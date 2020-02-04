У меня обнаружили рак. Что мне делать?

4 февраля отмечается Всемирный день борьбы с раком. Да, медицина шагнула далеко вперед, ученые ежедневно работают над лекарствами против тяжелого недуга, интернет пестрит успешными историями излечения от онкологических болезней. Но несмотря на это, слово "рак", безусловно, остается одним из самых пугающих для человека. И хотя многие понимают, что заболевание давно перестало быть приговором, никто никогда бы не хотел столкнуться с этим лично.
Конечно, первая реакция на этот страшный диагноз – шок и паника, многие теряются и не знают, как вести себя дальше. Amic.ru поговорил с психологом Алтайского краевого онкологического диспансера Аллой Лобановой и узнал, что делать и как жить дальше, если не дай Бог вы (или ваши близкие) узнали, что у вас рак.
ШАГ 1. Не играйте в "железного человека"
В первые минуты после того как диагноз подтвердили, человек испытывает шок. Он действует на автомате. Зачастую может выглядеть совершенно спокойным и чувствовать себя абсолютно здоровым. Некоторые, наоборот, начинают лить слезы, впадать в оцепенение и не соображают до конца, что происходит. Но в "железного человека" играть не нужно. Если вы услышали страшный, но во многих случаях излечимый диагноз, позвольте себе поплакать, погоревать. Держать в себе это нельзя. Не бросайтесь тут же звонить близким и родным. На эмоциях вы напугаете их еще больше. Просто посидите несколько минут наедине с собой. Хочется плакать – плачьте, не надо стесняться, вы имеете право на любую эмоцию.
ШАГ 2. Увеличьте контакт с реальностью
Нужно постепенно адаптироваться и прийти в себя. Для этого переключите свое внимание, посмотрите в окно, на людей, попытайтесь сосредоточиться на каких-то мелких деталях, подышите.
Посчитайте до четырех и вдохните носом, а на шестой счет выдохните ртом. Дыхательная техника обогащает организм углекислотой, расширяются сосуды. И человеку становится легче, с помощью физиологических процессов состояние стресса может уйти.
После того как вы переключили свое внимание и сосредоточились на деталях, позвоните родному человеку. Хорошо бы, конечно, чтобы на выходе из больницы вас встретили, а еще лучше, чтобы при объявлении диагноза с вами был родной человек.
ШАГ 3. Получите полную информацию о вашей болезни
Вслед за шоком начинается паника. Человек начинает метаться в прямом и переносном смысле слова. Чтобы защититься, психика зачастую вырабатывает рефлекс отрицания. Пациент отрицает свой диагноз, не верит в него. Усугубить ситуацию могут родные, которые начинают внушать человеку, что он не болен, что врачи могли поставить неверный диагноз.
В первое время после вердикта врача больной может упорно стараться вести обычный образ жизни, избегать любых воспоминаний о заболевании. Это естественная защитная реакция, но если откладывать лечение, то, конечно, можно сократить свои шансы на выздоровление. Не подвергайте свою жизнь такому риску.
Как из этого выйти? Нужно получить полную информацию о болезни, поспрашивать людей. Как показывает наблюдение за больными, общение с человеком с таким же диагнозом повышает эффективность лечения и качество жизни. Общая беда объединяет, кроме того, больные могут поделиться хорошими советами. Однако не стоит забывать, что каждый случай рака индивидуален, поэтому тактики лечения пациентов даже с одинаковыми диагнозами часто могут различаться. При подборе терапии врачи учитывают не только особенности онкопатологии, но и общее состояние больного, его сопутствующие заболевания и множество других факторов. Не стоит "качать права", почему соседа лечат так, а вас иначе, поберегите силы и энергию на борьбу с болезнью.
Очень важно ознакомиться с заболеванием не на отрицательных, а на положительных примерах. Для чего это нужно? Чтобы сформировать у себя модель позитивного опыта выхода из этой болезни.
ШАГ 4. Боритесь с болезнью, а не с окружающими
На этом этапе больной начинает смотреть в лицо реальности. Тяжелое заболевание теперь часть его жизни. И часто он начинает испытывать гнев: на себя, на Бога, на врачей, которые не могут его вылечить. Больной злится на окружающих, которые вдруг начинают говорить какие-то глупости или отказываться от него или вовсе боятся заразиться и так далее. Он может поругаться со многими людьми, ему иногда даже кажется, что окружающие относятся к нему как-то не так, хотя, в принципе, все нормально.
Да, гнев – это нормальная реакция человеческой психики на кризис. Но если это состояние длится долго, это может привести к стрессу, а стресс может ухудшить состояние здоровья.
Как с этим справиться? Во-первых, нужно понять, что свою энергию нужно пустить в правильное русло. Вести борьбу нужно не с окружающими людьми, а с болезнью. Даже тибетские ламы говорили, что "нужно по-настоящему возненавидеть свой недуг, чтобы победить его".
В этом состоянии лучше вообще избегать любого негатива. Не читайте драматические книги, не смотрите плохие новости, а сделайте акцент на позитивных вещах. Лучше читать о положительном опыте людей, которые достойно вели бой с этой болезнью – победили и жили долго и счастливо.
ШАГ 5. Не игнорируйте традиционное лечение и найдите хобби
На этом этапе человек пытается смириться с ситуацией и заключает своего рода сделку с болезнью и с подсознанием. Он думает, что если будет себя "правильно вести", то все будет так, как раньше.
В это время больной, как правило, начинает бегать к знахарям и колдунам, изучать в интернете народные средства медицины, применять на себе сомнительные способы лечения. Кто-то даже изобретает собственные лекарства. Кто-то обращается к вере и очень быстро превращается в рьяного фанатика. Основная проблема в это время – это ведомость. У человека занижена самооценка, и любые подбадривающие слова других очень быстро приводят к формированию зависимости: от внимания, доброты и даже жалости. В этом состоянии легко попасть в руки сектантов, которые будут уговаривать бросить традиционную терапию (в том числе и ради материальной выгоды). Не нужно тратить время на обнадеживающие, но пустые обещания неизвестно кого.
Попав под влияние магов, чародеев, мошенников, больные зачастую отказываются от официального лечения. Это огромнейшая ошибка. Лечение сейчас – это главная цель в вашей жизни. При этом не надо себе ничего запрещать. Можно ходить к целителям, посещать храмы, молиться, но не отказываться от лечения, а совмещать все методы.
Как себя нужно вести? Следует понять, что болезнь – это не возмездие и не наказание за что-то. И пока не существует чудо-лекарств, с помощью которых можно сразу выздороветь. Не надо задавать вопросы "Почему это со мной произошло?", "За что это со мной произошло?". Это вопросы в прошлое. Лучше спросить себя "Зачем это со мной?" и "Что я могу сделать, чтобы ситуация улучшилась?".
Нужно учиться жить в условиях болезни. Используйте для этого как внешние ресурсы – поддержку семьи и друзей, советы врачей и психологов, так и внутренние – надежду, терпение, желание жить. Лучше всего найти себе хобби или какое-либо дело по душе. Это улучшает настроение и помогает человеку.
ШАГ 6. Обретите волю к жизни
Когда больной осознал всю важность происходящего, он может уйти в депрессию. Его состояние сейчас как качели: то чуть лучше, то хуже. Это сложно принять, ведь, по сути, у человека большое горе. Многие себя "хоронят": бросают лечение и ставят на себе крест.
У многих возникает вопрос, как без него будет жить семья. Кому-то просто страшно думать о будущем. Конечно, своевременное, постоянное лечение меняет образ жизни человека. Прежние привычки и приоритеты уходят на второй и даже третий план. У многих онкобольных возникает ощущение безнадежности, уныния и тоски. Эти состояния приводят к стрессу и ухудшают самочувствие человека.
Как с этим справиться? Нужно попытаться отвлечься от эмоций и включить разум, понять, что уныние и тоска – не выход из ситуации. Займитесь улучшением качества жизни. Обязательно мечтайте, ставьте цели на будущее и воспитывайте в себе волю к жизни. Это самый главный закон реабилитации: без воли к жизни ничего и никогда у человека не будет. Он должен хотеть жить. Он должен ставить себе цели на будущее, это важно.
ШАГ 7. Примите болезнь
Что такое принятие болезни? Это понимание, что с этим недугом можно жить. Можно выработать позитивные цели, восстановить психический баланс больного. Он понимает, кто и что для него действительно важны и ценны. Он заново оценивает свою жизнь и фокусируется на главном, отказывается от ненужных людей и от ненужных дел и вещей. И это достойный выход из сложившейся ситуации.
Услышать диагноз "рак" – страшно. Но еще страшнее – сдаться. Да, в лечении онкологических заболеваний многое зависит не от вас. Точнее, не только от вас. Но если вы хотите прожить долгую и счастливую жизнь, то не смейте отступать и терять надежду на выздоровление. Цените самые простые вещи, наслаждайтесь каждым новым днем своей жизни, любите себя и боритесь за прекрасное и здоровое будущее.
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