Шенгенская виза по-новому: что изменилось в 2020 году и как теперь ее получать

Что изменилось и в чем выиграют туристы?

1. Увеличили период подачи заявки на Шенген.

По новым правилам подать заявку на получение визы можно за полгода до поездки, а не за три месяца как это было раньше. Минимальный срок подачи заявки не изменился – 15 календарных дней. Это поможет удобнее планировать поездки за границу, да и не придется стоять в очередях в визовых центрах в начале туристического сезона.

2. Удобная подача заявки.

Заполнять и подписывать формы заявки теперь можно не выходя из дома – в электронном виде с электронной подписью. Подавать документы на визу лично в консульском отделе или визовом бюро требуется только в том случае, когда нужно сдать отпечатки пальцев (биометрию сдают каждые 59 месяцев).

3. "Плюшки" для постоянных путешественников.

Для путешественников с положительной визовой историей будут постепенно увеличивать срок многократной визы (позволяет ездить в страны ЕС несколько раз в течение срока действия документа). Период действия их визы при каждом следующем обращении будет расти от 1 до 5 лет. Так, по новым правилам мультивизу на один год дают тем, у кого было три краткосрочных визы за последние два года, на два года – тем, у кого была годовая виза за последние два года, на пять лет – тем, у кого была двухлетняя виза за последние три года.

4. Увеличение визового сбора, но не у всех.

С февраля 2020 года консульский сбор повысили с 60 до 80 евро. Это сделали для того, чтобы покрыть расходы на оформление визы. Однако российских путешественников это не коснется. Россия и несколько других стран, которые заключили с ЕС соглашение об упрощении визового режима, продолжит отдавать 35 евро визового сбора за обычную визу, а за срочную – 70 евро. Эти тарифы прописаны в договоре об упрощении выдачи виз между Россией и Евросоюзом от 2006 года. Как уточнят АТОР, при обращении за оформлением визы в визовые центры европейских стран, которые входят в Шенгенскую зону, общая стоимость услуг будет больше, так как туристам придется оплатить еще и сервисный сбор, который обычно не превышает 30 евро.