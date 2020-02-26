Не пришло налоговое уведомление, но начислена пеня. Как мне быть?

Почти 70 млн налоговых уведомлений владельцам квартир, домов, гаражей, земли и автомобилей разослала Федеральная налоговая служба за 2018 год. Но бывает и так, что уведомления не доходят до своего адресата, из-за этого налог не оплачивается вовремя, и за это начинают "капать" пени. Случается это по разным причинам, и, это довольно частое явление. По незнанию в числе таких "должников" оказались и два сотрудника редакции amic.ru. Квитанция на оплату налогов не приходила им ни по почте, ни каким-либо другим способом.
И как быть в таком случае? Ведь без квитанции налогоплательщик не знает сумму налога, не платит его, а от штрафа это его все равно не спасает. Что же делать, если не пришло налоговое уведомление? Почему оно могло не дойти и как избежать пеней? Законно ли взимать, если не было этих уведомлений? Разбираемся в рубрике amic.ru "А это вообще законно?".
Когда должно приходить налоговое уведомление?
Налоговое уведомление должно приходить не позднее, чем за 30 дней до окончания срока уплаты налогов. А заплатить налоги на имущество, землю и транспорт нужно до 1 декабря включительно. То есть уведомление должно прийти до конца октября. Но это не значит, что все получат документы в октябре, они могут прийти и в июле.
Какими способами приходят налоговые уведомления?
Налоговые уведомления приходят:
- В личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС (nalog.ru).
- По почте. Уведомления отправляются заказным письмом, которое почтальон отправляет на дом и вручает под подпись после предъявления паспорта. Но если вас не окажется дома, то в почтовом ящике оставят извещение и вам придется идти за налоговым уведомлением самому.
- Если вы имеете личный кабинет ФНС, то уведомления будут приходить туда, а на почту уже нет. Но можно написать заявление, и документы будут отправлять вам и так и так.
В личном кабинете можно зарегистрироваться тремя способами:
- получить пароль и логин, обратившись в любую налоговую инспекцию, независимо от прописки;
- войти через подтвержденную учетную запись "Госуслуг", если ее нет, то необходимо зарегистрироваться на портале;
- получить усиленную квалифицированную электронную подпись (это цифровой аналог подписи человека и особый реквизит документа, который удостоверяет его принадлежность владельцу подписи) и произвести регистрацию самостоятельно.
А можно ли узнать о налоге через "Госуслуги"?
Нет. Через этот сервис можно узнать о долгах по налогам, если они уже образовались. То есть сумма появится на "Госуслугах" только после просрочки уплаты налога: после 1 декабря. Тогда в личном кабинете отобразится налоговая задолженность пользователя и пени.
Если эта информация не отображается, то нужно зайти во вкладку "Услуги", выбрать "Налоги и финансы" и перейти в раздел "Налоговая задолженность". Затем нужно заполнить заявку, внеся в нее данные ИНН. После этого появится вся информация (но только если вы просрочили платеж).
Почему могло не прийти налоговое уведомление?
Причин, из-за чего вы можете не получить уведомление об оплате имущественного или транспортного налога, очень много.
"Почему налогоплательщик не получил уведомление: этот момент сугубо индивидуален. Возможно, налогоплательщик относится к льготной категории и все облагаемое налогом имущество попало под льготу. Могло так случиться, что по каким-то причинам он не получил почтовое уведомление о вручении заказного письма, или сам не пошел забирать заказное письмо на почтовое отделение связи. Бывает и так, что адрес по прописке не соответствует фактическому адресу проживания налогоплательщика. В таком случае если гражданин не заявил в налоговом органе о том, что он желает получать уведомления на другой адрес, вся корреспонденция направляются ему на адрес прописки", – рассказала amic.ru начальник отдела работы с налогоплательщиками УФНС России по Алтайскому краю Татьяна Малютина.
Итак, почему вам могло не прийти налоговое уведомление:
- если имущество оформлено на льготника (например, если вы пенсионер);
- если общая сумма налогов составляет менее 100 рублей (но это не значит, что налог платить не надо);
- если вы пользуетесь личным кабинетом ФНС России и не направили заявление с просьбой получать налоговые документы по почте, в этом случае вы получите налоговое уведомление на сайте nalog.ru (в Личном кабинете);
- уведомление могло не дойти и в личный кабинет, если он был заблокирован (именно это и произошло с сотрудником нашей редакции). Он может быть заблокирован, если вы не успели сменить первичный пароль в ЛК в течение одного месяца;
- если налоговая уже сформировала уведомление и отправила его по адресу регистрации, а вы переехали;
- если вы живете не по адресу прописки;
- если по какой-то причине в налоговом органе отсутствует информация из регистрирующих органов о том, что собственником объекта стал другой человек;
- если вы сами не сообщили в уполномоченный орган о том, что являетесь новым собственником автомобиля, который состоит на учете в ГИБДД;
- уведомление не пришло по почте.
Что делать, если вам не пришел налог?
Нужно понимать, что уведомление о налоге может вам и не прийти, но виноваты в его неуплате все равно будете вы. Да и об отсутствии бумажек нужно оповещать налоговую. Введена эта норма была 1 января 2017 года. Если владелец имущества не предоставил в ФНС информацию о наличии недвижимости или транспорта, по которым он не получил уведомление, то он получит штраф в размере 20% от неуплаченной суммы налога в отношении каждого из объектов, по которым не представлено (или дошло не своевременно) сообщение.
Поэтому лучше перестраховаться и сообщить в ФНС о том, что уведомление не дошло. Вы можете обратиться самостоятельно в налоговый орган по месту жительства или направить запрос через "Личный кабинет налогоплательщика".
Возможно, в налоговой вообще не знают о том, что у вас есть какое-либо имущество. Это редкость, но такое бывает. Лучше снова перестраховаться и сообщить о нем.
То есть если уведомления не было, платить налог все равно нужно будет?
Конечно. Если вам не пришло уведомление об уплате налога по почте – это не повод забыть о нем.
"Гражданин имеет объекты в собственности, и он понимает, что должен заплатить налоги, но не получил уведомление? Есть форма сообщения, которая обязывает налогоплательщика сообщить в налоговый орган, что он не получил уведомления о сумме налога. А если гражданин не уведомил налоговый орган, то его могут оштрафовать", – рассказала amic.ru начальник отдела налогообложения имущества УФНС России по Алтайскому краю Елена Колоскова.
Речь о форме "Сообщение о наличии объектов недвижимого имущества и (или) транспортных средств, признаваемых объектами налогообложения по соответствующим налогам, уплачиваемым физическими лицами". Найти и заполнить ее можно здесь.
Что грозит неплательщику налога?
За неуплату налога вам начислят штраф. Пени будут начисляться за каждый день просрочки уже на следующий день после установленного срока уплаты (то есть с 2 декабря, а в 2019 году – с 3 декабря).
Если пени не воздействует на должника, то налоговая может взыскать долг принудительно через:
- обращение в суд;
- списание суммы долга с банковского счета;
- удержание из заработной платы;
- арест имущества.
Как начисляются пени?
Штраф начисляется исходя из 1/300 ставки рефинансирования от суммы задолженности за каждый день просрочки платежа. Ее можно посчитать с помощью следующей формулы:
Пени = сумма просроченного налога * (актуальная ставка рефинансирования / 300) * количество просроченных дней.
Приведем пример. Автовладелец не успел заплатить транспортный налог за 2018 год. Сделать это у него получилось 15 декабря. То есть просрочка составила 13 дней (последний день оплаты налогов в 2019 году был 2 декабря). Величина налога составляет 4000 рублей. Ставка рефинансирования ЦБ – 6,5%. Тогда сумма пеней составит: 4000 * 0,065 / 300 * 13 = 11,27 рубля.
Могут ли обнулиться пени?
Могут. После того как налогоплательщик обнаружил, что ему необоснованно начислили пени по налогу на имущество, земельному и транспортному налогу, то он может обратиться с жалобой в налоговую. Если там выяснят, что пени были начислены необоснованно, то их обнулят.
"К примеру, ФНС предъявила налог автовладельцу, а он говорит, что у него в собственности нет такого автомобиля. Мы разбираемся с его жалобой, обращаемся в ГИБДД, получаем нужную информацию, подтверждающую отсутствие у него этой машины, если по какой-либо причине этих данных не было у нас. Тогда мы делаем перерасчет и убираем налог", – рассказала специалист.
Можно ли попросить отсрочку по уплате налога?
Такая возможность есть. Попросить отсрочку по уплате можно не более чем на год. Основанием для отсрочки может послужить:
- причиненный налогоплательщику ущерб от стихийного бедствия или катастрофы;
- непредоставление ему бюджетных ассигнований;
- угроза возникновения банкротства;
- имущественное положение, которое не позволяет ему заплатить налог за один раз;
- сезонный характер деятельности налогоплательщика;
- таможенные ограничения.
Так законно ли мне начислили штраф за неуплату, если не было уведомления?
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Комментарии
очень дорого жить в рф-ке при з/п в среднем 15-25 т.р.
стабильность 20:0
26.02.2020 09:32
- гость -
А в вашей попрыгушке дешевле?
Пункт 9 полная ложь. С меня списали транспортный налог чужого человека, арестовали счета. Взял справку в ГИБДД, что таких авто никогда не было. Принес в налоговую, написал заявление. Никакого эффекта.
Не указали самую распространенную причину путаницы.
" Ну у нас тут программа, что-то сама, мы и не знаем"
26.02.2020 09:32
- гость -
Не в первый раз вижу ваши странные письмена про стабильность. Объясните, в чем смысл?