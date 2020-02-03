Шенгенская виза по-новому: что изменилось в 2020 году и как теперь ее получать

В феврале 2020 года вступили в силу новые визовые правила для туристов, которые планируют поехать в Европу. Что изменилось, как теперь получить документ и в какие страна она нужна – читайте в материале amic.ru.
1. Увеличили период подачи заявки на Шенген.
По новым правилам подать заявку на получение визы можно за полгода до поездки, а не за три месяца как это было раньше. Минимальный срок подачи заявки не изменился – 15 календарных дней. Это поможет удобнее планировать поездки за границу, да и не придется стоять в очередях в визовых центрах в начале туристического сезона.
2. Удобная подача заявки.
Заполнять и подписывать формы заявки теперь можно не выходя из дома – в электронном виде с электронной подписью. Подавать документы на визу лично в консульском отделе или визовом бюро требуется только в том случае, когда нужно сдать отпечатки пальцев (биометрию сдают каждые 59 месяцев).
3. "Плюшки" для постоянных путешественников.
Для путешественников с положительной визовой историей будут постепенно увеличивать срок многократной визы (позволяет ездить в страны ЕС несколько раз в течение срока действия документа). Период действия их визы при каждом следующем обращении будет расти от 1 до 5 лет. Так, по новым правилам мультивизу на один год дают тем, у кого было три краткосрочных визы за последние два года, на два года – тем, у кого была годовая виза за последние два года, на пять лет – тем, у кого была двухлетняя виза за последние три года.
4. Увеличение визового сбора, но не у всех.
С февраля 2020 года консульский сбор повысили с 60 до 80 евро. Это сделали для того, чтобы покрыть расходы на оформление визы. Однако российских путешественников это не коснется. Россия и несколько других стран, которые заключили с ЕС соглашение об упрощении визового режима, продолжит отдавать 35 евро визового сбора за обычную визу, а за срочную – 70 евро. Эти тарифы прописаны в договоре об упрощении выдачи виз между Россией и Евросоюзом от 2006 года. Как уточнят АТОР, при обращении за оформлением визы в визовые центры европейских стран, которые входят в Шенгенскую зону, общая стоимость услуг будет больше, так как туристам придется оплатить еще и сервисный сбор, который обычно не превышает 30 евро.
Туроператоры считают, что упрощенная система получения виз приведет к тому, что больше туристов будут интересоваться поездками по Европе.
Более того, постоянные путешественники фактически смогут экономить деньги на путешествиях, так как им будут выдавать визы с длительным сроком действия и подавать заявки на визы им придется реже.
Однако операторы опасаются, что однократных виз может стать больше, так как после ввода новых правил россияне, которые впервые поедут в европейские страны, получат первую шенгенскую визу только на срок поездки. Об этом предупреждают в большинстве консульств стран Евросоюза, уточняет АТОР.
Теперь консульские службы будут еще строже следить за соблюдением правила первого въезда, за количеством дней, которые турист провел в стране, куда получил визу, пишет "Газета.ru".
По сути, здесь ничего не изменилось.
Чтобы подать заявку на визу в ЕС, заявители должны представить: заполненную анкету, загранпаспорт, фотографию, медицинскую страховку, документы, которые подтверждают финансовые гарантии, проживание и перелет. Также нужно оплатить визовый сбор и сдать отпечатки пальцев (если у вас их еще нет).
Обработку заявления на визу должны провести в течение 15 дней, однако в отдельных случаях может потребоваться больше времени.
Изменения распространяются на получение виз в 22 страны Евросоюза, которые входят в Шенгенскую зону. Это Австрия, Бельгия, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Испания и Швеция.
А также к ним относят четыре ассоциированные с союзом страны: Лихтенштейн, Исландия, Норвегия и Швейцария.
Комментарии
Загранпаспорта имеют лишь 20% россиян, выезжают за рубеж ещё меньше - 7%.