Кто должен чистить крыши от снега и наледи в Барнауле и кому все-таки жаловаться

После снегопадов в Барнауле с крыш на тротуары рушатся настоящие снежные лавины, обрывая провода и подвергая опасности жизни прохожих. Обеспокоенные барнаульцы требуют почистить кровли от скопившегося снега и наледи. Однако попытка найти ответственных за это порой превращается в долгий телефонный квест. Amic.ru разбирался, кто же все-таки должен чистить крыши и козырьки балконов, куда и как нужно жаловаться на "нависшую угрозу", и что делать, если УК и ТСЖ не реагируют на жалобы жильцов.
В частном доме
Тут все просто. Обязанность и вся ответственность по уборке наледи, снега и сосулек на крыше лежит на владельцах недвижимости.
В магазинах
Если речь идет о магазинах или офисных помещениях, то в этом случае за расчистку крыши от наледи и снега отвечают индивидуальные предприниматели, компании, которые эксплуатируют здание.
В многоквартирных домах
Ответственность за расчистку снега на крышах домов, а также своевременную ликвидацию сосулек на кровле и козырьках над подъездами несут управляющие компании, ТСЖ или эксплуатирующие здание организации.
Если вы переделали или застеклили балкон, установили на нем козырек, то и следить за его состоянием придется вам. Очищать его от наледи и снега вы должны или самостоятельно, или можете обратиться в управляющую компанию с просьбой помочь его очистить за дополнительную плату.
Учтите, если ледяная глыба или снежный сугроб с балкона упадет на чужой автомобиль или прохожего – ответственность понесет собственник квартиры, пояснили amic.ru в пресс-службе городской администрации.
Если балкон никаким образом не перестраивали и он остался в том виде, в котором его сотворил застройщик, в этом случае ответственность за содержание дома лежит на управляющей организации. Хотя никто вам не мешает присматривать за состоянием козырька и в случае необходимости сообщать в УК или ТСЖ о "нависшей угрозе".
В первую очередь нужно обратиться в управляющую компанию или ТСЖ, которое обслуживает этот дом.
Согласно постановлению Госстроя РФ от 27 сентября 2003 года № 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда", организации, которые обслуживают здание, должны удалять наледи и сосульки по мере необходимости.
Поэтому сразу, как только увидели свисающую снежную шапку или наледь на козырьках, обращайтесь в диспетчерскую службу управляющей компании и оставляйте заявку. Если на звонок или устное сообщение реакции не последовало, следует обратиться в компанию письменно – чтобы было доказательство, что вы обращались.
"Граждане обычно что делают – звонят в управляющую компанию. А нужно писать. В таком случае управляющая компания обязана в течение 10 календарных дней ответить на жалобу жильцов", – уточнили amic.ru в краевой Госинспекции.
В таком случае, как говорится, стучите во все инстанции.
Если в доме есть муниципальное жилье или помещение, то стоит обратиться с жалобой в комитет ЖКХ Барнаула или районную администрацию. В таком случае власти могут выдать УК предписание на устранение проблемы. Но только обращаться нужно в письменном виде, отметили в пресс-службе мэрии.
В остальных случаях, то есть если муниципального фонда в доме нет, обращайтесь в Госинспекцию. И делать это тоже нужно письменно, так как любая проверка проводится на основании письменных обращений граждан, пояснили в надзорном органе.
Отправить обращение можно "Почтой России" или через государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ), или принести его в общественную приемную (пр. Ленина, 7). Но есть небольшой минус – обращения рассматривают в течение 30 дней. Соответственно, пока проведут проверку и уведомят управляющую компанию о проблеме, снег может уже успеть растаять.
Если управляющая организация не реагирует на обращения граждан и не выполняет обязательства по уборке снега, ей придется заплатить штраф.
"Проводятся выездные проверки с выдачей предписаний. Если предписание не исполнено в обозначенные сроки, следует наказание в виде штрафа в размере 10-20 тысяч рублей. Это касается домов, в которых есть муниципальное жилье. По остальным домам информация о нарушениях передается в Государственную инспекцию Алтайского края, которая вправе осуществлять лицензионный контроль с возможностью наказания в виде штрафа 250-300 тысяч рублей", – говорит Антон Бенс, председатель комитета ЖКХ Барнаула.
Штрафы для ТСЖ установлены в размере от 40 тысяч рублей, для управляющих организаций – от 250 тысяч рублей, сообщили в Госинспекции Алтайского края.
По данным надзорного органа, только за январь и февраль 2020 года к ним поступило 114 обращений от жителей Барнаула, которые пожаловались на несвоевременную уборку придомовых территорий и кровель от снега и наледи. Большинство из жалоб были из Октябрьского и Железнодорожного районов. Сотрудники инспекции провели 80 выездов на место, выдали 12 предписаний и два предостережения управляющим компаниям. В большинстве случаев УК оперативно устранили нарушения. Хотя были и исключения – за этот год уже выписали 15 протоколов об административном нарушении в отношении юридических и должностных лиц.
Комментарии
Согласно постановлению Госстроя РФ от 27 сентября 2003 года № 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда", организации, которые обслуживают здание, должны удалять наледи и сосульки по мере необходимости.
То есть ,следить за состоянием крыши и вовремя убирать.Почему нужно всегда жаловаться,что-то писать?
Еж - птица гордая. Не пнешь - не полетит? Сами без глаз, почистить без пинка слабо? Создать всем, в первую очередь себе, проблемы, а потом героически их решать?
И снова из-за заставленых машинами дворов страдают пешеходы, например у нас со стороны подъезда где падает снег владельцы автоклавирование убирают авто немного подальше соответственно оставляя узкий проход для людей именно там где упадёт снег и сосульки, нам обходить негде
Зачем обходить? идите по машине.
10:44 - гость - "Зачем обходить? идите по машине."
Одни оборзели, не убирают снег и наледь, другие хамы предлагают портить машины...куда катимся. Люди, ау, где вы....среди кого живем...
13.02.2020 10:54
- гость -
10:44 - гость - "Зачем обходить? идите по машине."
Одни оборзели, не убирают снег и наледь, другие хамы предлагают портить машины...куда катимся. Люди, ау, где вы....среди кого живем...
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Хамство как раз ставить машины так, что пешеходы пройти не могут. Гость предлагает по машине пройти, а если человек с коляской или санками? Ему как протискиваться?
11:01- гость -
Вот в том и вопрос - одно хамство рождать должно другое?
Спасибо амику, до жителей довели информацию, кто должен чистить крыши от снега и наледи в Барнауле.
Хорошо бы чтобы об этом знали и управляющие компании, ТСЖ или эксплуатирующие здание организации. Вот как нибудь им об этом можно сообщить?
Ему как протискиваться?
по капоту разок вжик.. и урок будет
А терпилы пусть дома сидят.
Про управдомов ничего не написали. В первую очередь они должны следить за домом.
В нашем УК собственник через суд оплатил рухнувший с козырька его балкона глыбу на прохожих.
13.02.2020 11:18
- гость -
11:01- гость -
Вот в том и вопрос - одно хамство рождать должно другое?
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Во втором случае это необходимость. Летать люди ещё не научились, а домой попадать как-то надо.
Спасибо амику, до жителей довели информацию, кто должен чистить крыши от снега и наледи в Барнауле.
Хорошо бы чтобы об этом знали и управляющие компании, ТСЖ или эксплуатирующие здание организации. Вот как нибудь им об этом можно сообщить?
Добрый день! УК заключает с собственниками Договор на обслуживание МКД, где прописаны все виды работ по содержанию общего имущества собственников, выбравших УК на общем собрании. Количество перечисленных работ напрямую зависит от экономически обоснованного тарифа на "текущее содержание". Но минимальный перечень работ всегда есть в договоре. В том числе и уборка снега и наледи. С Договором можно ознакомиться в офисе компании или в ГИС ЖКХ. Кроме того, УК получают лицензию на право управления МКД! Для этого сотрудники компании сдают квалификационные экзамены в Лицензионной комиссии Алтайского края. Сейчас как раз время пересдач! Будьте уверены - ОНИ В КУРСЕ!
Ему как протискиваться?
по капоту разок вжик.. и урок будет
А если найдется свидетель или камера, то покраска одного элемента не у китайцев - от 7 косарей. Урок будет.