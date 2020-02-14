День святого Валентина: откуда взялся праздник и при чем тут вообще любовь

Кто такой святой Валентин, которого почитают влюбленные?

А на самом деле доподлинно это до сих пор неизвестно. Согласно историческим фактам, на заре христианства были три человека по имени Валентин, которые мученической смертью погибли за веру. О первом Валентине известно, что он погиб в Карфагене с группой единоверцев.

Второй Валентин в III веке был епископом Интерамны (теперь итальянский город Терни). Согласно житию, он прославился как целитель. Однажды он излечил молитвой юношу, который повредил спину. Весть об этом распространилась по всему Риму, и в христианство обратилось много людей. Валентина принуждали отречься от веры, но он отказался. Тогда его бросили в темницу, а потом казнили.

Третий Валентин также обращал в христианскую веру людей, в том числе сумел убедить в своей правоте и императорского сановника Астерия. За это его арестовали, мучили и обезглавили. Именно эти события относят к периоду правления императора Клавдия II.

В конце V века папа Геласий принял решение прославить нескольких мучеников, в числе которых оказался некий Валентин. Но какой именно – непонятно. Празднование памяти святого Валентина установили исключительно как почитание его мученичества, и ни о каком покровительстве влюбленных речи не шло. В 1969 году во время реформы Римско-Католического календаря святых празднование памяти святого Валентина упразднили, так как сведения о его жизни противоречивы и недостоверны. Так что сейчас даже святого такого нет.