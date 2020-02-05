Драконовские штрафы. Как могут измениться наказания за нарушение ПДД?

30 января министерство юстиции РФ опубликовало проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Водителей хотят штрафовать намного жестче, чем сейчас. Проект пока не утвержден, но предлагаемые штрафы уже называют драконовскими. И неудивительно: за некоторые нарушения водителям придется платить в шесть раз больше, а за езду в нетрезвом виде машину и вовсе будут иметь право забрать (в пользу государства). Разбираемся, как могут измениться санкции за несоблюдение ПДД.
- до 3 тыс. рублей может вырасти штраф за превышение скорости на 20-40 км/ч (сейчас штраф 500 рублей);
- до 4 тыс. рублей может вырасти штраф за превышение скорости на 40-60 км/ч (сейчас 1000-1500 рублей);
- до 5 тыс. рублей может вырасти штраф за превышение скорости больше 60 км/ч (сейчас 2000-2500 рублей или лишение прав на четыре-шесть месяцев);
- до 10 тыс. рублей может вырасти штраф за повторное превышение скорости на 40-60 км/ч, также водителя могут лишить прав на год (сейчас 5000 рублей или лишение прав на год).
Да. Если водитель сядет за руль в нетрезвом виде, ему будет грозить то же наказание, что и сейчас: штраф 30 тыс. рублей и лишение прав на полтора-два года. А вот если в машине с пьяным водителем будет находиться ребенок до 16 лет, то водителю, согласно новым, пока не принятым поправкам, может грозить штраф 50 тыс. рублей и лишение прав на два-три года.
Намерены в Минюсте увеличить и наказание за отказ проходить медицинское освидетельствование. Сейчас за отказ водитель платит штраф 30 тыс. рублей и лишается прав на полтора-два года. Если же предложения Минюста примут, то отказ будет стоить дороже – 40 тыс. рублей и лишение прав на два-три года. И если в машине окажется ребенок до 16 лет, то штраф может вырасти и до 50 тыс. рублей.
Изменилось и самое понятие "опьянение". Авторы поправок предлагают наказывать водителя за опьянение, вызванное не только алкоголем, наркотиками и психотропными веществами, но и при "наличии в организме человека иных вызывающих опьянение веществ". Что именно подразумевается под этой формулировкой, пока не уточняется, но по данным "Коммерсанта", этими веществами могут быть в том числе и лекарства.
Сейчас водитель может забрать автомобиль со штрафстоянки, просто протрезвев. До суда права у него не отберут, машину можно водить, пока не лишат прав (на том же суде). И штраф можно оплатить не сразу, а в течение 60 дней с момента вынесения постановления о задержании авто. Однако если новые поправки примут, то и тут все изменится. Водителю после нетрезвой езды нужно будет внести залог в полицию в размере штрафа или заплатить сам штраф в ГИБДД до того, как забрать машину. Также в отношении "пьяных гонщиков" могут ввести временное ограничение права управления. Его накладывает инспектор.
Авторы поправок требуют не только заводить против водителя уголовное дело за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде, но и конфисковывать автомобиль в пользу государства. При этом машину предлагают забирать даже если она принадлежит другому человеку. В случае принятия поправок в КоАП, конфискация у нетрезвого водителя будет прописана в статье 264.1 УК РФ (действующую статью УК дополнят нужными понятиями).
А если автовладелец передал управление машиной пьяному человеку, то автомобиль у него могут отобрать уже по новой статье 34.34 КоАП (ее пока не ввели). Формулировка статьи звучит так "непринятие собственником транспортного средства мер по исключению возможности совершения иным лицом преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК, с использованием данного транспортного средства".
К примеру, если человека поймали в нетрезвом виде за рулем чужого автомобиля, его лишат прав и назначат штраф. Собственник автомобиля получит копию постановления. Если после этого водитель снова попадется пьяным за рулем той же машины, то его предлагают судить по статье 264.1 УК, а у владельца могут конфисковать автомобиль по статье 34.34 КоАП.
- превышение скорости на 60 км/ч;
- проезд через железнодорожный переезд на красный свет или во время того, как закрывается шлагбаум;
- проезд на красный сигнал светофора;
- водитель не уступил дорогу другому водителю, если тот имеет преимущество в движении;
- движение задним ходом или разворот в запрещенном месте;
- поворот налево или разворот в неположенном месте;
- выезд на "встречку";
- водитель не пропустил пешехода.
Имеются в виду следующие опасные маневры:
- перестроение с созданием помехи;
- перестроение при интенсивном движении, когда все полосы движения заняты (кроме случаев поворота налево или направо, разворота, остановки или объезда препятствия);
- несоблюдение безопасной дистанции;
- несоблюдение дистанции между автомобилями в соседних рядах;
- резкое торможение (если такое торможение не требуется для предотвращения ДТП);
- препятствование обгону.
Нынешние поправки в кодекс предлагают наказывать лихачей штрафом в 5 тыс. рублей.
А могут ли вырасти штрафы за тонировку?
Могут. Если поправки вступят в силу, то штраф за чрезмерную тонировку может составить 1 тыс. рублей (сейчас 500 рублей).
Поправки предлагают ужесточить санкцию за отказ остановиться по требованию полиции. В проекте документа это звучит как "невыполнение неоднократного законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства и попытка скрыться, повлекшие создание угрозы жизни или здоровью граждан". Водителя могут оштрафовать на 40-50 тыс. рублей или лишить прав на два-три года. Сейчас за это наказывают штрафом от 500 до 800 рублей. Действующий КоАП не уточняет количество требований полицейского остановиться, тогда как в проекте прописано слово "неоднократно".
"Мы видим преимущественно ужесточение репрессивных механизмов. Закон нужен для профилактики правонарушений, а не для создания репрессивной машины или дополнительных поборов с населения. Основные его положения нужно обязательно обсудить с людьми и по результатам доработать", – цитирует "Коммерсантъ" секретаря генсовета "Единой России" Андрея Турчака.
Назвал проект сырым и глава комитета Госдумы по госстроительству и законности Павел Крашенинников. Он также отметил, что его вряд ли примут.
"Проект противоречит ориентирам, обозначенным президентом в послании Федеральному собранию. Особенно вызывает недоумение сильное увеличение штрафов за нарушение ПДД, предложение ввести накопительную систему нарушений в этой сфере, а также меры, связанные с возможностью конфискации автомобиля в пользу государства", – сказал политик.
Первый зампред комитета Вячеслав Лысаков заявил, что изменения выглядят как "откровенная попытка залезть в карман автомобилистам".
Руководитель экспертного центра Probok.net Александр Шумский считает, что если водителей ждут более жесткие наказания, то и пешеходов, которые нередко провоцируют ДТП, должны привлекать к ответственности чаще. Также в разговоре с порталом Autonews он подчеркнул, что часто водители нарушают правила не умышленно, а случайно, к примеру из-за неправильной организации дорожного движения.
Эксперт уверен, что предложенные варианты повышения штрафов в дальнейшем откатят до более приемлемых размеров, но в целом за нарушения ПДД будут наказывать строже, чем сейчас.
Комментарии
Какие драконовские. Все верно. Не нарушай.
Когда уже существенно увеличат штраф за езду без ОСАГО????? Этот ж смех , а не штрафы...
Читатель 09:00, посчитай под скольки камерами, ты за день проезжаешь, а потом умножь на 800))))
Вчера до Алейска насчитал штук 7 камер.
Тупых и не способных к вождению каким образом наказывать будете?
Народ за все заплатит. Штрафы должны зависеть от дохода, ну или от статусности машины. С чего какой-нибудь отец пяти детей платить будет? А если все прям по правилам ездить будут, то город вообще встанет в вечную пробку, ибо ни дорог нормальных, ни парковок. За такую транспортную инфраструктуру штрафы ввести не хотят?
Сейчас у страховщиков то единой базы нет, так что им нечего передать в ГИБДД.