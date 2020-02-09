"Руки Вверх", Ани Лорак, Тима Белорусских. Какие звезды приедут в Барнаул этой весной

Весной 2020 года в Барнаул с гастролями приедут звезды эстрады, легендарные рок-группы и короли шансона. Концерты расписаны практически на каждый день, а билеты уже активно раскупаются. Какие звезды порадуют барнаульцев своим приездом, чего ждать от их концертов и сколько стоят билеты— читайте в обзоре amic.ru.

"Король и шут"

Легендарная рок-группа приедет в Барнауле с юбилейным концертом. В этом году "Король и шут" отмечают уже 30-летие группы. Концертная программа "Камнем по голове", которая носит название первого студийного альбома группы, включает более 30 песен. Зрители услышат песни из всей дискографии "КиШа"

Когда: 1 марта, в 19:00.

Где: ДК Сибэнергомаш.

Цена билета: 2,7-3,5 тыс. рублей.

Возрастное ограничение: 16+

"Торба-на-Круче"

Российская рок-группа привезет в Барнаул новый альбом "Восток-7". Он стал первым за последние пять лет и вызвал бурную реакцию у поклонников. По словам критиков, в новом альбоме группа все же сохранила свои преимущества: взволнованные мелодии, качественный гитарный звук и красивый вокал.

Когда: 1 марта, в 20:00.

Где: бар-ресторан "Опера".

Цена билета: 1 тыс. рублей.

Возрастное ограничение: 16+

Дискотека "Союз"

После ошеломительного успеха концерта "Дискотека "Союз"" 2019 года организаторы решили не тянуть и сделать продолжение. На концерте барнаульцы услышат любимые и до боли известные хиты звезд 80-90-х. В Барнаул приедут Алена Апина, Кай Метов, Татьяна Овсиенко, Александр Добрынин, группы "Белый орел", "Божья коровка", "Фристайл", "Мечтать". В общем около четырех часов сумасшедшего шоу.

Когда: 3 марта, 19:00.

Где: "Титов-Арена".

Цена билета: 900-2,2 тыс. рублей.

Возрастное ограничение: 6+

"Руки вверх!"

Преддверии Международного женского дня в Барнаул с большим концертом приедет популярная группа "Руки вверх!". Их музыку любят миллионы, песни побивают рекорды по ротации на радио. Зрителей ждет новая программа, неизменные хиты, уникальные световые инсталляции и специальные звездные гости.

Когда: 7 марта, в 19:00.

Где: "Титов-Арена".

Цена билета: 1,6-3 тыс. рублей.

Возрастное ограничение: 12+

Глеб Самойлоff & The Matrixx

Барнаул стал одним из городов грандиозного тура группы, которая в 2020 году отмечает 10-летие. Их концерты всегда уникальный и неповторимы, но на этот раз зрителей ждет нечто особое. В связи с юбилеем группа подготовила специальную концертную программу, которая хватит все их этапы творчества. Как отмечают организаторы, будет эпатажно, громко, дерзко и горячо. Барнаульцы услышат самые мощные хиты группы, не обойдется и без хитов группы "Агата Кристи", в которой играл Самойлов.

Когда: 8 марта, в 19:00.

Где: ДК Сибэнергомаш.

Цена билета: 1,3-2,7 тыс. рублей.

Возрастное ограничение: 16+

Михаил Шуфутинский

Заслуженный артист России в сопровождении оркестра, а также при участии группы "Атаман" и дуэта "ЛиАда" выступит в Барнаула с концертной программой "30 лет спустя!"

Когда: 11 марта, 19:00

Где: театр драмы

Цена билета: 1,8-5 тыс. рублей.

Возрастное ограничение: 16+

Группа "Слот"

В Барнауле рок-группа выступит с музыкальной программой "2нити". В этом году "Слот" празднует свое 18-летие, поэтому очередным концертом группа готова "разнести всех и вся". Команда подготовила сюрприз — зрителей услышат песни из альбомов "2 войны" и "Тринити", а также самые мощные новые треки. В общем, барнаульцев ждет вечер сокрушительной смеси альтернативного рока и электроники.

Когда: 12 марта, 19:00.

Где: клуб "Фараон".

Цена билета: 1,4-2,5 тыс. рублей.

Возрастное ограничение: 16+

Денис Майданов

Музыкальная программа исполнителя — предельная открытость, настоящий живой звук и стопроцентная отдача. Его песни о жизни, семье, верности, стойкости характера, необходимости делать выбор и многом другом. Вероятно, именно это мы и услышим на концерте Майданова.

Когда: 13 марта, в 19:00

Где: ДК Барнаула

Цена билета: 1,2-3,5 тыс. рублей.

Возрастное ограничение: 12+

Artic & Asti

В Барнаул с концертом приедут лидеры чартов и победители премий Artik & Asti. Они приведут шоу "Грустный дэнс", исполнят хиты со второй части платинового альбома "7" и любимые треки разных лет – простая формула успеха их концерта.

Когда: 15 марта, в 19:00

Где: СК "Темп"

Цена билетов: 1,6-3,5 тыс. рублей.

Возрастное ограничение: 6+

Наргиз

С концертом в Барнаул приезжает неподражаемая. Она исполнит свою крайнюю программу и порадует публику незабываемыми песнями. Концерты пользуются большой популярностью, особенно среди поклонников этно и рок-музыки.

Когда: 18 марта, в 19:00

Где: ДК Моторостроителей

Цена билетов: 1,2-4,5 тыс. рублей

Возрастное ограничение: 12+

Анна Семенович и Митя Фомин

Они уже давно построили сольные музыкальные карьеры, влюбили в себя публику и, наконец, объединились для гастрольного тура. Зрителей ждут золотые хиты, навсегда вошедшие в фонотеку русскоязычной популярной музыки, новые песни и неожиданная премьера 2020 — музыкальный дуэт певцов “Дети земли”. Откроет программу вечера обворожительная Анна Семенович, а продолжит неподражаемый Митя Фомин.



Когда: 20 марта, в 19:00

Где: ДК Моторостроителей

Цена билетов: 800 — 2,3 тыс. рублей

Возрастное ограничение: 12+

Жасмин

Жасмин выступит с новой программой "Жасмин. Весна". По словам организаторов, на один вечер сцена преобразится в фэшн-картинку, целый спектакль в цветах, сотканный из многогранных женских образов. В прошлом году певица отметила 20-летие своей творческой деятельности. Зрителей ждут новый звук и новые песни, впечатляющая хореография, световое шоу, неожиданные сюрпризы.

Когда: 25 марта, в 19:00

Где: ДК Моторостроителей

Цена билетов: 500 — 3,5 тыс. рублей

Возрастное ограничение: 6+

Ирина Алегрова

Народная Артистка России приедет с программой 2020. . Она и сильному полу посоветует не забывать о цветах для своих любимых, и женщинам даст дельные рекомендации относительно того, как себя вести в "межсезонье" между кавалерами. То есть – песни, музыка, плюс, задушевный разговор и незабываемые впечатления.

Когда: 25 марта, в 19:00.

Где: "Титов-Арена".

Цена билетов: 1,8-5 тыс. рублей.

Возрастное ограничение: 12+

Валерий Сюткин

Очередное выступление звезды включит золотых хитов, навсегда покоривших сердца публики. В его большом сольном концерты воплощены 25 лет сольного творчества.

Когда: 2 апреля, в 19:00.

Где: ДК Моторостроителей.

Цена билетов: 800-3,5 тыс. рублей.

Возрастное ограничение: 12+

Елена Ваенга

Песни "королевы шансона" откровенны и эмоциональны.Выходя на сцену, Елена не просто исполняет свои произведения, она приглашает слушателя на свою исповедь. Каждый её концерт – это монолог со зрителем – идеи вечного и особо значимого сегодня. Она всегда непредсказуема, каждое появление на сцене – это новый спектакль с особенной драматургией и отношением с залом

Когда: 4 апреля, в 19:00

Где: театр драмы

Цена билетов: 1,8-5 тыс. рублей.

Возрастное ограничение: 6+

Группа "Бутырка"

Легендарная группа приедет с программой "Лучшее и новое". Зрители услышат песни из нового альбома и все главные хиты коллектива. Группа играет в жанре "народный шансон", их песни не только о тюрьме и лагерях, в них много о судьбах простых людей. Организаторы отмечают, что концерт будет очень искренним и душевным.

Когда: 5 апреля, в 19:00

Где: ДК Сибэнергомаш

Цена билетов: 800 — 2,6 тыс. рублей

Возрастное ограничение: 18+

Тима Белорусских

"Артист года" по версии российского стриминга, у его треков миллиард прослушиваний. В Барнаул Тима Белорусских приедет с концертом, который посвящен выходу второй части нашумевшего альбома "Моя кассета — твой первый диск", сторона B.

Когда: 11 апреля в 19:00.

Где: СК "Темп".

Цена билетов: 1,1-2,6 тыс. рублей.

Возрастное ограничение: 6+

Группа "Lumen"

В апреле рок-группа продолжат концертный тур "Страх", который стартовал в октябре 2019 года. В весеннюю часть войдут города Сибири. Как отметил фронтмен группы Тэм Булатов, в основе концепции концертной программы находятся их собственные страхи - одиночество, равнодушие, отсутствие перспектив, нелюбовь и другое.

Когда: 21 апреля в 19 :00.

Где: клуб "Фараон".

Цена билетов: 1,2-2,4 тыс. рублей.

Возрастное ограничение: 16+.

Ани Лорак

В 2020 году посетит Барнаул с новой концертной программой "THEBEST". Название говорит само за себя: концерт состоит из лучших хитов певицы. Зрителей ждет сочетание качественной музыки, живого звука, завораживающих хореографических постановок и оригинальных костюмов.

Когда: 23 апреля в 19:00.

Где: "Титов-Арена".

Цена билетов: 900-3,5 тыс. рублей.

Возрастное ограничение: 6+

Любэ

Песни "Любэ" по-прежнему близки и понятны большинству россиян, хотя их поклонники - совершенно разные, от молодежи до более старшего поколения. Очередной концерт "Любэ" - неплохой способ провести вечер вместе с любимой группой и послушать горячо любимые песни.

Когда: 23 апреля в 19:00.

Где: ДК Моторостроителей.

Цена билетов: 1,7-5 тыс. рублей.

Возрастное ограничение: 6+

Дима Билан

Артист представит новую программу со спецэффектами и неожиданными световыми решениями. Барнаульцев ждет два с лишним часа живого голоса и лучших песен Димы Билана в сопровождении музыкантов и танцоров.

Когда: 27 мая, в 19:00.

Где: ДК Моторостроителей.

Цена билетов: 1,8-5 тыс. рублей

Возрастное ограничение: 12+