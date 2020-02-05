Что такое Великий пост, как он связан с язычниками и как к нему готовятся?

А что за подготовительные недели?

Приготовления к Великому посту Церковь начинает заранее. Время подготовки включает четыре недели. Однако между началом подготовки к посту (9 февраля в 2020 году) и первым днем поста (2 марта) всего три календарные недели. Как это объяснить? Дело в том, что на языке Церкви словом "неделя" называют лишь один день – воскресный (лингвисты полагают, что слово "неделя" происходит от словосочетания "не делати" – не работать, отдыхать, то есть посвящать этот день Богу). Так и получается, что время подготовки к Великому посту включает четыре недели, то есть четыре воскресенья. Каждая неделя имеет свое название и посвящена особой истории, которая готовит прихожан к Посту и Пасхе.

Первая подготовительная неделя – Неделя о мытаре и фарисее. В этот день православные вспоминают притчу о покаянии и смирении. В 2020 году она выпадает на 9 февраля.Вторая – Неделя о блудном сыне – приходится на 16 февраля. Притча о раскаявшемся и вернувшемся домой сыне напоминает людям о великом Божием милосердии — именно так Бог относится к даже падшему человеку.

Третья неделя называется Неделя о Страшном Суде. Она выпадет на 23 февраля. В этот день верующим напоминают о втором пришествии Христа и предстоящем Страшном Суде. После этой недели наступает Сырная седмица. В народе ее называют Масленица. В этом году масленичная неделя начнется 24 февраля. Мясо на Сырной седмице уже не едят, но всю неделю угощаются блинами (молоко, сыр, сметану и масло в это время есть можно). Завершается седмица Сыропустной неделей или Прощеным воскресеньем. Эта последняя подготовительная неделя и в этом году она выпадает на 1 марта. В этот день верующие просят друг у друга прощения за нанесенные обиды. В храмах на вечернем богослужении совершается особый чин: после чтения молитвы настоятель просит прощения у присутствующих на службе, то же самое делают и прихожане.

В этот день Церковь вспоминает изгнание Адама из рая: человек сам, по своей воле отдалился от Бога, и человечество утратило рай – единство с Богом и с миром. Название этой недели – итог подготовки к Великому посту: человек должен приложить все силы души, чтобы измениться, приблизиться к своей истинной сущности, стараясь научиться подражать Христу, который говорит о необходимости прощать всех. И тогда человек изменится — произойдет перемена ума – метанойя, покаяние.