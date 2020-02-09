Что такое Неделя о мытаре и фарисее и почему на ней не соблюдают пост?

О чем рассказывает притча о мытаре и фарисее?

В первое "подготовительное" воскресенье Церковь вспоминает одну из коротких историй, которые часто рассказывал Иисус Христос в своем учении и общении с народом – притчу о мытаре и фарисее, которые пришли в храм помолиться. Она такая короткая, что пересказывать смысла нет, приводим ее полностью:

"Фарисей, став, молился сам в себе так: Боже! благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь: пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю.

Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо; но, ударяя себя в грудь, говорил: Боже! будь милостив ко мне грешнику!

Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот: ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится" (Лк 18:11-14).