Сретение Господне: что это за праздник и как его принято отмечать

Сретение Господне: что это за праздник?

Сретение в переводе с "церковнославянского означает "встреча". Согласно описанию в Евангелии от Луки, в этот день произошла встреча старца Симеона (олицетворение человечества) с Богом.

Спустя 40 дней после рождения Иисуса Мария и Иосиф прибыли из Вифлеема в Иерусалим — столицу Израиля. В то время женщине, которая родила мальчика, 40 дней запрещалось заходить в храм (если родилась девочка — восемьдесят дней). А после завершения этого срока семья должна была прийти в церковь с ребенком для обряда посвящения Богу и принести очистительную жертву – годовалого ягненка и голубя. Таков был закон Моисея, который иудеи установили в память исхода евреев из Египта.

С сорокадневным младенцем на руках Мария и Иосиф ступили на порог Храма и провели необходимый обряд. После этого они собирались уйти, в этот момент к ним подошел древний старик по имени Симеон.

Праведник взял ребенка на руки, обрадовался и сказал: "Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицем всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля" (Лк 2:29-32).

После этого, согласно преданию, Симеон — самый старым человек в Иерусалиме — наконец-то простился с жизнью и обрел покой.