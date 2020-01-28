День колдунов. Почему 28 января считали несчастливым и зачем плевали через плечо

Кто такой Павел Фивейский, которому посвящен праздник?

Согласно церковному православному календарю, 28 января почитают память преподобного Павла Фивейского, первого христианского монаха.

Павел Фивейский родился в Египте, в городе Фивы, рано остался сиротой и много натерпелся от своего родственника, который получить его наследство. Во время гонений императора Деция на христиан Павел узнал, что его родственник хочет сдать его в руки гонителей, поэтому бежал из города в пустыню. Там он нашел пещеру, в которой прожил 91 год. Павел Фивейский молился днем и ночью, питался финиками и хлебом, которые, согласно житию, приносил ему ворон, а одеждой из пальмовых листьев укрывался от холода и зноя.

Согласно преданию, он прожил 113 лет, из них 91 год провел в отшельничестве. Умер Павел Фивейский во время молитвы, стоя на коленях.