Как в Барнауле записать ребенка в первый класс в 2020 году

С 1 февраля 2020 года школы Барнаула начнут принимать документы детей, которые поступают в первый класс. Как записать ребенка в школу в Барнауле в этом году, почему нельзя подать заявление раньше 1 февраля и что какому учреждению прикреплен будущий первоклассник и почему нельзя подать заявку раньше 1 февраля — читайте в материале amic.ru
В первую очередь, определиться со школой.От этого зависит, когда вам нужно подать документы, так как принимать детей в первые классы в 2020 году будут в два этапа.
Если вы подаете заявление на поступление в школу, к которой прикреплены по прописке, то сделать это нужно с 1 февраля 2020 года по 30 июня 2020 года.
Если же вы выбираете другую школу, тогда подать заявление нужно в период с 1 июля 2020 года по 5 сентября 2020 года.
Это можно узнать в приказе на сайте комитета по образованию Барнаула. Кстати, заглянуть в этот приказ следует всем родителям будущих первоклассников, так как каждый год власти меняют территории, закрепленные за школой. И может так получиться, что в прошлом году ваш дом был приписан к одной школе, а в этом — уже к другой.
"Каждый раз мы смотрим, сколько детей проживает на закрепленной территории и сколько школа сможет принять первоклассников. Наша задача — сопоставить все эти цифры, чтобы всем детям, проживающим на закрепленных территориях, хватило мест", — пояснила Людмила Бологова, начальник отдела общего образования комитета по образованию Барнаула.
Проще, чем кажется. Подать заявление можно двумя способами.
1. В электронном виде через портал образовательных услуг Алтайского края. Для этого нужно иметь учетную запись на портале госуслуг. Заявление должны рассмотреть в течение семи дней, затем родителей уведомят о том, что они должны будет подойти в школу и подать документы на зачисление.
2. Лично.
Для этого нужно сходить в школу и написать там заявление. "Дату и время подачи заявления зафиксируют, это будет учитываться при формировании очередности в 1 класс", — отметила Наталья Михальчук, зампредседателя комитета по образованию Барнаула.
Важно: подать документы о зачислении ребенка в первый класс могут только его родители или законные представители.
Чтобы отдать ребенка в первый класс, вам потребуется вместе с заявлением предоставить в школу:
- паспорт,
- оригинал свидетельства о рождении ребенка,
- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории.
Для иностранных граждан нужен документ, который подтверждает право на пребывание в России.
Родители, чей ребенок имеет ограниченные возможности здоровья и ему требуется адаптированная образовательная программа, должны будут подать вместе с перечнем документов рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и свое согласие на обучение по представленной образовательной программе.
Нет. Точнее технически сделать это можно, но вот только оформленные заявки "уйдут" на текущий год. То есть в те первые классы, которые начали учиться в сентябре 2019 года. Соответственно родители, которые отправят заявку в январе, получат отказ и потеряют много времени, ведь после отказа им придется повторно подать заявление.
Поэтому в комитете по образованию рекомендуют не торопиться с подачей заявления. Официально запись в школу начнется 1 февраля в 8:00. Несмотря на то, что это будет суббота, школы Барнаула и городской комитет по образованию будут работать.
Проблем с порталом образовательных услуг, где утром 1 февраля сотни родителей будут записывать своих детей, быть не должно, так как система электронной записи может выдержать свыше 10 тыс. заявлений, отметили в комитете.
Через 7 рабочих дней после приема заявления и документов. Об принятом решении родителей уведомят по телефону или электронной почте. Узнать об этом можно также через портал образовательных услуг Алтайского края. Для этого необходимо через поиск найти свое заявление и посмотреть о результатах его рассмотрения.
Такое действительно может случиться. Как пояснили в комитете по образованию, сначала в первый класс зачисляют детей, которые проживают на закрепленной за школой территории, которые относятся к льготным категориям населения (дети сотрудников полиции, военнослужащих, многодетных семей), чьи братья и сестра учатся в этой же школе, а уж в последнюю очередь — все остальных.
В таком случае родители или законные представители ребенка должны получить в школе уведомление об отказе. С этим документом нужно обратиться в комитет по образованию Барнаула. Специалисты помогут найти место в близлежащей общеобразовательной организации.
Да. По прогнозам в сентябре 2020 года в Барнауле в первые классы пойдут 8,6 тыс. первоклассников. А школы Барнаула готовы предоставить свыше 9 тыс. мест.
Более того, в случае острой необходимости городские школы смогут предоставить около 700 дополнительных мест для первоклассников. Дополнительные помещения есть в 16 школах краевой столицы, отметили в комитете по образованию.
Моему ребенку еще только 6 лет. Я могу отправить его в первый класс в 2020 году?
Да. В первый класс имеют право пойти дети, которым 1 сентября 2020 года уже будет 6 лет 6 месяцев. Однако по разрешению комитета по образованию и заявлению родителей в первый класс могут зачислить детей, которые младше указанного возраста, но не старше 8 лет.
Комментарии
а если старше 8 лет? я к примеру. Мало ли как сложилось. Ребенка после 8 лет учить не будут? или со 2 класса?