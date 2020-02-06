Почему 6 февраля желательно не ужинать первым и не рассказывать сны

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6 февраля Православная церковь чтит память святой блаженной Ксении Петербургской и преподобной Ксении Миласской.

Святая Ксения Миласская – в миру Евсения – родилась в V веке в состоятельной семье. Желая посвятить себя Богу, она не вступала в брак. Переодевшись в мужчину, она покинула Рим и отправилась на остров Кос. Там Ксения приняла постриг, а позже вокруг нее образовалась монашеская община. Святая, согласно житию, вела крайне аскетичную жизнь, отказывала себе во многом, особенно в еде: вместо растительной и животной пищи ела хлеб, орошенный слезами.

А вот Ксения Петербургская жила в XVIII веке. Когда ей было 26 лет, она потеряла мужа и так не смогла пережить это потрясение. Ее перестали интересовать земные радости жизни, поэтому Ксения раздала все имущество бедным и избрала для себя тяжелый путь юродства. Как говорится в житии святой, ради любви к ближним она "взяла на себя подвиг казаться безумною".

В день похорон мужа Ксения надела на себя его одежду и говорила окружающим, что Андрей Федорович не умер, а воплотился в нее, а она давно умерла. С этого началось ее скитание по улицам Петербурга. Она отказалась от всех благ и от себя самой.

За свое поведение она подверглась насмешкам и нападкам. Но шли годы, люди к ней привыкли. К тому же многие, к кому заходила блаженная, обретали благополучие и успех в делах. Милостыню она брала только у добрых людей. Полученную копейку сразу же отдавала таким же нищим, как и она.

Ксения несла этот подвиг добровольного безумия 45 лет. За свои молитвы и терпение за насмешки блаженная получила от Бога дар прозорливости и чудотворения. После смерти Ксению Петербургскую причислили к лику святых.