Лыжная гонка и театральный уикенд. Куда сходить в Барнауле в жаркие выходные февраля

Театральная программа

На выходных посмотреть спектакли можно во всех театрах Барнаула. И не только.

Драмтеатр

8 февраля покажут спектакль "Земля Эльзы". Это история главной героини, жизнь которой изменилась после встречи с незнакомцем. Начало в 17:30. Билет стоит: 150-500 рублей. 16+

9 февраля барнаульцы могут посмотреть постановку "Темные аллеи" по рассказам Ивана Бунина. Этот спектакль об открытиях, которые люди совершают, когда встречают любовь, о сбывающихся и не сбывающихся надеждах. Начало в 17:30. Билет стоит 150-500 рублей. 18+

МТА

8 февраля в 12:00 можно сходить с ребенком на спектакль "Мы лепили колобок" (0+). Этот интерактивный спектакль-игра для дошкольников создан по мотивам русских народных сказок. Входной билет стоит 200 рублей. А вечером, в 17:00 здесь покажут спектакль "Алексей Каренин" (16+). Это постановка о жизни обманутого супруга той самой Анны Карениной из романа Льва Толстого. Входной билет: 100-400 рублей.

А вот в воскресенье, 9 февраля, покажут премьерный спектакль "Золушка". Не нужно ждать повтора знаменитой сказки Шарля Перро. Театр рассказывает романтическую историю по-своему, да и финал зрителей ждет совсем другой. На "Золушку" рекомендуют идти всей семьей, по словам авторов, даже родителям будет, над чем подумать и о чем помечтать. Начало в 12:00. Билет стоит 150-250 рублей. 6+

Театр кукол "Сказка"

В субботу, 8 февраля здесь в 10:30 и 11:30 покажут спектакль "Снежная почта" (0+)о путешествии снеговика, который доставлял письмо детей от Деда Мороза. Билет стоит 250 рублей. В 11:00 можно сходить на спектакль "Теремок"(3+), где дети узнают о том, как хорошо жить без ссор одной большой семьей. Билет стоит 200-300 рублей.

9 февраля в 10:30 и 11:30 покажут постановку "Умывальников начальник" (0+), где дети могут играть, общаться с куклами и стать участниками представления. Билет стоит 250 рублей. А в 11:00 запланирован показ веселого и красочного спектакля "Денискины рассказы" (6+). Билет стоит: 200-300 рублей.

Музыкальный театр

8 февраля можно сходить на оперетту "Цыганский барон" (16+). В сюжете легкомысленный барон Шандор Баринкай тайно возвращается в свое родовое имение, но находит на месте роскошного только руины и табор цыган. Местный народ убеждает героя остаться и помочь цыганам в борьбе с алчным выскочкой Зупаном. Шандор остается, а табор признал его своим, "цыганским" бароном. Начало в 17:00. Билет стоит: 200-600 рублей.

А в воскресенье, 9 февраля, здесь покажут два спектакля. В 11:00 — "Конек Горбунок"(по мотивам сказки Петра Ершова), а в 17:00 — комедию "Одолжите тенора". 16+

"Спичка" (ул. Ползунова, 37)

8 февраля в 18:00 в Барнауле состоится показ спектакля "Еще до войны" по мотивам одноименной повести Виля Липатова. Действие разворачивается в 1939 году, в приобской деревне Улым. Из города к родному дяде, председателю колхоза, приезжает девушка Рая. К деревенской жизни она привыкает с трудом, но все же ей это удается и она по-другому начинает смотреть на жизнь. Здесь она находит свою любовь, хотя родные возлюбленных иначе видели их дальнейшую судьбу. Билет стоит 350 рублей. 16+

Спектакль театральной мастерской Homo Artisticus

На сцене Алтайского государственного университета (корпус "С") покажут спектакль "Синяя птица". В сюжете два героя — Тильтиль и Митиль — отправляются на поиски Синей птицы. Во время путешествия их сопровождают необычные друзья и враги. Детям предстоит побороть свой страх и повзрослеть. Начало в 18:00. Вход свободный. 12+