Что такое Неделя о мытаре и фарисее и почему на ней не соблюдают пост?

С 9 февраля 2020 года для православных христиан начинается особый подготовительный период, предшествующий Великому посту. Начинается он Неделей о мытаре и фарисее. А после нее начинается сплошная седмица. Что это такое, кто такие мытарь и фарисей и нужно ли поститься в ближайшие дни, читайте в "Вопросе – ответе" на amic.ru.
В первое "подготовительное" воскресенье Церковь вспоминает одну из коротких историй, которые часто рассказывал Иисус Христос в своем учении и общении с народом – притчу о мытаре и фарисее, которые пришли в храм помолиться. Она такая короткая, что пересказывать смысла нет, приводим ее полностью:
"Фарисей, став, молился сам в себе так: Боже! благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь: пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю.
Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо; но, ударяя себя в грудь, говорил: Боже! будь милостив ко мне грешнику!
Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот: ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится" (Лк 18:11-14).
Мытарь – это сборщик налогов и податей, представитель всеми презираемой профессии в те времена.
Фарисей — представитель знати, правящей и религиозной элиты. Фарисеи претендовали на обладание уникальными знаниями, якобы переданными им Моисеем, и тщательно исполняли внешние обряды, в связи с чем многие считали их мудрыми и благочестивыми. Этих людей отличала особенная набожность, очень часто — фальшивая и показная.
В притче, которую рассказывает Христос, мытарь олицетворяет человека, который искренне раскаялся в грехах своих. Он отдает себе отчет, что он дурной человек, которому не на что рассчитывать, кроме незаслуженной милости Божией. Фарисей же, напротив, при показном благочестии гордится сам собой. Даже в молитве, обращаясь к Богу, он превозносит самого себя.
Притча говорит о том, что одни люди могут быть внешне праведны в своих поступках, но в мыслях у них нет ни смирения, ни покаяния, ни любви к ближним. Но и Бог останется равнодушным к их молитвам. Другие же может быть и грешны в своем образе жизни, но при этом смиренны и искренне в покаянии. И именно их молитвы будут услышаны.
Эта притча призывает людей избавиться от желания считать себя лучше других и искать недостатки в окружающих.
Подходить к посту нужно обязательно с покаянием, без гордыни.
С этого дня и до пятой недели Великого поста за Всенощным бдением после чтения Евангелия поется покаянная молитва: "Покаяния отверзи ми двери".
Кстати, после этой притчи слово "фарисей" стало синонимом к слову "лицемер". А глагол "фарисействовать" подразумевает – притворяться, лицемерить, двоедушничать.
Седмица после Недели о мытаре и фарисее именуется Всеядной или Сплошной. То есть во это время нет ограничений в пище даже в традиционные дни поста – среду и пятницу. Христианам позволено вкушать скоромную (запрещенную к употреблению в большинство иных дней поста и подготовительных седмиц) пищу в знак обличения этим горделивого поста фарисея.
Эта подготовка ведется для того, чтобы духовно приблизить христианина к главному и единственному смыслу Великого поста – покаянию. Каждая из четырех Недель имеет свое название и значение. Главный смысл и отличие подготовительных Недель – в евангельских чтениях во время воскресных богослужений, которые посвящены какому-то событию, связанному с жизнью и проповедью Иисуса Христа.
Напомним, что подготовка традиционно длится три календарные недели (они же седмицы). Но начинаются они всегда в воскресенье, и каждое такое воскресенье именуется Церковной неделей (один день).
Комментарии
Хорошо платит РПЦ за рекламу?
Вчера важный буддийский праздник Magha Puja, но об этом и слова не написали.
9.02.2020 06:47
- гость -
"Вчера был.."
Многоуважаемый последователь буддизма. Не вчера был, А БУДЕТ 10 февраля 2020г. Поэтому будь верен философии своей религии. Не бузи! А готовся духовно.
А БУДЕТ 10 февраля
Это выходной день перенесли на понедельник, так как праздник совпал на субботу. Сначала разберись сам, а потом уже рот открывай.