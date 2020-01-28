День колдунов. Почему 28 января считали несчастливым и зачем плевали через плечо

28 января в народном календаре отмечают Павлов день. По-другому его называют День колдунов. В этот день на Руси люди боялись сглаза и порчи, а еще угощали водкой домового. Почему и зачем — читайте в материале amic.ru.
Согласно церковному православному календарю, 28 января почитают память преподобного Павла Фивейского, первого христианского монаха.
Павел Фивейский родился в Египте, в городе Фивы, рано остался сиротой и много натерпелся от своего родственника, который получить его наследство. Во время гонений императора Деция на христиан Павел узнал, что его родственник хочет сдать его в руки гонителей, поэтому бежал из города в пустыню. Там он нашел пещеру, в которой прожил 91 год. Павел Фивейский молился днем и ночью, питался финиками и хлебом, которые, согласно житию, приносил ему ворон, а одеждой из пальмовых листьев укрывался от холода и зноя.
Согласно преданию, он прожил 113 лет, из них 91 год провел в отшельничестве. Умер Павел Фивейский во время молитвы, стоя на коленях.
Люди верили, что 28 января колдуны и колдуньи могут передавать ученикам свои силы и искусство. И якобы их неопытные ученики, воспользовавшись полученными способностями, могли нанести вред и причинить неприятности окружающим. Поэтому и боялись на Павлов день "поймать" порчу или сглаз, случайно "запущенную" учениками колдунов. Чтобы этого избежать, использовали "защитные меры" – много молились, стучали по дереву и плевали через левое плечо.
На Руси 28 января приговаривали: "Павел день прибавил". Это было связано с тем, что к концу января ночи становились короче, а световой день – длиннее.
В народе верили, что в этот день надо задобрить домового – похвалить его за обедом и оставить рюмку водки или еды. Якобы так он следить за порядком лучше станет.
Если в этот день рождался ребенок, то в его кровать обязательно укладывали пучок льна, чтобы малыш рос здоровым и сильным.
В народе 28 января считали переломом зимы. И могли предсказывать погоду и каким будет лето. И делали это просто – следили за происходящим за окном.
Если звезды на небе блестели – это к морозу, если были тусклыми – к теплу, а если моргали – к вьюге.
Если тучи на севере появлялись, то на оттепель в ближайшие дни не надеялись, так как ждали похолодание.
Сильный снегопад на Павлов день – к лютым морозам.
Многое понимали и по поведению птиц. К примеру, если в Павлов день сильнее обычного каркают вороны, то скоро потеплеет, если вороны и синицы ищут укрытие рядом с домами, то грядут сильные морозы. Притихшие на деревьях воробьи сулили снег, а щебечущие снегири свидетельствовали о том, что скоро погода переменится.
На Павлов день смотрели каким будет лето:
- ясный день – сухое и жаркое лето;
- ветер дует – холодное лето;
- снег пошел – летом будут лить дожди.
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