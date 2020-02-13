Кто должен чистить крыши от снега и наледи в Барнауле и кому все-таки жаловаться

После снегопадов в Барнауле с крыш на тротуары рушатся настоящие снежные лавины, обрывая провода и подвергая опасности жизни прохожих. Обеспокоенные барнаульцы требуют почистить кровли от скопившегося снега и наледи. Однако попытка найти ответственных за это порой превращается в долгий телефонный квест. Amic.ru разбирался, кто же все-таки должен чистить крыши и козырьки балконов, куда и как нужно жаловаться на "нависшую угрозу", и что делать, если УК и ТСЖ не реагируют на жалобы жильцов.
В частном доме
Тут все просто. Обязанность и вся ответственность по уборке наледи, снега и сосулек на крыше лежит на владельцах недвижимости.
В магазинах
Если речь идет о магазинах или офисных помещениях, то в этом случае за расчистку крыши от наледи и снега отвечают индивидуальные предприниматели, компании, которые эксплуатируют здание.
В многоквартирных домах
Ответственность за расчистку снега на крышах домов, а также своевременную ликвидацию сосулек на кровле и козырьках над подъездами несут управляющие компании, ТСЖ или эксплуатирующие здание организации.
Если вы переделали или застеклили балкон, установили на нем козырек, то и следить за его состоянием придется вам. Очищать его от наледи и снега вы должны или самостоятельно, или можете обратиться в управляющую компанию с просьбой помочь его очистить за дополнительную плату.
Учтите, если ледяная глыба или снежный сугроб с балкона упадет на чужой автомобиль или прохожего – ответственность понесет собственник квартиры, пояснили amic.ru в пресс-службе городской администрации.
Если балкон никаким образом не перестраивали и он остался в том виде, в котором его сотворил застройщик, в этом случае ответственность за содержание дома лежит на управляющей организации. Хотя никто вам не мешает присматривать за состоянием козырька и в случае необходимости сообщать в УК или ТСЖ о "нависшей угрозе".
В первую очередь нужно обратиться в управляющую компанию или ТСЖ, которое обслуживает этот дом.
Согласно постановлению Госстроя РФ от 27 сентября 2003 года № 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда", организации, которые обслуживают здание, должны удалять наледи и сосульки по мере необходимости.
Поэтому сразу, как только увидели свисающую снежную шапку или наледь на козырьках, обращайтесь в диспетчерскую службу управляющей компании и оставляйте заявку. Если на звонок или устное сообщение реакции не последовало, следует обратиться в компанию письменно – чтобы было доказательство, что вы обращались.
"Граждане обычно что делают – звонят в управляющую компанию. А нужно писать. В таком случае управляющая компания обязана в течение 10 календарных дней ответить на жалобу жильцов", – уточнили amic.ru в краевой Госинспекции.
В таком случае, как говорится, стучите во все инстанции.
Если в доме есть муниципальное жилье или помещение, то стоит обратиться с жалобой в комитет ЖКХ Барнаула или районную администрацию. В таком случае власти могут выдать УК предписание на устранение проблемы. Но только обращаться нужно в письменном виде, отметили в пресс-службе мэрии.
В остальных случаях, то есть если муниципального фонда в доме нет, обращайтесь в Госинспекцию. И делать это тоже нужно письменно, так как любая проверка проводится на основании письменных обращений граждан, пояснили в надзорном органе.
Отправить обращение можно "Почтой России" или через государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ), или принести его в общественную приемную (пр. Ленина, 7). Но есть небольшой минус – обращения рассматривают в течение 30 дней. Соответственно, пока проведут проверку и уведомят управляющую компанию о проблеме, снег может уже успеть растаять.
Если управляющая организация не реагирует на обращения граждан и не выполняет обязательства по уборке снега, ей придется заплатить штраф.
"Проводятся выездные проверки с выдачей предписаний. Если предписание не исполнено в обозначенные сроки, следует наказание в виде штрафа в размере 10-20 тысяч рублей. Это касается домов, в которых есть муниципальное жилье. По остальным домам информация о нарушениях передается в Государственную инспекцию Алтайского края, которая вправе осуществлять лицензионный контроль с возможностью наказания в виде штрафа 250-300 тысяч рублей", – говорит Антон Бенс, председатель комитета ЖКХ Барнаула.
Штрафы для ТСЖ установлены в размере от 40 тысяч рублей, для управляющих организаций – от 250 тысяч рублей, сообщили в Госинспекции Алтайского края.
По данным надзорного органа, только за январь и февраль 2020 года к ним поступило 114 обращений от жителей Барнаула, которые пожаловались на несвоевременную уборку придомовых территорий и кровель от снега и наледи. Большинство из жалоб были из Октябрьского и Железнодорожного районов. Сотрудники инспекции провели 80 выездов на место, выдали 12 предписаний и два предостережения управляющим компаниям. В большинстве случаев УК оперативно устранили нарушения. Хотя были и исключения – за этот год уже выписали 15 протоколов об административном нарушении в отношении юридических и должностных лиц.
Комментарии
Согласно постановлению Госстроя РФ от 27 сентября 2003 года № 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда", организации, которые обслуживают здание, должны удалять наледи и сосульки по мере необходимости.
То есть ,следить за состоянием крыши и вовремя убирать.Почему нужно всегда жаловаться,что-то писать?