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Не пришло налоговое уведомление, но начислена пеня. Как мне быть?

, ИА "Амител" , Олеся Пастухова
Спойлер: заплатить налог все равно придется
Фото: vologda-news.net

Фото: vologda-news.net


Почти 70 млн налоговых уведомлений владельцам квартир, домов, гаражей, земли и автомобилей разослала Федеральная налоговая служба за 2018 год. Но бывает и так, что уведомления не доходят до своего адресата, из-за этого налог не оплачивается вовремя, и за это начинают "капать" пени. Случается это по разным причинам, и, это довольно частое явление. По незнанию в числе таких "должников" оказались и два сотрудника редакции amic.ru. Квитанция на оплату налогов не приходила им ни по почте, ни каким-либо другим способом.

И как быть в таком случае? Ведь без квитанции налогоплательщик не знает сумму налога, не платит его, а от штрафа это его все равно не спасает. Что же делать, если не пришло налоговое уведомление? Почему оно могло не дойти и как избежать пеней? Законно ли взимать, если не было этих уведомлений? Разбираемся в рубрике amic.ru "А это вообще законно?". 

1

Когда должно приходить налоговое уведомление?

Налоговое уведомление должно приходить не позднее, чем за 30 дней до окончания срока уплаты налогов. А заплатить налоги на имущество, землю и транспорт нужно до 1 декабря включительно. То есть уведомление должно прийти до конца октября. Но это не значит, что все получат документы в октябре, они могут прийти и в июле.

2

Какими способами приходят налоговые уведомления?

Налоговые уведомления приходят:

  • В личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС (nalog.ru).
  • По почте. Уведомления отправляются заказным письмом, которое почтальон отправляет на дом и вручает под подпись после предъявления паспорта. Но если вас не окажется дома, то в почтовом ящике оставят извещение и вам придется идти за налоговым уведомлением самому.
  • Если вы имеете личный кабинет ФНС, то уведомления будут приходить туда, а на почту уже нет. Но можно написать заявление, и документы будут отправлять вам и так и так.

В личном кабинете можно зарегистрироваться тремя способами:

  • получить пароль и логин, обратившись в любую налоговую инспекцию, независимо от прописки;​
  • войти через подтвержденную учетную запись "Госуслуг", если ее нет, то необходимо зарегистрироваться на портале;
  • получить усиленную квалифицированную электронную подпись (это цифровой аналог подписи человека и особый реквизит документа, который удостоверяет его принадлежность владельцу подписи) и произвести регистрацию самостоятельно.
3

А можно ли узнать о налоге через "Госуслуги"?

Нет. Через этот сервис можно узнать о долгах по налогам, если они уже образовались. То есть сумма появится на "Госуслугах" только после просрочки уплаты налога: после 1 декабря. Тогда в личном кабинете отобразится налоговая задолженность пользователя и пени.

Если эта информация не отображается, то нужно зайти во вкладку "Услуги", выбрать "Налоги и финансы" и перейти в раздел "Налоговая задолженность". Затем нужно заполнить заявку, внеся в нее данные ИНН. После этого появится вся информация (но только если вы просрочили платеж). 

4

Почему могло не прийти налоговое уведомление?

Причин, из-за чего вы можете не получить уведомление об оплате имущественного или транспортного налога, очень много.

"Почему налогоплательщик не получил уведомление: этот момент сугубо индивидуален. Возможно, налогоплательщик относится к льготной категории и все облагаемое налогом имущество попало под льготу. Могло так случиться, что по каким-то причинам он не получил почтовое уведомление о вручении заказного письма, или сам не пошел забирать заказное письмо на почтовое отделение связи. Бывает и так, что адрес по прописке не соответствует фактическому адресу проживания налогоплательщика. В таком случае если гражданин не заявил в налоговом органе о том, что он желает получать уведомления на другой адрес, вся корреспонденция направляются  ему на адрес прописки", – рассказала amic.ru начальник отдела работы с налогоплательщиками УФНС России по Алтайскому краю Татьяна Малютина. 

Итак, почему вам могло не прийти налоговое уведомление:

  • если имущество оформлено на льготника (например, если вы пенсионер);
  • если общая сумма налогов составляет менее 100 рублей (но это не значит, что налог платить не надо);
  • если вы пользуетесь личным кабинетом ФНС России и не направили заявление с просьбой получать налоговые документы по почте, в этом случае вы получите налоговое уведомление на сайте nalog.ru (в Личном кабинете); 
  • уведомление могло не дойти и в личный кабинет, если он был заблокирован (именно это и произошло с сотрудником нашей редакции). Он может быть заблокирован, если вы не успели сменить первичный пароль в ЛК в течение одного месяца;
  • если налоговая уже сформировала уведомление и отправила его по адресу регистрации, а вы переехали;
  • если вы живете не по адресу прописки;
  • если по какой-то причине в налоговом органе отсутствует информация из регистрирующих органов о том, что собственником объекта стал другой человек;
  • если вы сами не сообщили в уполномоченный орган о том, что являетесь новым собственником автомобиля, который состоит на учете в ГИБДД;
  • уведомление не пришло по почте.
5

Что делать, если вам не пришел налог?

Нужно понимать, что уведомление о налоге может вам и не прийти, но виноваты в его неуплате все равно будете вы. Да и об отсутствии бумажек нужно оповещать налоговую. Введена эта норма была 1 января 2017 года. Если владелец имущества не предоставил в ФНС информацию о наличии недвижимости или транспорта, по которым он не получил уведомление, то он получит штраф в размере 20% от неуплаченной суммы налога в отношении каждого из объектов, по которым не представлено (или дошло не своевременно) сообщение.

Поэтому лучше перестраховаться и сообщить в ФНС о том, что уведомление не дошло. Вы можете обратиться самостоятельно в налоговый орган по месту жительства или направить запрос через "Личный кабинет налогоплательщика".

Возможно, в налоговой вообще не знают о том, что у вас есть какое-либо имущество. Это редкость, но такое бывает. Лучше снова перестраховаться и сообщить о нем.

6

То есть если уведомления не было, платить налог все равно нужно будет?

Конечно. Если вам не пришло уведомление об уплате налога по почте – это не повод забыть о нем.

"Гражданин имеет объекты в собственности, и он понимает, что должен заплатить налоги, но не получил уведомление? Есть форма сообщения, которая обязывает налогоплательщика сообщить в налоговый орган, что он не получил уведомления о сумме налога. А если гражданин не уведомил налоговый орган, то его могут оштрафовать", – рассказала amic.ru начальник отдела налогообложения имущества УФНС России по Алтайскому краю Елена Колоскова.

Речь о форме "Сообщение о наличии объектов недвижимого имущества и (или) транспортных средств, признаваемых объектами налогообложения по соответствующим налогам, уплачиваемым физическими лицами". Найти и заполнить ее можно здесь.

7

Что грозит неплательщику налога?

За неуплату налога вам начислят штраф. Пени будут начисляться за каждый день просрочки уже на следующий день после установленного срока уплаты (то есть с 2 декабря, а в 2019 году – с 3 декабря).

Если пени не воздействует на должника, то налоговая может взыскать долг принудительно через:

  • обращение в суд;
  • списание суммы долга с банковского счета;
  • удержание из заработной платы;
  • арест имущества.
8

Как начисляются пени?

Штраф начисляется исходя из 1/300 ставки рефинансирования от суммы задолженности за каждый день просрочки платежа. Ее можно посчитать с помощью следующей формулы:

Пени = сумма просроченного налога * (актуальная ставка рефинансирования / 300) * количество просроченных дней.

Приведем пример. Автовладелец не успел заплатить транспортный налог за 2018 год. Сделать это у него получилось 15 декабря. То есть просрочка составила 13 дней (последний день оплаты налогов в 2019 году был 2 декабря). Величина налога составляет 4000 рублей. Ставка рефинансирования ЦБ – 6,5%. Тогда сумма пеней составит: 4000 * 0,065 / 300 * 13 = 11,27 рубля.

9

Могут ли обнулиться пени?

Могут. После того как налогоплательщик обнаружил, что ему необоснованно начислили пени по налогу на имущество, земельному и транспортному налогу, то он может обратиться с жалобой в налоговую. Если там выяснят, что пени были начислены необоснованно, то их обнулят.

"К примеру, ФНС предъявила налог автовладельцу, а он говорит, что у него в собственности нет такого автомобиля. Мы разбираемся с его жалобой, обращаемся в ГИБДД, получаем нужную информацию, подтверждающую отсутствие у него этой машины, если по какой-либо причине этих данных не было у нас. Тогда мы делаем перерасчет и убираем налог", – рассказала специалист.

10

Можно ли попросить отсрочку по уплате налога?

Такая возможность есть. Попросить отсрочку по уплате можно не более чем на год. Основанием для отсрочки может послужить:

  • причиненный налогоплательщику ущерб от стихийного бедствия или катастрофы;
  • непредоставление ему бюджетных ассигнований;
  • угроза возникновения банкротства;
  • имущественное положение, которое не позволяет ему заплатить налог за один раз;
  • сезонный характер деятельности налогоплательщика;
  • таможенные ограничения.
11

Так законно ли мне начислили штраф за неуплату, если не было уведомления?

Да. Внимательно следите за налоговыми уведомлениями в наступившем году. Если их нет – не сидите сложа руки до 1 декабря. Бегом оповещайте налоговую об отсутствии документов. Ведь если не сообщить об отсутствии бумажек, виноваты все равно будете вы.

Столкнулись с ситуацией, в честности и законности которой вы сомневаетесь? Присылайте вашу историю к нам на почту ask@amitel.ru и мы разберем ваш случай в нашей рубрике "А это вообще законно?". 

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Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

Комментарии

26.02.2020 09:32
- гость -

очень дорого жить в рф-ке при з/п в среднем 15-25 т.р.
стабильность 20:0

26.02.2020 09:41
Я

26.02.2020 09:32
- гость -
А в вашей попрыгушке дешевле?

26.02.2020 09:47
ГОсть

Пункт 9 полная ложь. С меня списали транспортный налог чужого человека, арестовали счета. Взял справку в ГИБДД, что таких авто никогда не было. Принес в налоговую, написал заявление. Никакого эффекта.

26.02.2020 09:56
iOne

Не указали самую распространенную причину путаницы.
" Ну у нас тут программа, что-то сама, мы и не знаем"

26.02.2020 10:19
- гость -

26.02.2020 09:32
- гость -
Не в первый раз вижу ваши странные письмена про стабильность. Объясните, в чем смысл?

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