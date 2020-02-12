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Какого числа Прощеное воскресенье в 2020 году и зачем нужно просить прощения

, ИА "Амител"
Что это за день и как его провести
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru


Прощеное воскресенье – последний день Масленицы, после которой начинается самый долгий и самый трудный православный пост – Великий. Почему в этот день нужно у всех просить прощения, в чем его смысл, как появилась эта традиция и когда Прощеное воскресенье в 2020 году – читайте в материале amic.ru.

1
Когда Прощеное воскресенье в 2020 году и от чего зависит дата?
В 2020 году Прощеное воскресенье выпадает на 1 марта. Дата меняется ежегодно и зависит от дня празднования Светлого Христова Воскресения. Традиционно этот праздник отмечают за семь недель до празднования Пасхи – в последнее воскресенье перед Великим постом. В этом году самый строгий православный пост начнется 2 марта, а завершится через 49 дней – 19 апреля – светлым праздником Пасхи
2
Прощеное воскресенье. Что это за день и в чем его суть?

В этот день нужно просить прощения. Главная задача Прощеного воскресенья – пробудить в людях светлые и искренние чувства, стремление к добрым делам.

Традиция просить прощения зародилась еще в самом начале христианства. Египетские монахи перед началом Великого поста покидали храмы, чтобы уединиться в пустыне на 40 дней и в молитве подготовиться к празднику Пасхи. Жизнь в пустыне была опасной, трудной, изнуряющей, и многие монахи не возвращались оттуда. Они понимали, что их встреча могла быть последней. Поэтому искренне прощались и просили прощения друг у друга. Спустя время эта традиция распространилась и укоренилась в христианстве.

В память об этом православные люди также просят прощения друг у друга за нанесенные обиды. Делают это в последний день подготовки к Великому посту. Для верующих пост – время покаяния и очищения. А затаив обиду и зло на ближнего нельзя очистить душу и вступить на путь покаяния. 

Евангелие напоминает, что нельзя совершать дело Божие не примирившись с ближним: "Если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших" (Мф. 6: 15). Поэтому христиане прощают друг другу грехи, обиды, а также мирятся с врагами.

 

3
Что принято делать в Прощеное воскресенье?

В этот день в храмах совершаются богослужения, во время которых вспоминают в песнопениях изгнание Адама из рая за непослушание и нарушение заповедей Божьих. Человек должен приложить все силы души, чтобы измениться, приблизиться к своей истинной сущности, стараясь научиться подражать Христу, который говорит о необходимости прощать всех.

Православная церковь призывает плакать о своих грехах, как это делал изгнанный Адам. На литургии в этот день читается Евангелие от Матфея. В нем идет речь о прощении грехов и о посте. После повечерия совершается чин прощения, во время которого настоятель читает молитву, а затем просит прощения у всех христиан, то же самое делают прихожане. 

Так как Прощеное воскресенье – конец масленичной недели, то в этот день народ празднует проводы зимы и сжигает чучело. Церковь спокойно относится к празднованию Масленицы и традиции печь блины, но вот сжигание символа зимы считает чисто языческими пережитками, которые не имеют никакого отношения к христианству, и не рекомендует православным участвовать в таких процессах.

4
Кого и как нужно простить в Прощеное воскресенье? 

В этот день следует не только попросить прощения у тех, кого вы обидели, но и простить тех, кто когда-то обидел вас.

Даже если человек попросил у вас прощения, но вы не понимаете почему и за что, все равно скажите ему, что прощаете. Прощение не значит, что вы забыли боль, которую близкий человек мог вам причинить. Только одной фразы и дня не достаточно, чтобы она моментально исчезла. Прощение подразумевает, что вы не держите за эту боль зла и не хотите возмездия, принимаете человека таким, какой он есть. 

Священнослужители отмечают, что просить прощения нужно от души, искренне. Достаточно простой фразы: "Прости меня, пожалуйста". В наше время не обязательно ждать удобного момента и личной встречи с человеком: отправьте сообщение, письмо по электронной почте, позвоните. Главное, чтобы ваши слова были искренними. 

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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

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