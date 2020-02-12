Ретроградный Меркурий 2020: как пережить и не остаться без денег и друзей

Что нельзя делать во время ретроградного Меркурия?

Астрологи допускают, что в этот период транспорт будет ездить с опозданием, интернет и техника начнут барахлить, а в общении с людьми может возникнуть непонимание.

"И именно поэтому не рекомендуется начинать новые дела и проекты, подписывать важные бумаги. Не самое лучшее время для покупки техники, автомобилей и операций. Возможно, придется переделывать, либо вы останетесь недовольны покупкой", – пояснила Наталья Оствинд.

Поэтому договоры и контракты лучше не заключать, новые бизнес или проекты не начинать. В противном случае вы можете допустить ошибки, исправлять которые придется очень долго.

Принимать важные решения во время ретроградного Меркурия лучше не стоит. Потому что когда он закончится, может оказаться, что вы напортачили и выбрали неудачный вариант.

Отложите крупные покупки. Особенно, технику, даже если ее будут продавать с большой скидкой. Иначе позже обнаружите в ней дефекты или осознаете, что на самом деле зря потратили деньги, так как она вам не нужна.

Не переезжайте жить на новое место и не меняйте работу, а то надолго вы там не задержитесь, либо возникнут проблемы с документами.

Не стоит и заводить новые знакомства. В период ретроградного Меркурия есть шанс произвести неправильное впечатление о себе, да и новый человек может надолго не задержаться в вашей жизни.