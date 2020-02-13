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Смотреть на звезды и танцевать. Чем заняться в Барнауле в День святого Валентина

, ИА "Амител"
Гид по романтическим событиям в День всех влюбленных. И не только
Барнаул. Фото: amic.ru

Барнаул. Фото: amic.ru


14 февраля влюбленные празднуют День святого Валентина. Хотите нестандартно отметить этот праздник? Специально для вас amic.ru собрал самые интересные события, которые пройдут в эту пятницу в Барнауле. Выбор, чем заняться влюбленным, весьма широк.

1
Полюбоваться на звезды
В День святого Валентина в Барнаульском планетарии покажут программу "Романтическая вселенная". Посетители увидят красоту космоса в картинах художников и на снимках, снятых посредством крупных телескопов. Завораживающее зрелище обещают свидания галактик и рождение звезд. Также барнаульцам расскажут о звездных парах и созвездиях с романтическими историями. Начало в 16:00. Вход бесплатный. Возрастное ограничение: 12+
2
Признаться в любви электротранспорту

14 февраля активисты интернет-сообщества "Барнаульский электротранспорт" решили присоединиться к празднованию Дня всех влюбленных и предложили горожанам выразить любовь и благодарность электротранспорту Барнаула. С 12:00 до 14:00 на остановках "Ж/д вокзал", "Площадь Октября" и "Новый рынок" волонтеры будут раздавать открытки в форме сердца, в которых каждый сможет написать свои пожелания общественному транспорту. По итогам акции составят рейтинг самых креативных и необычных пожеланий, которые напишут барнаульцы и гости нашего города.

3
Станцевать под песни 90-х

В Барнауле пройдет яркое и новое шоу с участием звезды 90-х. Зрители услышат со сцены "Титов-Арены" музыкальные хиты группы "Краски" с Оксаной Ковалевской, споют "Красавицу" вместе с группой "Фактор-2", потанцуют пот "Кислотного диджея" и "Я убегаю" певицы Акула. Организаторы обещают адскую смесь технологий будущего и фишек из 90-х, а также ностальгические видеоролики и любимые песни.

Цена билета: 1300-2600 рублей. Начало в 19:00. 12+

4
Прокатиться на велосипеде в гололед
14 февраля под лозунгом "Зима, любовь, велосипед" в Барнауле пройдет акция "На работу на велосипеде". Кстати, это всероссийская акция. И столица Алтайского края принимает в ней участие с 2018 года. Горожанам предлагают доехать на велосипеде до места работы или учебы и оценить все преимущества этого вида транспорта. Основная цель акции – доказать, что велосипед может быть эффективной и разумной транспортной альтернативой. На Нулевом километре с 7:00 до 10:00 для участников будет работать точка с фотозоной и угощениями. Для смельчаков напоминаем, что по прогнозу синоптиков, 14 февраля в Барнауле будет -3... -5 градусов, а на дорогах сильная гололедица.
5
Посмотреть на любовь в театре

На театральной площадке "Спичка" (ул. Ползунова, 37) в День всех влюбленных покажут спектакль "Любовь" Сергея Лебедева по пьесе поэта и драматурга Людмилы Петрушевской. Мама любит Свету, Света любит Толю, а Толя утверждает, что вообще не может любить, но делает предложение девушке. Начало в 17:00. Цена билета: 250 рублей. 16+

В музыкальном театре покажут водевиль "Беда от нежного сердца". Это искрометный музыкальный спектакль о сватовстве легкомысленного парня из богатой семьи. Влюбчивый Сашенька мечется от одной девушки к другой, а матери и их дочери строят козни друг другу за спиной жениха. Начало в 18:30. Цена билета: 200-300 рублей. 12+

14 февраля можно сходить на спектакль театра драмы "Укрощение строптивой" по мотивам произведения Уильяма Шекспира. Сын богатого дворянина из Пизы Люченцио отчаянно влюблен в скромную красавицу Бьянку и готов отправиться с ней под венец. Но отец девушки и ее старшей сестры – строптивой Катарины – объявляет, что пока не выдаст старшую дочь, никто не может претендовать на руку младшей. Дворянин Петруччо соглашается на брак с Катариной и теперь ему предстоит укрощать и ее нрав. Начало в 18:30. Цена билета: 150-500 рублей. 16+

Молодежный театр Алтая приглашает на помолвку Фигаро и Сюзанны. В День всех влюбленных покажут спектакль "Безумный день, или Женитьба Фигаро". Зрителей ждет ловко закрученный сюжет. В спектакле поднимаются темы любви, предательства, раскаяния, измены. Начало в 18:30. Цена билета: 150-500 рублей. 16+

14 февраля музей "Город" приглашает на выступление playback-театра "Анапаит". "Вы художник или хотите им стать, вы просто любите искусство, у вас есть тайная, взаимная или нераздельная любовь – это еще один повод прийти в этот день к нам и рассказать эту историю, а актеры покажут вам свою", – говорится в описании. Творческий вечер пройдет в выставочном зале музея на проспекте Ленина, 111. Начало в 18:00. 12+

6
Поговорить о любви
В уютном пространстве "Хурма" (Чеглецова, 25а) в День святого Валентина состоится творческий вечер. Барнаульцы смогут со сцены поделиться своими мыслями, стихами и песнями под гитару. Начало 19:00. Вход 100 рублей. Регистрация участников начнется с 18:00. 18+
7
Сходить в кино
14 февраля состоится премьера фильма "Лед-2" с Александром Петровым в главной роли. В сюжете российской драмы фигуристка Надя и хоккеист Саша поженились, мечтают о ребенке и впереди их ждут большие трудности. 6+
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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

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