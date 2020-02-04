Виза в Великобританию. Что изменилось для российских туристов?

В ночь с 31 января на 1 февраля Великобритания официально вышла из Евросоюза. Может ли эта ситуация отразиться на российских туристах и изменились ли правила получения визы в эту страну – читайте в материале amic.ru.
Чтобы получить туристическую визу, потребуется обратиться в визовый центр и предоставить несколько документов:
- анкету, заполненную на сайте посольства;
- загранпаспорт и старые загранпаспорта;
- фотографию;
- подтверждение финансового положения;
- подтверждение социального статуса (справка с работы или с учебы);
- подтверждение семейного положения;
- подтверждение брони отелей и авиабилетов.
Туристическая виза – лишь одна из нескольких. Для других видов требуются дополнительные документы.
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