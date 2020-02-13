Смотреть на звезды и танцевать. Чем заняться в Барнауле в День святого Валентина

14 февраля влюбленные празднуют День святого Валентина. Хотите нестандартно отметить этот праздник? Специально для вас amic.ru собрал самые интересные события, которые пройдут в эту пятницу в Барнауле. Выбор, чем заняться влюбленным, весьма широк.
14 февраля активисты интернет-сообщества "Барнаульский электротранспорт" решили присоединиться к празднованию Дня всех влюбленных и предложили горожанам выразить любовь и благодарность электротранспорту Барнаула. С 12:00 до 14:00 на остановках "Ж/д вокзал", "Площадь Октября" и "Новый рынок" волонтеры будут раздавать открытки в форме сердца, в которых каждый сможет написать свои пожелания общественному транспорту. По итогам акции составят рейтинг самых креативных и необычных пожеланий, которые напишут барнаульцы и гости нашего города.
В Барнауле пройдет яркое и новое шоу с участием звезды 90-х. Зрители услышат со сцены "Титов-Арены" музыкальные хиты группы "Краски" с Оксаной Ковалевской, споют "Красавицу" вместе с группой "Фактор-2", потанцуют пот "Кислотного диджея" и "Я убегаю" певицы Акула. Организаторы обещают адскую смесь технологий будущего и фишек из 90-х, а также ностальгические видеоролики и любимые песни.
Цена билета: 1300-2600 рублей. Начало в 19:00. 12+
На театральной площадке "Спичка" (ул. Ползунова, 37) в День всех влюбленных покажут спектакль "Любовь" Сергея Лебедева по пьесе поэта и драматурга Людмилы Петрушевской. Мама любит Свету, Света любит Толю, а Толя утверждает, что вообще не может любить, но делает предложение девушке. Начало в 17:00. Цена билета: 250 рублей. 16+
В музыкальном театре покажут водевиль "Беда от нежного сердца". Это искрометный музыкальный спектакль о сватовстве легкомысленного парня из богатой семьи. Влюбчивый Сашенька мечется от одной девушки к другой, а матери и их дочери строят козни друг другу за спиной жениха. Начало в 18:30. Цена билета: 200-300 рублей. 12+
14 февраля можно сходить на спектакль театра драмы "Укрощение строптивой" по мотивам произведения Уильяма Шекспира. Сын богатого дворянина из Пизы Люченцио отчаянно влюблен в скромную красавицу Бьянку и готов отправиться с ней под венец. Но отец девушки и ее старшей сестры – строптивой Катарины – объявляет, что пока не выдаст старшую дочь, никто не может претендовать на руку младшей. Дворянин Петруччо соглашается на брак с Катариной и теперь ему предстоит укрощать и ее нрав. Начало в 18:30. Цена билета: 150-500 рублей. 16+
Молодежный театр Алтая приглашает на помолвку Фигаро и Сюзанны. В День всех влюбленных покажут спектакль "Безумный день, или Женитьба Фигаро". Зрителей ждет ловко закрученный сюжет. В спектакле поднимаются темы любви, предательства, раскаяния, измены. Начало в 18:30. Цена билета: 150-500 рублей. 16+
14 февраля музей "Город" приглашает на выступление playback-театра "Анапаит". "Вы художник или хотите им стать, вы просто любите искусство, у вас есть тайная, взаимная или нераздельная любовь – это еще один повод прийти в этот день к нам и рассказать эту историю, а актеры покажут вам свою", – говорится в описании. Творческий вечер пройдет в выставочном зале музея на проспекте Ленина, 111. Начало в 18:00. 12+
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