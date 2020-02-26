Не пришло налоговое уведомление, но начислена пеня. Как мне быть?

Почти 70 млн налоговых уведомлений владельцам квартир, домов, гаражей, земли и автомобилей разослала Федеральная налоговая служба за 2018 год. Но бывает и так, что уведомления не доходят до своего адресата, из-за этого налог не оплачивается вовремя, и за это начинают "капать" пени. Случается это по разным причинам, и, это довольно частое явление. По незнанию в числе таких "должников" оказались и два сотрудника редакции amic.ru. Квитанция на оплату налогов не приходила им ни по почте, ни каким-либо другим способом.

И как быть в таком случае? Ведь без квитанции налогоплательщик не знает сумму налога, не платит его, а от штрафа это его все равно не спасает. Что же делать, если не пришло налоговое уведомление? Почему оно могло не дойти и как избежать пеней? Законно ли взимать, если не было этих уведомлений? Разбираемся в рубрике amic.ru "А это вообще законно?".

1 Когда должно приходить налоговое уведомление? Налоговое уведомление должно приходить не позднее, чем за 30 дней до окончания срока уплаты налогов. А заплатить налоги на имущество, землю и транспорт нужно до 1 декабря включительно. То есть уведомление должно прийти до конца октября. Но это не значит, что все получат документы в октябре, они могут прийти и в июле.

2 Какими способами приходят налоговые уведомления? Налоговые уведомления приходят: В личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС (nalog.ru).

По почте. Уведомления отправляются заказным письмом, которое почтальон отправляет на дом и вручает под подпись после предъявления паспорта. Но если вас не окажется дома, то в почтовом ящике оставят извещение и вам придется идти за налоговым уведомлением самому.

Если вы имеете личный кабинет ФНС, то уведомления будут приходить туда, а на почту уже нет. Но можно написать заявление, и документы будут отправлять вам и так и так. В личном кабинете можно зарегистрироваться тремя способами: получить пароль и логин, обратившись в любую налоговую инспекцию, независимо от прописки;​

войти через подтвержденную учетную запись "Госуслуг", если ее нет, то необходимо зарегистрироваться на портале;

получить усиленную квалифицированную электронную подпись (это цифровой аналог подписи человека и особый реквизит документа, который удостоверяет его принадлежность владельцу подписи) и произвести регистрацию самостоятельно.

3 А можно ли узнать о налоге через "Госуслуги"? Нет. Через этот сервис можно узнать о долгах по налогам, если они уже образовались. То есть сумма появится на "Госуслугах" только после просрочки уплаты налога: после 1 декабря. Тогда в личном кабинете отобразится налоговая задолженность пользователя и пени. Если эта информация не отображается, то нужно зайти во вкладку "Услуги", выбрать "Налоги и финансы" и перейти в раздел "Налоговая задолженность". Затем нужно заполнить заявку, внеся в нее данные ИНН. После этого появится вся информация (но только если вы просрочили платеж).

4 Почему могло не прийти налоговое уведомление? Новый вычет и другое. Какие налоговые изменения ждут россиян в 2020 году? Многие новшества призваны облегчить жизнь Причин, из-за чего вы можете не получить уведомление об оплате имущественного или транспортного налога, очень много. "Почему налогоплательщик не получил уведомление: этот момент сугубо индивидуален. Возможно, налогоплательщик относится к льготной категории и все облагаемое налогом имущество попало под льготу. Могло так случиться, что по каким-то причинам он не получил почтовое уведомление о вручении заказного письма, или сам не пошел забирать заказное письмо на почтовое отделение связи. Бывает и так, что адрес по прописке не соответствует фактическому адресу проживания налогоплательщика. В таком случае если гражданин не заявил в налоговом органе о том, что он желает получать уведомления на другой адрес, вся корреспонденция направляются ему на адрес прописки", – рассказала amic.ru начальник отдела работы с налогоплательщиками УФНС России по Алтайскому краю Татьяна Малютина. Итак, почему вам могло не прийти налоговое уведомление: если имущество оформлено на льготника (например, если вы пенсионер);

если общая сумма налогов составляет менее 100 рублей (но это не значит, что налог платить не надо);

если вы пользуетесь личным кабинетом ФНС России и не направили заявление с просьбой получать налоговые документы по почте, в этом случае вы получите налоговое уведомление на сайте nalog.ru (в Личном кабинете);

уведомление могло не дойти и в личный кабинет, если он был заблокирован (именно это и произошло с сотрудником нашей редакции). Он может быть заблокирован, если вы не успели сменить первичный пароль в ЛК в течение одного месяца;

если налоговая уже сформировала уведомление и отправила его по адресу регистрации, а вы переехали;

если вы живете не по адресу прописки;

если по какой-то причине в налоговом органе отсутствует информация из регистрирующих органов о том, что собственником объекта стал другой человек;

если вы сами не сообщили в уполномоченный орган о том, что являетесь новым собственником автомобиля, который состоит на учете в ГИБДД;

уведомление не пришло по почте.

5 Что делать, если вам не пришел налог? Налоговый калькулятор помогает предпринимателям Алтая быть прозрачнее ФНС предложила бизнесу калькулятор для расчета налоговой нагрузки Нужно понимать, что уведомление о налоге может вам и не прийти, но виноваты в его неуплате все равно будете вы. Да и об отсутствии бумажек нужно оповещать налоговую. Введена эта норма была 1 января 2017 года. Если владелец имущества не предоставил в ФНС информацию о наличии недвижимости или транспорта, по которым он не получил уведомление, то он получит штраф в размере 20% от неуплаченной суммы налога в отношении каждого из объектов, по которым не представлено (или дошло не своевременно) сообщение. Поэтому лучше перестраховаться и сообщить в ФНС о том, что уведомление не дошло. Вы можете обратиться самостоятельно в налоговый орган по месту жительства или направить запрос через "Личный кабинет налогоплательщика". Возможно, в налоговой вообще не знают о том, что у вас есть какое-либо имущество. Это редкость, но такое бывает. Лучше снова перестраховаться и сообщить о нем.

6 То есть если уведомления не было, платить налог все равно нужно будет? Конечно. Если вам не пришло уведомление об уплате налога по почте – это не повод забыть о нем. "Гражданин имеет объекты в собственности, и он понимает, что должен заплатить налоги, но не получил уведомление? Есть форма сообщения, которая обязывает налогоплательщика сообщить в налоговый орган, что он не получил уведомления о сумме налога. А если гражданин не уведомил налоговый орган, то его могут оштрафовать", – рассказала amic.ru начальник отдела налогообложения имущества УФНС России по Алтайскому краю Елена Колоскова. Речь о форме "Сообщение о наличии объектов недвижимого имущества и (или) транспортных средств, признаваемых объектами налогообложения по соответствующим налогам, уплачиваемым физическими лицами". Найти и заполнить ее можно здесь.

7 Что грозит неплательщику налога? За неуплату налога вам начислят штраф. Пени будут начисляться за каждый день просрочки уже на следующий день после установленного срока уплаты (то есть с 2 декабря, а в 2019 году – с 3 декабря). Если пени не воздействует на должника, то налоговая может взыскать долг принудительно через: обращение в суд;

списание суммы долга с банковского счета;

удержание из заработной платы;

арест имущества.

8 Как начисляются пени? Иначе никак. Депутаты приняли максимальные ставки по налогу на жилье в Барнауле С 2021 года жителям Барнаула рассчитают налог на имущество по новой системе Штраф начисляется исходя из 1/300 ставки рефинансирования от суммы задолженности за каждый день просрочки платежа. Ее можно посчитать с помощью следующей формулы: Пени = сумма просроченного налога * (актуальная ставка рефинансирования / 300) * количество просроченных дней. Приведем пример. Автовладелец не успел заплатить транспортный налог за 2018 год. Сделать это у него получилось 15 декабря. То есть просрочка составила 13 дней (последний день оплаты налогов в 2019 году был 2 декабря). Величина налога составляет 4000 рублей. Ставка рефинансирования ЦБ – 6,5%. Тогда сумма пеней составит: 4000 * 0,065 / 300 * 13 = 11,27 рубля.

9 Могут ли обнулиться пени? Могут. После того как налогоплательщик обнаружил, что ему необоснованно начислили пени по налогу на имущество, земельному и транспортному налогу, то он может обратиться с жалобой в налоговую. Если там выяснят, что пени были начислены необоснованно, то их обнулят. "К примеру, ФНС предъявила налог автовладельцу, а он говорит, что у него в собственности нет такого автомобиля. Мы разбираемся с его жалобой, обращаемся в ГИБДД, получаем нужную информацию, подтверждающую отсутствие у него этой машины, если по какой-либо причине этих данных не было у нас. Тогда мы делаем перерасчет и убираем налог", – рассказала специалист.

10 Можно ли попросить отсрочку по уплате налога? Такая возможность есть. Попросить отсрочку по уплате можно не более чем на год. Основанием для отсрочки может послужить: причиненный налогоплательщику ущерб от стихийного бедствия или катастрофы;

непредоставление ему бюджетных ассигнований;

угроза возникновения банкротства;

имущественное положение, которое не позволяет ему заплатить налог за один раз;

сезонный характер деятельности налогоплательщика;

таможенные ограничения.

11 Так законно ли мне начислили штраф за неуплату, если не было уведомления? Да. Внимательно следите за налоговыми уведомлениями в наступившем году. Если их нет – не сидите сложа руки до 1 декабря. Бегом оповещайте налоговую об отсутствии документов. Ведь если не сообщить об отсутствии бумажек, виноваты все равно будете вы.

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