У меня обнаружили рак. Что мне делать?

На этом этапе человек пытается смириться с ситуацией и заключает своего рода сделку с болезнью и с подсознанием. Он думает, что если будет себя "правильно вести", то все будет так, как раньше.

В это время больной, как правило, начинает бегать к знахарям и колдунам, изучать в интернете народные средства медицины, применять на себе сомнительные способы лечения. Кто-то даже изобретает собственные лекарства. Кто-то обращается к вере и очень быстро превращается в рьяного фанатика. Основная проблема в это время – это ведомость. У человека занижена самооценка, и любые подбадривающие слова других очень быстро приводят к формированию зависимости: от внимания, доброты и даже жалости. В этом состоянии легко попасть в руки сектантов, которые будут уговаривать бросить традиционную терапию (в том числе и ради материальной выгоды). Не нужно тратить время на обнадеживающие, но пустые обещания неизвестно кого.

Попав под влияние магов, чародеев, мошенников, больные зачастую отказываются от официального лечения. Это огромнейшая ошибка. Лечение сейчас – это главная цель в вашей жизни. При этом не надо себе ничего запрещать. Можно ходить к целителям, посещать храмы, молиться, но не отказываться от лечения, а совмещать все методы.

Как себя нужно вести? Следует понять, что болезнь – это не возмездие и не наказание за что-то. И пока не существует чудо-лекарств, с помощью которых можно сразу выздороветь. Не надо задавать вопросы "Почему это со мной произошло?", "За что это со мной произошло?". Это вопросы в прошлое. Лучше спросить себя "Зачем это со мной?" и "Что я могу сделать, чтобы ситуация улучшилась?".

Нужно учиться жить в условиях болезни. Используйте для этого как внешние ресурсы – поддержку семьи и друзей, советы врачей и психологов, так и внутренние – надежду, терпение, желание жить. Лучше всего найти себе хобби или какое-либо дело по душе. Это улучшает настроение и помогает человеку.