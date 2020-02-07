Икона Божией Матери "Утоли моя печали": кому помогает и какие чудеса сотворила

7 февраля Православная церковь почитает икону Божией Матери "Утоли моя печали". 260 лет назад в этот день перед иконой произошло невероятное – больная женщина мгновенное исцелилась. После этого икону стали считать чудотворной. Как появилась икона, что на ней изображено и какие чудеса она совершила – читайте в материале amic.ru.
Почитать икону как чудотворную стали после того, как рядом с ней исцелилась женщина. Согласно преданию, больная дама знатного происхождения много лет страдала тяжким недугом: у нее болело все тело, особенно ноги, из-за чего она даже ходить не могла. Болезнь довела ее до полного изнеможения, боярыня уже и не надеялась, что поправится – известные методы лечения не помогали.
Во сне женщина увидела икону Божией Матери и услышала голос, который велел: "Вели везти себя в Москву. Там в Пупышеве, в церкви святителя Николая, есть образ "Утоли моя печали"; молись перед ним и получишь исцеление".
Женщина приехала в Москву, осмотрела все иконы в храме во имя святителя Николая Чудотворца, но не смогла найти той, которая привиделась ей во сне. Тогда священник попросил принести с колокольни икону "Утоли моя печали". Когда женщина ее увидела, то вскрикнула и перекрестилась. После молебна она приложилась к образу и встала с одра здоровой.
Это чудесное исцеление произошло 7 февраля (по старому стилю 25 января) 1760 года. С тех пор в этот день проводят празднества в честь иконы.
Чудес перед святыней происходило много. В церкви долгое время о них рассказывали в летописи, однако эти данные не сохранились. Согласно преданию, икона прославилась еще и во время эпидемии чумы в 1771 году. Тогда молитвы к Богородице исцелили сотни людей.
Молитвы перед иконой "Утоли моя печали" могут помочь обрести внутреннее спокойствие и гармонию, исцеляют от отчаяния и душевной грусти. Божию Матерь просят о благополучии, помощи в трудностях и исцелении от болезней.
К иконе обращаются, когда требуется поддержка в трудный час, когда кажется, что радость ушла из жизни, когда нет сил преодолеть греховные мысли и исцелить дух.
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