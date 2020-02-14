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Рок-вечеринка, праздник в парке и выставки. Куда сходить в Барнауле 15 и 16 февраля

, ИА "Амител"
Самое интересное из культурной программы на выходных
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru


15 и 16 февраля барнаульцев ждут теплые выходные. Отличная погода для прогулок. Тем более что мы отобрали главные спортивные, культурные и познавательные события, которые пройдут в это время в Барнауле. Читайте и составляйте для себя культурную программу предстоящих выходных.

 
Праздник в парке
В субботу, 15 февраля, в Парке культуры и отдыха "Центральный" пройдет праздничная игровая программа "Ты, да я, да мы с тобой!". Гостей парка ждут игры, танцы и подарки. Начало в 14:00. Вход свободный. 0+
 
Лекция о напряжении
15 февраля в библиотеке им. В.Я. Шишкова ученые прочитают барнаульцам лекцию "Осторожно! Высокое напряжение!". Эта встреча – часть цикла нескучных лекций проекта "Энергия знаний". Нескучно о науке рассказывают ученые из АлтГУ – Владислав Попов и Диана Кичигаева. Начало в 17:00. Вход бесплатный. 12+
 
Душевный концерт
15 и 16 февраля в зале "Сибирь" пройдет концерт "Письма с фронта". Солист Сергей Зыбков из Санкт-Петербурга исполнит песни о войне, посвященные защитникам блокадного Ленинграда. Начало в 17:00.
Цена билета: 200-400 рублей. 6+
 
Соревнование на коньках
15 и 16 февраля в Барнауле на катке "Клевченя" пройдут всероссийские соревнования "Серебряные коньки" для детей 11-13 лет. Это самые важные состязания в сезоне для спортсменов этой возрастной группы. В Барнауле состоится полуфинал соревнований. К нам приедут участники из шести регионов Сибири – Омской, Томской, Кемеровской, Иркутской областей, Алтайского и Красноярского краев. Соперники будут соревноваться на двух дистанциях: 500 и 1000 метров. Три сильнейшие команды и лучшие спортсмены попадут на всероссийский финал, который в марте пройдет в Московской области. 15 февраля состязания начнутся в 11:00, 16 февраля – пока неизвестно, все будет зависеть от погоды.
 
Театральная афиша

"Спичка"

16 февраля на сцене театральной площадки покажут спектакль "Марьино поле". В сюжете драмедии три пожилые женщины отправляются на поиски погибших на войне мужей. Им предстоит пройти дремучие леса, заброшенные деревни, встретить героев их юности, спасаться от нечисти, блуждать в калейдоскопе иллюзий и видений, но все же двигаться вперед, несмотря на то, что сама смерть идет за ними по пятам. Начало спектакля в 18:00. Цена билета: 350 рублей. 16+

Театр кукол "Сказка"

15 февраля, в субботу, здесь в 10:30 и 11:30 покажут спектакль "Лисичка со скалочкой". Дети смогут не только посмотреть на происходящее на сцене, но и стать полноценными участниками представления. Цена билета: 250 рублей. 0+

В 11:00 можно сходить с ребенком на спектакль "Три поросенка". Главные герои будут петь и шутить. Цена билета: 200-300 рублей. 3+

16 февраля в 10:30 и 11:30 покажут спектакль "Времена года". Это история о маленьком зайчике, который познает мир и чудеса природы. В этом спектакле звучат живые музыкальные инструменты и работают планшетные куклы вместе с артистами в живом плане. Дети смогут играть, общаться с куклами и поучаствовать в действии. Цена билета: 250 рублей. 0+

А в 11:00 состоится показ спектакля "Волк и семеро козлят". В этой сказке мама-коза работает артисткой и постоянно пропадает на репетициях, пока ее дети одни сидят дома. Волк пытается повторить ее сопрано, чтобы козлята открыли ему дверь. Что из этого получится? Зрители увидят ковбойскую дуэль и счастливый финал. Цена билета: 200-300 рублей. 0+

Молодежный театр Алтая

15 февраля на сцене МТА покажут спектакль "Наш городок". Это самая знаменитая пьеса Торнтона Уайлдера, который придерживается философии французского экзистенциализма, пытается проникнуть в тайный смысл сущего, разобраться в причинно-следственных связях человеческого бытия. Цена билета: 150-350 рублей. 12+

16 февраля покажут спектакль "Карлик Нос". История о красивом мальчике Якобе, который всегда был вежлив с людьми, но однажды раскритиковал старуху и стал ужасным носатым карликом. В постановке вместе с артистами театра задействованы учащиеся детской театральной школы-студии при МТА. Начало в 12:00. Цена билета: 150-250 рублей. 6+

В 17:00 здесь покажут "Чертову закуску". Зрителей приглашают на спиритический сеанс, но на самом деле это будет сеанс разоблачения черной магии. Спектакль поставлен по рассказам "королевы русского юмора" Надежды Тэффи. В центре спектакля – группа персонажей, которых автор называет "чертовой закуской". Цена билета: 300 рублей. 16+

Драмтеатр

15 февраля можно сходить в театр драмы на спектакль "Темные аллеи". В основе постановки лежат рассказы Ивана Бунина. Этот спектакль об открытиях, которые люди совершают, когда встречаются с любовью, о сбывающихся и несбывающихся надеждах, об утраченной или обретенной чистоте. Начало в 17:30. Цена билета: 150-500 рублей. 18+

16 февраля в 17:30 на сцене драмтеатра покажут спектакль "И разыгрались же кони в поле..." Спектакль поставлен по рассказам Василия Шукшина. Цена билета: 150-500 рублей. 16+

 
Кино
С четверга в кинотеатрах выходит несколько премьер. Криминальный боевик "Джентльмены" (18+) о выпускнике Оксфорда, который применил свой ум и дерзость и придумал нелегальную схему обогащения, используя поместья обедневшей английской аристократии.
Драма "Скандал" (18+) – это история женщин, которые разоблачили и свергли босса, основателя могущественной медиаимперии всех времен. 
"Цвет из иных времен" (16+) – фильм жанра ужасы. В сюжете фермер Нэйтан Гарднер с семьей живет в отдалении от цивилизации. Рядом с его домом падает метеорит, на этом месте разрастаются необычные цветы, а телевидение и мобильная связь работают с помехами. 
Зрители увидят победителя номинации "Лучший фильм" премии "Оскар" в 2020 году – "Паразиты" режиссера Пон Джун-хо. (18+)
С ребенком можно сходить на  увлекательные приключения отважного и грозного капитана Саблезуба – в прокат вышел мультфильм "Капитан Саблезуб и Волшебный бриллиант". (6+)
 
Вечер рока
15 февраля в "Байк-баре" пройдет вечеринка для фанатов рок-музыки Cover Party. В этот вечер барнаульцы услышат хиты таких групп, как: "Браво", "Король и Шут", "Ночные Снайперы", "Слот", The Cranberries, "Сплин", "Би-2", "Земфира", Noize MC и многое другое в исполнении местных музыкантов. Начало в 19:30. Билеты на входе 200 рублей. 18+
 
Выставки

В ГМИЛИКА открылась новая выставка. На ней представлены живописные работы художника Александра Варова "Колыванские миражи". В экспозицию входят около тридцати работ, которые посвящены Горной Колывани и ее легендам. 0+

На прошлой неделе в краеведческом музее заработала выставка "Барнаул – вчера, сегодня, завтра". Это проекты молодых архитекторов города, которые представили свои взгляды и идеи на вопросы сохранения исторического ландшафта Барнаула и модернизации современного городского пространства. Барнаульцы увидят вариант проекта архитектурной среды музея истории горнозаводского дела на Алтае в здании первой плавильной фабрики Барнаульского сереброплавильного завода, один из вариантов благоустройства сквера "Шишковки". 0+

 

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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

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