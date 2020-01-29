Как в Барнауле записать ребенка в первый класс в 2020 году

Мой ребенок пойдет в первый класс. Что мне нужно сделать?

В первую очередь, определиться со школой.От этого зависит, когда вам нужно подать документы, так как принимать детей в первые классы в 2020 году будут в два этапа.

Если вы подаете заявление на поступление в школу, к которой прикреплены по прописке, то сделать это нужно с 1 февраля 2020 года по 30 июня 2020 года.

Если же вы выбираете другую школу, тогда подать заявление нужно в период с 1 июля 2020 года по 5 сентября 2020 года.