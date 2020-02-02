02.02.2020. Чем опасна зеркальная дата и как в этот день можно изменить судьбу

2 февраля 2020 года называют зеркальной датой и приписывают ему чудодейственное значение. Следующий подобный день произойдет только через сто лет. Поэтому нумерологи, астрологи и эзотерики относятся к сегодняшнему дню особенно трепетно. По их мнению, в такой день происходят важные события, которые могут повлиять на судьбу человека. Что такое зеркальная дата, чего ожидать 2 февраля, как провести этот день и чего категорически нельзя делать — читайте в материале amic.ru.
Не просто 2 февраля, а 02.02.2020. Это зеркальная дата, так как это число одинаково читается слева направо и справа налево. И в этой дате всего два числа: 0 и 2. Такие даты случаются редко, а потому им приписывают особые значения.
Зеркальными также называют даты, где "отражается" день и месяц. К примеру, 21.12, 01.10, 11.11 и т. д. Они случаются довольно часто. А вот зеркальные даты, где "отражаются" день-месяц и год, встречаются довольно редко. Следующая аналогичная этой произойдет через сотню лет — 12.12.2121.
По другому зеркальную дату называют датой-палиндромом. Палиндром в переводе с древнегреческого означает "назад, снова". Им может быть не только число, но набор разных символов, буквосочетание, слово (к примеру, "топот" — с обоих сторон читается одинаково), или даже текст ("А роза упала на лапу Азора").
Нумерологи утверждают, что 02.02.2020 — это магический день, который приносит удачу. Якобы в этот день открываются Врата судьбы и абсолютно каждый человек получает шанс добиться успехов в любой сфере, будь то карьера, семья, любовь, деньги. И всему этому способствует синхронное чередование цифр 0 и 2.
В нумерологии цифра 2 означает точку равновесия, ось симметрии, которая помогает обеспечить покой и гармонию. Поэтому двойку считают символом любви, дипломатии и отношений.
Потомственная шаманка, нумеролог Анна Батыр в интервью ФАН подчеркнула, что в "номере" этого дня количество двоек (их аж четыре) зашкаливает. "Такая двойка преобразуется в энергию, и в данном случае этой энергии образуется даже переизбыток. Поэтому воскресенье, 2 февраля, в первую очень чрезвычайно благоприятно для людей, у которых маловато своих сил, маловато собственной энергии", — говорит нумеролог.
А вот чересчур энергичным людям в этот день лучше быть осторожными, иначе произойдет произойдет "энергетический взрыв", а это в свою очередь приведет к нестабильности в жизни, говорит эксперт.
Эзотерики убеждены, что открывшийся 2 февраля уникальный энергетический портал ( тот самый, который некоторые называют "врата судьбы") принесет человеку небывалую силу и может открыть в человеке неизвестные до этого возможности. А потому именно сейчас лучше всего стартовать с реализацией наиболее смелых планов.
Нумерологи и астрологи считают, что в зеркальную дату может произойти судьбоносное событие, которое кардинально изменит жизнь. Это могут быть знакомства, неожиданные предложения, переезды, новое увлечение и прочее. Будьте к этому готовы и впустите в свою жизнь новое. Другими словами, 2 февраля нужно предпринять все усилия для поворота судьбы в сторону удачи и блага.
2 февраля 2020 года прежде всего нужно загадывать желания и мечтать. Причем нужно представлять себе, что все, чего вы хотите, уже сбылось. При этом нумерологи называют даже точно время, когда стоит загадывать желание, чтобы они исполнились:
- 02:02 – наиболее благоприятное время для желаний, связаных с достатком, удачей и счастьем;
- 02:20 и 20:20 – стоит загадать свое самое смелое желание;
- 22:22 – подходящее время, для желаний, связанных с приумножением достатка.
Советуем заранее составить список желаний и поставить напоминание на будильнике, чтобы не пропустить "волшебное" время.
В зеркальную дату нужно простит обидчиков и врагов, отпустить тех, кто доставлял вам разочарование и хлопоты. И это отличный день, чтобы разорвать тревожные отношения и распрощаться с людьми, которые выкачивают из вас все силы и энергию.
В этот день можно жениться, так как двойка – парная цифра и символизирует пару, как союз. "Если мы говорим про дату бракосочетания, то в программе будет цифра Восемь. Она отвечает за материальные ценности, амбиции и целеустремленность. Вместе они дают хороший фундамент, но при определенных условиях. Брак должен быть заключен по любви, и молодожены будут ставить амбициозные цели. Например, покупка квартиры или дома. Восьмерка требует соблюдения баланса между материальным и духовным, который как раз и дает Двойка", – отметила нумеролог Наталья Файнман.
А еще 02.02.2020 прекрасный для предпринимателей или тех, кто только собирается ступить на этот путь: сумма цифр этого дня — число 8 — в нумерологии – это символ денег и бесконечности. Так что поработайте сегодня над бизнес-планом, наверняка придут в голову отличные идеи.
Эзотерики уверяют, что мысли в этот день материализуются, так что не нужно думать о плохом и не стоит грустить.
В зеркальную дату нельзя ни с кем ссориться и выяснять отношения, так как энергетическими негативными помыслами можно навредить другому человеку.
Постарайтесь в важных вопросах следовать не чужому мнению, а слушать свою интуицию.Вообще постарайтесь оградить себя от чужого влияния: мнение со стороны может сбить вас с истинного пути. Если вы будете полагаться на обстоятельства, в которых вы находитесь сейчас или мнение людей вокруг, ваши планы и начинания могут рухнуть в самый последний момент,.а обстоятельства резко перемениться.
В такие дни нельзя сидеть без дела (не зря же сегодня день силы и энергии). Если что-то придумали — начинайте делать, все обязательно получится. Удача в этот период ждет многих, в особенности творческих людей, представителей профессий, которые связаны с продажами, финансами, интеллектуальной деятельностью.
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