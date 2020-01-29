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Как в Барнауле записать ребенка в первый класс в 2020 году

, ИА "Амител"
В сентябре в школы Барнаула пойдет 8600 детей. Всем ли хватит мест?
Школа / Фото: amic.ru.

Школа / Фото: amic.ru.


С 1 февраля 2020 года учебные заведения Барнаула начнут принимать документы детей, которые поступают в первый класс. Как записать ребенка в школу в столице региона в этом году, почему нельзя подать заявление раньше 1 февраля, к какому учреждению прикреплен будущий первоклассник – читайте в материале amic.ru.

1
Мой ребенок пойдет в первый класс. Что мне нужно сделать?

В первую очередь, определиться со школой. От этого зависит, когда вам нужно подать документы, так как принимать детей в первые классы в 2020 году будут в два этапа.

Если вы подаете заявление на поступление в школу, к которой прикреплены по прописке, то сделать это нужно с 1 февраля 2020 года по 30 июня 2020 года. 

Если же вы выбираете другую школу, тогда подать заявление нужно в период с 1 июля 2020 года по 5 сентября 2020 года.

2
Как понять, к какой школе прикреплен ребенок?

Это можно узнать в приказе на сайте комитета по образованию Барнаула. Кстати, заглянуть в этот приказ следует всем родителям будущих первоклассников, так как каждый год власти меняют территории, закрепленные за школой. И может так получиться, что в прошлом году ваш дом был приписан к одной школе, а в этом – уже к другой.

"Каждый раз мы смотрим, сколько детей проживает на закрепленной территории и сколько школа сможет принять первоклассников. Наша задача – сопоставить все эти цифры, чтобы всем детям, проживающим на закрепленных территориях, хватило мест", – пояснила Людмила Бологова, начальник отдела общего образования комитета по образованию Барнаула.

3
Определились со школой. Как записать ребенка в первый класс?

Проще чем кажется. Подать заявление можно двумя способами.

1. В электронном виде через портал образовательных услуг Алтайского края. Для этого нужно иметь учетную запись на портале госуслуг. Заявление должны рассмотреть в течение семи дней, затем родителей уведомят о том, что они должны будут подойти в школу и подать документы на зачисление.

2. Лично.
Для этого нужно сходить в школу и написать там заявление. "Дату и время подачи заявления зафиксируют, это будет учитываться при формировании очередности в 1 класс", – отметила Наталья Михальчук, зампредседателя комитета по образованию Барнаула.

Важно: подать документы о зачислении ребенка в первый класс могут только его родители или законные представители. 

4
Какие документы мне потребуются?

Чтобы отдать ребенка в первый класс, вам потребуется вместе с заявлением предоставить в школу:

  • паспорт;
  • оригинал свидетельства о рождении ребенка;
  • свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории.

Для иностранных граждан нужен документ, который подтверждает право на пребывание в России.

Родители, чей ребенок имеет ограниченные возможности здоровья и ему требуется адаптированная образовательная программа, должны будут подать вместе с перечнем документов рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и свое согласие на обучение по представленной образовательной программе.

5
А можно записать ребенка в первый класс до 1 февраля?

Нет. Точнее, технически сделать это можно, но вот только оформленные заявки "уйдут" на текущий год, то есть в те первые классы, которые начали учиться в сентябре 2019 года. Соответственно, родители, которые отправят заявку в январе, получат отказ и потеряют много времени, ведь после отказа им придется повторно подавать заявление.

Поэтому в комитете по образованию рекомендуют не торопиться. Официально запись в школу начнется 1 февраля в 8:00. Несмотря на то, что это суббота, школы Барнаула и городской комитет по образованию будут работать.

Проблем с порталом образовательных услуг, где утром 1 февраля сотни родителей будут записывать своих детей, быть не должно, так как система электронной записи может выдержать свыше 10 тыс. заявлений, отметили в комитете.

6
И когда я узнаю, зачислили моего ребенка или нет?

Через семь рабочих дней после приема заявления и документов. О принятом решении родителей уведомят по телефону или электронной почте. Узнать об этом можно также через портал образовательных услуг Алтайского края. Для этого необходимо через поиск найти свое заявление и посмотреть результаты его рассмотрения.

7
А если ребенку не хватит места в школе?

Такое действительно может случиться. Как пояснили в комитете по образованию, сначала в первый класс зачисляют детей, которые проживают на закрепленной за школой территории, относятся к льготным категориям населения (дети сотрудников полиции, военнослужащих, многодетных семей), чьи братья и сестра учатся в этой же школе, а уж в последнюю очередь – все остальных. 

В таком случае родители или законные представители ребенка должны получить в школе уведомление об отказе. С этим документом нужно обратиться в комитет по образованию Барнаула. Специалисты помогут найти место в близлежащей общеобразовательной организации.

8
Всем ли первоклассникам хватит мест в школах Барнаула?

Да. По прогнозам, в сентябре 2020 года в Барнауле в первые классы пойдут 8,6 тыс. детей. А школы Барнаула готовы предоставить свыше 9 тыс. мест.

Более того, в случае острой необходимости городские школы смогут предоставить около 700 дополнительных мест для первоклассников. Дополнительные помещения есть в 16 школах краевой столицы, отметили в комитете по образованию.

9

Моему ребенку еще только 6 лет. Я могу отправить его в первый класс в 2020 году?

Да. В первый класс имеют право пойти дети, которым 1 сентября 2020 года уже будет 6 лет 6 месяцев. Однако по разрешению комитета по образованию и заявлению родителей в первый класс могут зачислить детей, которые младше указанного возраста, но не старше 8 лет.

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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

29.01.2020 07:40
- гость -

а если старше 8 лет? я к примеру. Мало ли как сложилось. Ребенка после 8 лет учить не будут? или со 2 класса?

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