Что такое аденовирус, из-за которого на Алтае госпитализировали 23 ребенка

Каковы симптомы аденовирусной инфекции и насколько она опасна?

Сама инфекция хоть и не приятна, но не опасна. Но она способна привести к различным осложнениям. Поэтому рекомендации врача надо выполнять неукоснительно.

На начальной стадии заразившиеся ощущают озноб, ноющие боли в суставах и мышцах, головную боль. Поднимается температура до 38-39 градусов, наблюдается заложенность носа, увеличиваются лимфоузлы на шее. Больной может жаловаться на боль и першение в горле, у него могут увечиться миндалины, появляется кашель, хрипы в легких. Заболевание проявляется общей интоксикацией организма, которая может спровоцировать рвоту и диарею. Аденовирусная инфекция способна вызвать конъюнктивит – у больного болят, краснеют и слезятся глаза.

Во время легкой формы аденовирусной инфекции температура тела не превышает 38,5 градуса, наблюдаются умеренные симптомы интоксикации. А при тяжелой форме может возникнуть пневмония, кератоконъюнктивиты, тяжелая интоксикация. Но тяжелые формы аденовирусной инфекции встречаются довольно редко.