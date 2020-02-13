Смотреть на звезды и танцевать. Чем заняться в Барнауле в День святого Валентина

Посмотреть на любовь в театре

На театральной площадке "Спичка" (ул. Ползунова, 37) в День всех влюбленных покажут спектакль "Любовь" Сергея Лебедева по пьесе поэта и драматурга Людмилы Петрушевской. Мама любит Свету, Света любит Толю, а Толя утверждает, что вообще не может любить, но делает предложение девушке. Начало в 17:00. Цена билета: 250 рублей. 16+

В музыкальном театре покажут водевиль "Беда от нежного сердца". Это искрометный музыкальный спектакль о сватовстве легкомысленного парня из богатой семьи. Влюбчивый Сашенька мечется от одной девушки к другой, а матери и их дочери строят козни друг другу за спиной жениха. Начало в 18:30. Цена билета: 200-300 рублей. 12+

14 февраля можно сходить на спектакль театра драмы "Укрощение строптивой" по мотивам произведения Уильяма Шекспира. Сын богатого дворянина из Пизы Люченцио отчаянно влюблен в скромную красавицу Бьянку и готов отправиться с ней под венец. Но отец девушки и ее старшей сестры – строптивой Катарины – объявляет, что пока не выдаст старшую дочь, никто не может претендовать на руку младшей. Дворянин Петруччо соглашается на брак с Катариной и теперь ему предстоит укрощать и ее нрав. Начало в 18:30. Цена билета: 150-500 рублей. 16+

Молодежный театр Алтая приглашает на помолвку Фигаро и Сюзанны. В День всех влюбленных покажут спектакль "Безумный день, или Женитьба Фигаро". Зрителей ждет ловко закрученный сюжет. В спектакле поднимаются темы любви, предательства, раскаяния, измены. Начало в 18:30. Цена билета: 150-500 рублей. 16+

14 февраля музей "Город" приглашает на выступление playback-театра "Анапаит". "Вы художник или хотите им стать, вы просто любите искусство, у вас есть тайная, взаимная или нераздельная любовь – это еще один повод прийти в этот день к нам и рассказать эту историю, а актеры покажут вам свою", – говорится в описании. Творческий вечер пройдет в выставочном зале музея на проспекте Ленина, 111. Начало в 18:00. 12+