Кто должен чистить крыши от снега и наледи в Барнауле и кому все-таки жаловаться

Кто должен убирать снег с крыши и сосульки с кровли?

В частном доме

Тут все просто. Обязанность и вся ответственность по уборке наледи, снега и сосулек на крыше лежит на владельцах недвижимости.

В магазинах

Если речь идет о магазинах или офисных помещениях, то в этом случае за расчистку крыши от наледи и снега отвечают индивидуальные предприниматели, компании, которые эксплуатируют здание.

В многоквартирных домах

Ответственность за расчистку снега на крышах домов, а также своевременную ликвидацию сосулек на кровле и козырьках над подъездами несут управляющие компании, ТСЖ или эксплуатирующие здание организации.