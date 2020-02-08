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Лыжная гонка и театральный уикенд. Куда сходить в Барнауле в жаркие выходные февраля

, ИА "Амител"
Культурная программа на 8 и 9 февраля
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru


На термометрах установился уверенный плюс, поэтому пора заканчивать сидеть дома. Мы отобрали для вас главные спортивные, культурные и познавательные события за 8 и 9 февраля. Чем занять себя в эти выходные, куда сходить и на что посмотреть – читайте в материале amic.ru.

 
Лыжные гонки

9 февраля  пройдет 38-я открытая Всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России". Этот большой зимний праздник проходит в более 80 городах страны, Барнаул — один их них. В массовом лыжном забеге поучаствуют более тысячи человек. Среди них будут не только лыжники-профессионалы, но и любители лыжного спорта. Мужчины и женщины пробегут 5 км, юноши и девушки — 3 км, а вот самые юные участники — 2 км.

Лыжники стартуют на базе отдыха "Славное" (ул. Широкая просека, 15) в 12:00. Участников начнут регистрировать в 9:00. Каждому лыжнику на память подарят стартовый номер и лыжную шапочку с символикой гонки.

А вот 8 февраля здесь же состоится 76-я краевая массовая лыжная эстафета. В 2020 году на старт встанут около 900 лыжников из более 200 команд Алтайского края. Эту эстафету проводят среди учебных и трудовых коллективов, центров помощи семье и детям и других.  Начало в 10:30. Организаторы приглашают всех желающих. Участники получат ценные призы.

 
Хоккей

В Барнауле в ЛДС "Карандин Арена" (ул. Жасминная, 3) проходит традиционный хоккейный турнир памяти воспитанника алтайского и омского хоккея Алексея Черепанова. соревнования открыли 7 февраля, однако идти они будут все выходные.

В турнире участвуют юношеские команды хоккеистов 2009 года рождения. Среди них — "Авангард" (Омск), "Металлург" (Новокузнецк), "Сибирь" (Новосибирск), "Сокол" (Красноярск). Барнаул представит команда СШОР "Алтай". Расписание игр можно узнать на сайте ЛДС.

 
Научная лекция
Каждую субботу в библиотека им. В.Я. Шишкова читают короткие циклы нескучных лекций проекта "Энергия знаний" из разных областей науки. На этот раз — 8 февраля -  состоится встреча под названием "Изобретаем вечный двигатель" (молекулярно-кинетическая теория: молекулярная физика, термодинамика). Лекции проекта "Энергия знаний" читают ученые из АлтГУ Владислав Попов и Диана Кичигаева .Лекторы увлекательно расскажут о физике, математике и словесности и объяснят сложные вещи на жизненных примерах. Начало в 17:00. Вход бесплатный. 12+
 
От Барнаула до Антарктиды: новые выставки

На неделе в ГМИЛИКА открылась выставка "За шестидесятым градусом южной широты", которая посвящена 200-летию открытия Антарктиды. Экспозиция состоит из двух блоков. Первый — серия фотографий "Антарктика… Полюс южный…" уроженца Алтайского края известного фотокорреспондента Александра Блотницкого. Снимки он сделал во время экспедиции в декабре 2009 – январе 2010. Второй блок - материалы о строительстве Церкви Святой Троицы на острове Ватерлоо неподалеку от российской полярной станции "Беллинсгаузен". Экспонаты предоставил одним из авторов проекта, барнаульский архитектор Петр Анисифоров. Выставка будет работать до 1 марта. Входной билет 5-40 рублей. 6+

А в краеведческом музее (улица Ползунова, 46) открыли первую выставку, которую приурочили к 290-летию Барнаула. Свой юбилей город отпразднует в 2020 году. В экспозиции "Барнаул – вчера, сегодня, завтра (глазами студентов-архитекторов)" представлены  взгляд молодых архитекторов на вопросы сохранения исторического ландшафта города, а также идеи модернизации современного пространства. Барнаульцы увидят вариант проекта архитектурной среды музея истории горнозаводского дела на Алтае в здании первой плавильной фабрики Барнаульского сереброплавильного завода, один из вариантов благоустройства сквера "Шишковки". Выставка будет работать до 22 марта года. Вход свободный. 0+

 
Театральная программа

На выходных посмотреть спектакли можно во всех театрах Барнаула. И не только.

Драмтеатр

8 февраля покажут спектакль "Земля Эльзы". Это история главной героини, жизнь которой изменилась после встречи с незнакомцем. Начало в 17:30. Билет стоит: 150-500 рублей. 16+

9 февраля барнаульцы могут посмотреть постановку "Темные аллеи" по рассказам Ивана Бунина. Этот спектакль об открытиях, которые люди совершают, когда встречают любовь, о сбывающихся и не сбывающихся надеждах. Начало в 17:30. Билет стоит 150-500 рублей. 18+

МТА

8 февраля в 12:00 можно сходить с ребенком на спектакль "Мы лепили колобок" (0+). Этот интерактивный спектакль-игра для дошкольников создан по мотивам русских народных сказок. Входной билет стоит 200 рублей. А вечером, в 17:00 здесь покажут спектакль "Алексей Каренин" (16+). Это постановка о жизни обманутого супруга той самой Анны Карениной из романа Льва Толстого. Входной билет: 100-400 рублей. 

А вот в воскресенье, 9 февраля, покажут премьерный спектакль "Золушка". Не нужно ждать повтора знаменитой сказки Шарля Перро. Театр рассказывает романтическую историю по-своему, да и финал зрителей ждет совсем другой. На "Золушку" рекомендуют идти всей семьей, по словам авторов, даже родителям будет, над чем подумать и о чем помечтать. Начало в 12:00. Билет стоит 150-250 рублей. 6+

Театр кукол "Сказка"

В субботу, 8 февраля здесь в 10:30 и 11:30 покажут спектакль "Снежная почта" (0+)о путешествии снеговика, который доставлял письмо детей от Деда Мороза. Билет стоит 250 рублей. В 11:00 можно сходить на спектакль "Теремок"(3+), где дети узнают о том, как хорошо жить без ссор одной большой семьей. Билет стоит 200-300 рублей.

9 февраля в 10:30 и 11:30 покажут постановку "Умывальников начальник" (0+), где дети могут играть, общаться с куклами и стать участниками представления. Билет стоит 250 рублей. А в 11:00 запланирован показ веселого и красочного спектакля "Денискины рассказы" (6+). Билет стоит: 200-300 рублей.

Музыкальный театр

8 февраля можно сходить на оперетту "Цыганский барон" (16+). В сюжете легкомысленный барон Шандор Баринкай тайно возвращается в свое родовое имение, но находит на месте роскошного только руины и табор цыган. Местный народ убеждает героя остаться и помочь цыганам в борьбе с алчным выскочкой Зупаном. Шандор остается, а табор признал его своим, "цыганским" бароном. Начало в 17:00. Билет стоит: 200-600 рублей.

А в воскресенье, 9 февраля, здесь покажут два спектакля. В 11:00 — "Конек Горбунок"(по мотивам сказки Петра Ершова), а в 17:00 — комедию "Одолжите тенора". 16+

"Спичка" (ул. Ползунова, 37)

8 февраля в 18:00 в Барнауле состоится показ спектакля "Еще до войны" по мотивам одноименной повести Виля Липатова. Действие разворачивается в 1939 году, в приобской деревне Улым. Из города к родному дяде, председателю колхоза, приезжает девушка Рая. К деревенской жизни она привыкает с трудом, но все же ей это удается и она по-другому начинает смотреть на жизнь. Здесь она находит свою любовь, хотя родные возлюбленных иначе видели их дальнейшую судьбу. Билет стоит 350 рублей. 16+

Спектакль театральной мастерской Homo Artisticus

На сцене Алтайского государственного университета (корпус "С") покажут спектакль "Синяя птица". В сюжете два героя — Тильтиль и Митиль — отправляются на поиски Синей птицы. Во время путешествия их сопровождают необычные друзья и враги. Детям предстоит побороть свой страх и повзрослеть. Начало в 18:00. Вход свободный. 12+

 

 
Блюз и не только

8 февраля в 17:00 в концертном зале "Сибирь" начнется концерт "Под дугой колокольчик поет" государственного оркестра "Сибирь" им. Е.И. Борисова. В программе участвует вокальная группа ансамбля песни и танца "Алтай". Билет стоит: 150-400 рублей. 6+

Вечером в зале филармонии выступит Лука Джордано - гитариста, солиста, автора песен. Он проявил себя как один из выдающихся талантов на сцене европейского блюза. Играет свою музыку, так и каверы лучших исполнителей. Начало в 18:00. Билет стоит 300-650 рублей. 12+

9 февраля в 17:00 в филармонию можно сходить на "Вечер инструментальных концертов". Это концерт симфонического оркестра с солистом - лауреатом всероссийских и международных конкурсов Вячеслав Ермолаев (фортепиано, скрипка). Билет стоит 150 рублей. 6+

 
Кино
С четверга в российский кинопрокат вышли несколько фильмов. "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн" (18+) — это история супергероинь, которые противостоят главе преступного мира Готэма. Комедия "Игры с огнём" (6+) — о том как опытная команда пожарных спасает детей и на несколько дней становится их няньками. А также две французские драмы "Правда" (18+) и "Офицер и шпион" (16+). С детьми можно сходить на мультфильмы "Викинг Вик" (6+) и "Тролль: История с хвостом" (6+). А для ценителей кинематографа будет интересным посмотреть "Однажды... Торантино" — (18+) документальный фильм о легендарном режиссере.
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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

8.02.2020 08:22
- гость -

Научная лекция
"Изобретаем вечный двигатель"

Уровень "науки" в крае как всегда просто поражает.

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