФУ, доктор биологических наук, профессор, вирусолог Михаил Щелканов. Он добавил, что спиртное – мощнейший иммунодепрессант. Даже одноразовый прием алкоголя понижает защиту организма. Профессор посоветовал в холодные дни согреваться с помощью чая или кофе.
Миф № 5. Заразиться коронавирусом можно через бананы
Неправда. В различных мессенджерах в Алтайском крае распространяется информация о том, что коронавирусом можно заразиться через бананы.
Это сообщение уже распространилось по всей России и даже за ее пределами. Так вот, запомните: вируса n7n9 не существует. Китайский коронавирус обозначается как "2019-nCoV". А "Синьхуа" – это название китайского информационного агентства. Города с таким названием нам найти не удалось.
Информацию уже опровергают и управление Роспотребнадзора по различным регионам. Оказалось, что информация добралась и до Казахстана. Вице-министр здравоохранения Казахстана Камалжан Надыров назвал эти сообщения фейковыми.
На момент публикации получить по этому вопросу комментарий от Роспотребнадзора по Алтайскому краю amic.ru пока не удалось.
Неправда. В новостях, появившихся на сайте The Hal Turner Radio Show, заявили, что по данным на 23 января в Китае более 2,8 млн инфицированных и 112 000 погибших от коронавируса. Их тела были доставлены на мусоросжигательные заводы. Карантин объявили в 11 городах с населением 29 млн человек.
Эту информацию уже опровергли американские СМИ. По последним данным, число зараженных коронавирусом составляет порядка 2400 человек. Количество погибших достигло 80 человек.
Миф № 7. Что такое вообще этот коронавирус и откуда он взялся?
Коронавирус 2019-nCoV впервые обнаружили в городе Ухане провинции Хубэй в декабре 2019 года. Вспышка началась с городского рыбного рынка. Однако ученые считают, что источником заражения, скорее всего, стали летучие мыши.
Инфекция поражает дыхательные пути и вызывает пневмонию. Для коронавируса характерно повышение температуры, кашель и сильная одышка. Уже зафиксированы случаи заболевания в Таиланде, Японии, Южной Корее, Вьетнаме и Сингапуре.
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