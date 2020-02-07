Икона Божией Матери "Утоли моя печали": кому помогает и какие чудеса сотворила

Какое чудо произошло рядом с иконой?

Почитать икону как чудотворную стали после того, как рядом с ней исцелилась женщина. Согласно преданию, больная дама знатного происхождения много лет страдала тяжким недугом: у нее болело все тело, особенно ноги, из-за чего она даже ходить не могла. Болезнь довела ее до полного изнеможения, боярыня уже и не надеялась, что поправится – известные методы лечения не помогали.

Во сне женщина увидела икону Божией Матери и услышала голос, который велел: "Вели везти себя в Москву. Там в Пупышеве, в церкви святителя Николая, есть образ "Утоли моя печали"; молись перед ним и получишь исцеление".



Женщина приехала в Москву, осмотрела все иконы в храме во имя святителя Николая Чудотворца, но не смогла найти той, которая привиделась ей во сне. Тогда священник попросил принести с колокольни икону "Утоли моя печали". Когда женщина ее увидела, то вскрикнула и перекрестилась. После молебна она приложилась к образу и встала с одра здоровой.

Это чудесное исцеление произошло 7 февраля (по старому стилю 25 января) 1760 года. С тех пор в этот день проводят празднества в честь иконы.