Четверг, 30 Январь, 16:39

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 62,39
€ 68,68
Обь
8см +1


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Эпидемия китайского коронавирусаНовое правительство РФСнегопады на Алтае
Вопрос дня



Карантин в Алтайском крае: почему это хорошо и что делать, чтобы не заболеть

, ИА "Амител"
Зачем его ввели и когда закончится?
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com


С 29 января в Алтайском крае ввели карантин по гриппу и ОРВИ. Что такое карантин, почему его введение – это хорошо, и что делать, чтобы не заболеть – читайте в материале amic.ru.

1
Что такое карантин?
Это комплекс ограничительных мер, которые позволят не допустить распространения инфекционного заболевания среди населения. Карантин (в переводе с итальянского quarantena – "сорок дней и ночей"*) регулирует работу социальных, медицинских, образовательных, торговых, транспортных организаций. В это время ограничивают проведение массовых мероприятий, прекращаются посещения больных в стационарах, персонал обязывают носить медицинские маски, а в школах и детсадах следят за посещаемостью и изолируют заболевших детей. 
2
Когда и кто вводит карантин по гриппу и ОРВИ?

Карантин вводят, если  эпидемический порог заболеваемости ОРВИ и гриппом в регионе превышен. Эпидпорог – это предельная отметка, превышение которой говорит о начале эпидемии заболевания. Вычисляет эпидпорог Роспотребнадзор. Для этого специалисты используют статистические сведения о суммарной заболеваемости гриппом и ОРВИ за календарные недели каждого года в течение последних 5-10 лет. 

Карантин устанавливают на основании распоряжения главного санитарного врача.

3
Почему карантин ввели в Алтайском крае?

С 20 по 26 января эпидпорог в Алтайском крае оказался превышен на 53,8%. Люди заболевают не только острыми респираторными вирусными заболеваниями, но и гриппом.

"Мы находимся как раз в разгаре подъема заболеваемости ОРВИ, и наши показатели соответствуют средним многолетним значениям за последние пять лет. Поэтому говорить о том, что у нас что-то невероятное – неправильно. Анализируя госпитализацию, мы видим, что она тоже не превышает средних многолетних показателей", – говорит врач-эпидемиолог Ирина Переладова.

4
Сколько продлится карантин в Алтайском крае?
До тех пор пока ситуация с заболеваемостью не стабилизируется. Обычно этот период длится 2-4 недели, отметила Ирина Переладова. 
5
Почему введение карантина – это хорошо?

Сезонный подъем заболеваемости – это период ожидаемый и неизбежный. ОРВИ и грипп передаются воздушно-капельным путем, поэтому способны очень быстро распространяться и заражать большое количество людей. За время карантина наблюдается заметный спад заболеваемости. Но немаловажно ввести его вовремя.

"К карантину нужно относиться не как к показателю чего-то плохого и серьезно страшного, а может, даже с позиции "о, отлично". Это было неизбежно, что мы пришли к эпидемии гриппа. Чем раньше будет введен карантин, тем быстрее из этого периода подъема заболеваемости нам удастся выйти. Намного сложнее потом справляться с "хвостом" этих событий, когда мы поздно вводим карантин, когда заболеваемость распространилась, когда много людей в инкубационном периоде – и вот тут уже более тревожно. То, что происходит сейчас, – это ожидаемо и, можно сказать, даже хорошо", – объясняет Валерий Шевченко, главный инфекционист Алтайского края.

6
А когда вводят карантин в школах и детсадах?

Это решает руководство образовательного учреждения, которое следит за посещаемостью и отмечает, сколько детей заболело. Если это число превысило 20% от всех учащихся, то школу могут закрыть на карантин. Ограничительные меры могут вводиться и на отдельный класс или группу в детском саду 

По данным на 29 января 2020 года, на карантине из-за заболеваемости гриппом и ОРВИ в Алтайском крае находятся 50 школ и 39 детских садов. Еще в 47 школах закрыто по несколько классов, в 50 детсадах – отдельные группы, сообщили порталу amic.ru в Министерстве образования региона.

Важно знать, что карантин – это не каникулы. В этот период ученики должны продолжить учиться дистанционно и выполнять домашние задания. Это позволит не отстать от учебной программы и в дальнейшем не остаться без весенних каникул.

7
Так как не заболеть?

Чтобы сохранить здоровье, важно соблюдать элементарные меры профилактики:

  • принимать витамины;
  • гулять на свежем воздухе;
  • высыпаться и вести здоровый образ жизни;
  • мыть руки перед едой и после посещения общественных мест;
  • избегать мест с большим скоплением людей;
  • не контактировать с больными;
  • регулярно проветривать помещение и делать влажную уборку;
  • одеваться по погоде.

Врачи рекомендуют в местах большого скопления людей носить медицинские маски. Но делать это нужно правильно: менять маски каждые 2-4 часа, после использования старую маску выбрасывать, а не носить с собой. 

8
Как быть, если все-таки заболел?

Лучше сразу обратитесь к врачу и не занимайтесь самолечением. Ведь грипп может привести к развитию серьезных осложнений и даже к летальному исходу.

Больной не должен переносить болезнь на ногах. Если вы пойдете с насморком и кашлем на работу, то, во-первых, вы рискуете усугубить течение заболевания и спровоцируете осложнения. Во-вторых, вы подвергнете риску окружающих. Лучше оставайтесь дома и соблюдайте постельный режим. Также необходимо пить много жидкости и следовать рекомендациям врача.

По данным краевого Министерства здравоохранения, противовирусных и симптоматических препаратов в аптеках региона хватает. Сотрудники ведомства еженедельно отслеживают наличие препаратов в аптечной сети.

* В далеком прошлом карантином называли отрезок времени, который длился сорок дней. Термин "карантин" стали использовать в Венеции, в XIV веке, когда бушевали смертоносные эпидемии чумы и оспы. В течение сорока дней судна, экипаж которых был охвачен эпидемией, не допускались в порт, и должны были дрейфовать в прибрежных водах, пока ситуация не улучшится. Если по истечении срока вся команда корабля оставалась жива и никто не болел, то судну разрешалось причалить.

Материалы по теме
Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
16:23
Первая в новом году. Как прошла сессия алтайского парламента 0
16:15
Россиянам разрешили охотиться с луком и арбалетом 1
16:04
Прокуратура проверит законность прописки первоклассников в переполненных школах Барнаула 12
15:50
Путешественник из Читы добрался пешком до Барнаула 1
15:33
Автоблогер Эрик Давидыч чуть не умер во время съемок шоу "Последний герой" 1
15:21
Карантин в Алтайском крае: почему это хорошо и что делать, чтобы не заболеть 0
15:13
Этим парнем был Альберт Эйнштейн: проверь, насколько ты близок к ученому 2
15:02
Барнаулец прикинулся девушкой и выманил у мужчины более 20 тысяч рублей 3
14:45
Принесли с собой морозы. Снегирей заметили жители Алтайского края 6
14:30
Более 1,8 тысячи человек переехали в Алтайский край в 2019 году 6
14:14
В барнаульском аэропорту самолеты из Азии встречают с тепловизором 11
13:59
Нааму Иссахар освободили из колонии 20
13:45
Безопасный лов. Сибиряк научился ловить рыбу на презервативы 6
13:31
Россияне рассказали, как выглядит начальник из ночного кошмара 0
13:15
Барнаульского застройщика оштрафовали за продажу квартир иностранцам 5
13:03
Барнаульца отправили в колонию за пьяную езду 6
12:55
Студия звукозаписи появилась в барнаульской "Шишковке" 4
12:40
Выпросили. Полюбившийся барнаульцам паровозик возвращается на свое место 18
12:30
Павел Грудинин может пойти на выборы в Госдуму от Алтайского края 46
12:12
Россия приостанавливает железнодорожное сообщение с Китаем 1
12:01
Это вам не БАД: как кедровые орехи и алтайские травы без химии помогают здоровью 2
11:52
Пособия и социальные выплаты в России вырастут на 3% 2
11:44
Митингуй, не митингуй. На Алтае разрешили проводить акции протеста у зданий МВД и ФСБ 10
11:30
Что делать, чтобы не заразиться коронавирусом. Инфографика 4
11:16
Нужно 20 млрд рублей. На что жаловались депутату Госдумы Терентьеву жители Алтая 0
11:05
Всегда готов дарить подарки: как "Пионер" поздравил барнаульцев с Новым годом 0
10:46
"Единая Россия" предлагает продлить региональный материнский капитал в Алтайском крае 9
10:33
Депутаты запретили продажу снюса в Алтайском крае 10
10:25
Алтайский край вошел в пятерку самых популярных регионов для туризма в России 1
10:18
Столичные перспективы. Барнаульский девелопер предлагает квартиры от застройщиков Москвы 0
10:10
"Уважаемые инвалиды, паркуйтесь": Барнаул снова отметился в соцсетях Варламова 20
10:00
Солить лед надо правильно: как бороться с гололедицей и обезопасить себя от травм 5
09:50
Шесть участков трасс остаются перекрытыми в Алтайском крае 0
09:40
Олег Хорохордин объяснил, почему лег в больницу 15
09:39
Какого числа Масленица в 2020 году? 5
09:25
Реально ли в России снизить тарифы на электроэнергию и почему на Алтае свет дорогой 21
09:12
Что такое быстрочай по-алтайски и почему китайцы превращают кедр в "сырую картошку" 1
08:54
За что насчитали штраф и как снизить плату за свет – спроси директора БГЭС
В режиме онлайн гендиректор БГЭС поможет решить проблемные ситуации абонентов
08:41
Алтайский футболист перешел в московский "Спартак" 9
08:32
Алтайские медики рассказали, почему не стоит паниковать из-за коронавируса 13
08:16
Больше пяти тысяч. Сколько будут получать алтайские учителя за классное руководство 18
08:01
Жизнь под аккомпанемент природы. Почему барнаульцы стремятся поселиться за городом 0
07:44
Лениться разрешается: пельмени под шубой на ужин по рецепту от Sofi 5
07:34
Ученые назвали четыре продукта, которые сжигают жир 1
07:27
50 школ и 39 детсадов в Алтайском крае закрыто на карантин по гриппу и ОРВИ 0
07:12
Против склероза и рака: на Алтае производят масло для вкусной и здоровой жизни 4
07:01
Искусство строительства. Названы лучшие архитектурные фото 2019 года 0
06:45
Когда пора менять электросчетчик и почему передавать показания выгодно 5
06:28
Два, три – продано. Между "Лентой" и "Ашаном" построят микрорайон из шести высоток 24
06:16
Это точно бабушка? 55-летняя австралийка покорила интернет своей фигурой 15
06:04
Водители Алтайского края нарушили ПДД в 2019 году на 450 миллионов 3
05:45
Замело, а теперь заморозит. О погоде в Алтайском крае 30 января 0
00:21
Главу Республики Алтай экстренно госпитализировали в Москве 9

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.