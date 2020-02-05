Драконовские штрафы. Как могут измениться наказания за нарушение ПДД?

Наказание для автомобилистов ужесточат В России готовят новую редакцию КоАП с повышенными штрафами Да. Если водитель сядет за руль в нетрезвом виде, ему будет грозить то же наказание, что и сейчас: штраф 30 тыс. рублей и лишение прав на полтора-два года. А вот если в машине с пьяным водителем будет находиться ребенок до 16 лет, то водителю, согласно новым, пока не принятым поправкам, может грозить штраф 50 тыс. рублей и лишение прав на два-три года.

Намерены в Минюсте увеличить и наказание за отказ проходить медицинское освидетельствование. Сейчас за отказ водитель платит штраф 30 тыс. рублей и лишается прав на полтора-два года. Если же предложения Минюста примут, то отказ будет стоить дороже – 40 тыс. рублей и лишение прав на два-три года. И если в машине окажется ребенок до 16 лет, то штраф может вырасти и до 50 тыс. рублей.

Изменилось и самое понятие "опьянение". Авторы поправок предлагают наказывать водителя за опьянение, вызванное не только алкоголем, наркотиками и психотропными веществами, но и при "наличии в организме человека иных вызывающих опьянение веществ". Что именно подразумевается под этой формулировкой, пока не уточняется, но по данным "Коммерсанта", этими веществами могут быть в том числе и лекарства.

Сейчас водитель может забрать автомобиль со штрафстоянки, просто протрезвев. До суда права у него не отберут, машину можно водить, пока не лишат прав (на том же суде). И штраф можно оплатить не сразу, а в течение 60 дней с момента вынесения постановления о задержании авто. Однако если новые поправки примут, то и тут все изменится. Водителю после нетрезвой езды нужно будет внести залог в полицию в размере штрафа или заплатить сам штраф в ГИБДД до того, как забрать машину. Также в отношении "пьяных гонщиков" могут ввести временное ограничение права управления. Его накладывает инспектор.