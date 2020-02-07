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Икона Божией Матери "Утоли моя печали": кому помогает и какие чудеса сотворила

, ИА "Амител"
Рассказываем, откуда она взялась и где теперь находится
Автор: anonimus – Из трапезной церкви Сергия Радонежского Троице-Сергиевой лавры, Сергиев Посад, СС0, commons.wikimedia.org

Автор: anonimus – Из трапезной церкви Сергия Радонежского Троице-Сергиевой лавры, Сергиев Посад, СС0, commons.wikimedia.org


7 февраля Православная церковь почитает икону Божией Матери "Утоли моя печали". 260 лет назад в этот день перед иконой произошло невероятное – больная женщина мгновенное исцелилась. После этого икону стали считать чудотворной. Как появилась икона, что на ней изображено и какие чудеса она совершила – читайте в материале amic.ru.

1
Откуда появилась икона?
О ней известно крайне мало. Сначала старая икона Божией Матери находилась в белорусском городе Шклове Могилевской губернии. Ее список (воспроизведение почитаемой иконы) с названием "Утоли моя печали" в 1640 году в Москву привезли казаки. Икону сразу поместили в храме Святителя Николая на Пупышах в Замоскворечье. Но позже, вероятно из-за пожара и перестройки храма, святыня оказалась на колокольне. Там она хранилась в небрежном состоянии и о ней попросту забыли. До тех пор, пока чудесным образом она не заставила всех говорить о себе.
2
Какое чудо произошло рядом с иконой?

Почитать икону как чудотворную стали после того, как рядом с ней исцелилась женщина. Согласно преданию, больная дама знатного происхождения много лет страдала тяжким недугом: у нее болело все тело, особенно ноги, из-за чего она даже ходить не могла. Болезнь довела ее до полного изнеможения, боярыня уже и не надеялась, что поправится – известные методы лечения не помогали. 

Во сне женщина увидела икону Божией Матери и услышала голос, который велел: "Вели везти себя в Москву. Там в Пупышеве, в церкви святителя Николая, есть образ "Утоли моя печали"; молись перед ним и получишь исцеление".

Женщина приехала в Москву, осмотрела все иконы в храме во имя святителя Николая Чудотворца, но не смогла найти той, которая привиделась ей во сне. Тогда священник попросил принести с колокольни икону "Утоли моя печали". Когда женщина ее увидела, то вскрикнула и перекрестилась. После молебна она приложилась к образу и встала с одра здоровой.

Это чудесное исцеление произошло 7 февраля (по старому стилю 25 января) 1760 года. С тех пор в этот день проводят празднества в честь иконы.

3
Что изображено на иконе "Утоли моя печали"?
На иконе Богородица правой рукой держит Младенца Христа, у которого в руках находится свиток со словами: "Суд праведный судите, милость и щедроты творите кийждо искреннему своему; вдовицу и сиру не насильствуйте и злобу брату своему в сердце не творите". Левую руку Богоматерь приложила к голове, которую немного наклонила набок, будто прислушивается к молитвам тех, кто к ней обращается.
4
Кому помогает святыня?

Чудес перед святыней происходило много. В церкви долгое время о них рассказывали в летописи, однако эти данные не сохранились. Согласно преданию, икона прославилась еще и во время эпидемии чумы в 1771 году. Тогда молитвы к Богородице исцелили сотни людей.

Молитвы перед иконой "Утоли моя печали" могут помочь обрести внутреннее спокойствие и гармонию, исцеляют от отчаяния и душевной грусти. Божию Матерь просят о благополучии, помощи в трудностях и исцелении от болезней.

К иконе обращаются, когда требуется поддержка в трудный час, когда кажется, что радость ушла из жизни, когда нет сил преодолеть греховные мысли и исцелить дух.

5
Где находится чудотворный образ?
После сноса храма в 1950 году святыню перенесли в московскую церковь Николы в Кузнецах, где она хранится до сих пор. Чтимые списки с иконы Божией Матери, именуемой "Утоли моя печали", есть в нескольких храмах Москвы и других городах страны.

 

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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

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