Какими чудесами прославилась святая Ксения Петербургская и о чем ей молятся верующие

Кто такая Ксения Петербургская?

Ксения Петербургская жила в первой половине XVIII веке в Петербурге. О детстве Ксении, дворянке по происхождению, не сохранилось документальных данных. Согласно народным преданиям, как только ей исполнилось 18, она вышла замуж за полковника Андрея Федоровича Петрова. Но в 26 лет стала вдовой. Житие Ксении Петербургской и начинается с подвига юродства (духовно-аскетический подвиг, отказ от мирских благ и принятие на себя образа человека, не имеющего разума), который она совершила сразу после смерти мужа. В день похорон Ксения надела одежду супруга и стала говорить окружающим: "Андрей Федорович не умер. Умерла Ксения Григорьевна, а Андрей Федорович здесь, перед вами, он жив и будет еще долго жить, будет жить вечно".



Потеря настолько потрясла девушку, что она решила отказаться от всех благ, раздала имущество бедным и выбрала для себя тяжелый путь юродства Христа ради. Оставив себе только мужнину одежду, обнищавшая Ксения скиталась по улицам Петербурга и молилась за каждого прохожего. Только в ответ над ней насмехались.

В темное время суток Ксения ходила на Смоленское кладбище, где строили церковь, и носила кирпичи наверх постройки. Так она помогала каменщикам возводить стены храма. Ведь чтобы поднять материалы на высоту строящейся стены, требовалось немало времени и усилий, из-за чего процесс строительства тормозился. Однажды строители решили узнать, кто помогает им, дождались ночи и увидели Ксению.

Со временем люди поняли, что на самом деле Ксения никакая не безумная, пытались ей помочь, но милостыню она брала только у добрых людей. Полученную копейку она сразу же отдавала таким же нищим, как и она. Ей предлагали теплую одежду, но она отказывалась от помощи и ходила в лохмотьях и рваных башмаках.

Блаженная Ксения Петербургская прожила около 70 лет. Однако точно неизвестно, когда и как закончился ее земной путь. Святую похоронили на Смоленском кладбище в Петербурге, возле храма во имя иконы Смоленской Божией Матери, который она помогала строить. После смерти Ксению Петербургскую причислили к лику святых.