День святого Валентина: откуда взялся праздник и при чем тут вообще любовь

14 февраля во многих странах мира отмечают День святого Валентина. В Россию этот праздник пришел в 90-е годы прошлого века. Но до сих пор вызывает споры: кто-то его принял и празднует с размахом, а кто-то считает чужим и навязанным маркетологами. Кто же такой этот Валентин и как он связан с влюбленными, разбирался amic.ru.
А на самом деле доподлинно это до сих пор неизвестно. Согласно историческим фактам, на заре христианства были три человека по имени Валентин, которые мученической смертью погибли за веру. О первом Валентине известно, что он погиб в Карфагене с группой единоверцев.
Второй Валентин в III веке был епископом Интерамны (теперь итальянский город Терни). Согласно житию, он прославился как целитель. Однажды он излечил молитвой юношу, который повредил спину. Весть об этом распространилась по всему Риму, и в христианство обратилось много людей. Валентина принуждали отречься от веры, но он отказался. Тогда его бросили в темницу, а потом казнили.
Третий Валентин также обращал в христианскую веру людей, в том числе сумел убедить в своей правоте и императорского сановника Астерия. За это его арестовали, мучили и обезглавили. Именно эти события относят к периоду правления императора Клавдия II.
В конце V века папа Геласий принял решение прославить нескольких мучеников, в числе которых оказался некий Валентин. Но какой именно – непонятно. Празднование памяти святого Валентина установили исключительно как почитание его мученичества, и ни о каком покровительстве влюбленных речи не шло. В 1969 году во время реформы Римско-Католического календаря святых празднование памяти святого Валентина упразднили, так как сведения о его жизни противоречивы и недостоверны. Так что сейчас даже святого такого нет.
Скорее всего это просто романтическая легенда, которая с реальностью не имеет ничего общего.
Кстати, вариаций легенд существует множество. Согласно одной из них, жестокий римский император Клавдий II запретил мужчинам жениться, так как считал, что только одинокий человек, у которого нет жены и детей, может хорошо воевать. Святой Валентин в то время был полевым врачом и священником. Он сочувствовал несчастным влюбленным и в тайне, по ночам, венчал их. Когда власти узнали об этом, Валентина посадили в тюрьму и приговорили к смертной казни. В темнице же священник познакомился с дочерью надзирателя и влюбился в нее. Перед смертью он написал ей письмо с признанием. Но девушка прочитала его только после казни Валентина, 14 февраля.
Согласно другой легенде, римский патриций Валентин был тайным христианином и обращал в новую веру своих слуг. И как-то даже венчал по христианским традициям одну пару. Узнав об этом, всех троих задержала стража. Валентин принадлежал к высшему классу и смог избежать смерти, но его слугам так не повезло. Чтобы ободрить обреченных единоверцев, Валентин написал им письма в виде красных сердец, которые якобы означали христианскую любовь. Эти послания взялась передать слепая девочка, но Валентин сам пришел в темницу и уговорил стражу отпустить слуг взамен на его жизнь. Перед смертью Валентин написал письмо той самой слепой девочке, которая после получения записки прозрела и стала красавицей.
Есть и другие вариации жития святого Валентина. Историки предполагают, что их появлению мы обязаны средним векам и романтической литературе, в которых святой Валентин и обрел имидж покровителя влюбленных.
По одной из версий, 14 февраля в древнем Риме отмечали языческий праздник – Луперкалии, праздник очищения и плодородия в честь бога Луперка, который Церковь, конечно же, не одобряла. И в V веке римский папа Геласий объявил 14 февраля Днем святого Валентина. Ну, чтобы заменить языческий праздник христианским.
Во всех странах есть свои традиции. К примеру, в Японии в этот день влюбленные дарят друг другу сладости, чаще всего – шоколад. У французов на День всех влюбленных все серьезно: тут принято дарить драгоценности. В Дании люди посылают друг другу засушенные белые цветы. В Британии незамужние девушки 14 февраля встают до восхода солнца, смотрят в окно на прохожих и верят, что первый мужчина, которого они увидят, и есть суженый. А вот в Саудовской Аравии этот праздник официально запрещен.
Считается, что в Западной Европе этот праздник стали широко отмечать только с XIII столетия, в США – в XVIII веке. А вот в России праздник с традицией дарить валентинки и подарки любимому человеку пришел в 90-е годы XX века, но толком не прижился. Так, опрос ВЦИОМ в 2018 году показал, что 72% респондентов заявляют, что не отмечают День святого Валентина.
И практически каждый год перед 14 февраля россияне выступают с идеями отменить этот "чужой" праздник.
- Так, в 2011 году в Белгородской области чиновники запретили праздновать День святого Валентина, так как он противоречит русской культуре и портит молодежь.
- В 2015 году депутат фракции ЛДПР Алексей Диденко подготовил обращение к Российскому союзу промышленников и предпринимателей, чтобы они не использовали праздник в маркетинговых рекламных кампаний. Депутат заявил, что День святого Валентина несвойственен нашей стране, так как у православных принято отмечать день памяти Петра и Февронии.
- В 2017 году россияне даже подписывали петицию по поводу отмены праздника. Потому что, во-первых, он "не наш, и вообще католический", а во-вторых "этот день некультурно выражает свое отношение к одиноким", утверждал автор петиции.
- А вот в 2020 году депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к министру просвещения запретить отмечать этот день в школах. По его мнению, этот праздник формирует у подростков неправильное отношение к любви, а в самом дне нет философской мудрости и глубины.
8 июля Русская православная церковь отмечает День памяти святых Петра и Февронии, которые издревле считались на Руси покровителями семьи и брака. Петр и Феврония умерли в один день, приняв в старости монашество, а спустя 300 лет их причислили к лику святых.
С 2008 года в России этот день утвердили как государственный праздник – День семьи, любви и верности. И вот он-то и стал нашим ответом западному дню Святого Валентина.
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Комментарии
кто в россии за отмену Дня святого Валентина? Чо за бред кому помешал?