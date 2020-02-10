"Паразиты". Что нужно знать о фильме, ставшем триумфатором "Оскара-2020"

Фильм корейского режиссера Пон Джун-хо "Паразиты" выиграла в четырех номинациях на "Оскаре-2020", включая "Лучший фильм". Впервые в истории главная награда достается ленте не на английском языке. Рассказываем, что нужно знать о лучшем фильме года.

1 О чем фильм "Паразиты"? Действие картины происходит в современной Южной Корее. По сюжету в бедном районе в подвале живет семья из четырех человек: муж Ки-тхэк (Сон Кан-хо), жена Чхан-сук (Чан Хе-джин), сын Ки-у и дочь Ки-джон (Чхве У-щик). У них нет денег, работы, а единственное занятие семьи – собирать коробочки для пиццы. Они живут за счет других: ловят у соседей бесплатный интернет, доедают чужую пищу. Однажды друг Ки-у предлагает тому работу – подменить его в качестве репетитора по английскому, пока он будет учиться за границей. Ученица – дочка богатых родителей. Конечно, Ки-у соглашается. Постепенно он завоевывает доверие у жены бизнесмена и по одному в доме богачей появляются все члены семьи, выдающие себя за психолога, водителя и домработницу. Несмотря на работу, чувствуется социальная пропасть между двумя семьями. Это неминуемо приводит к драматичной развязке в конце.

2 Почему "Паразиты" – выдающийся фильм? Пон Джун-хо сумел в одной картине соединить несколько жанров. Лента балансирует на грани комедии, триллера, фильма ужасов, драмы и мелодрамы. "Паразиты" – кино о социальном неравенстве современного мира, где одним достается все, другим же приходится подстраиваться. Одна группа людей переходит в паразитическую зависимость от другой. В фильме нет героев и антигероев. Каждый персонаж прав по-своему, а персонажи делятся на "тварей дрожащих" и "права имеющих". К творчеству Федора Достоевского в фильме много отсылок.

3 Какие награды получила картина? Премьера "Паразитов" прошла на Каннском кинофестивале в мае 2019 года. После показа зрители аплодировали съемочной группе более 15 минут. В итоге президент жюри – мексиканец Алехандро Иньяритту – наградил ленту "Золотой пальмовой ветвью". Это первый южнокорейский фильм, получивший высшую награду Каннского кинофестиваля. Это произошло в год 100-летия корейского кино.

4 Почему корейское кино – одно из лучших в мире? В последние годы сразу несколько выдающихся корейских постановщиков получили широкую известность. Все началось в 2003-м году, когда в Каннах лента Пак Чхан-ука "Олдбой" получила Гран-при. Квентин Тарантино, который был председателем жюри в тот год, до сих пор включает "Олдбой" в списки лучших фильмов ХХI века. Фильм моментально стал культовым. В Корее стали выпускать шедевр за шедевром. Помимо Пак Чхан-ука широкую популярность принесли фильмы все того же Пон Джун-хо и Ли Чан Дона.

5 Какие еще фильмы Пон Джун-хо нужно посмотреть? Обязательно нужно посмотреть (тем более после триумфа на "Оскаре") его дебютную работу Gwoemul, которую в русской локализации назвали бездарно "Вторжение динозавра". Это увлекательная картина о монстре, поселившемся под Сеулом. Потом Пон Джун-хо снял, возможно, самый изысканный фильм о маньяке "Воспоминание об убийстве". На западе широкую известность ему принесла антиутопия "Сквозь снег" – о поезде, который без остановки кружит вокруг Земли. После этого фильма режиссера позвали в Голливуд сделать ленту о модифицированной гигантской свинье "Очка" для студии "Нетфликс". Однако фильм получил прохладные оценки от критиков, и режиссер вернулся на родину снимать фильм "Паразиты".



