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Сретение Господне: что это за праздник и как его принято отмечать

, ИА "Амител"
Почему у православных этот праздник считается одним из главных и в чем его смысл
Автор: Дуччо ди Буонинсенья - The Yorck Project (2002), СС0, commons.wikimedia.org

Автор: Дуччо ди Буонинсенья - The Yorck Project (2002), СС0, commons.wikimedia.org


15 февраля православные отмечают один из важнейших праздников христианства — Сретение Господе. Это один из двунадесятых праздников церковного календаря, потому что связан с событиями жизни Иисуса Христа и Пресвятой Богородицы. Отмечают его на сороковой день после Рождества Христова. Что это за праздник, почему ему придают такое большое значение и как его нужно проводить, читайте в материале amic.ru.

1
Сретение Господне: что это за праздник?

Сретение в переводе с "церковнославянского означает "встреча". Согласно описанию в Евангелии от Луки, в этот день произошла встреча старца Симеона (олицетворение человечества) с Богом.

Спустя 40 дней после рождения Иисуса Мария и Иосиф прибыли из Вифлеема в Иерусалим — столицу Израиля. В то время женщине, которая родила мальчика, 40 дней запрещалось заходить в храм (если родилась девочка — восемьдесят дней). А после завершения этого срока семья должна была прийти в церковь с ребенком для обряда посвящения Богу и принести очистительную жертву – годовалого ягненка и голубя. Таков был закон Моисея, который иудеи установили в память исхода евреев из Египта.

С сорокадневным младенцем на руках Мария и Иосиф ступили на порог Храма и провели необходимый обряд. После этого они собирались уйти, в этот момент к ним подошел древний старик по имени Симеон. 

Праведник взял ребенка на руки, обрадовался и сказал: "Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицем всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля" (Лк 2:29-32).

После этого, согласно преданию, Симеон — самый старым человек в Иерусалиме — наконец-то простился с жизнью и обрел покой.

2
Кто такой этот Симеон и как он связан с Иисусом?

Симеон был книжником, который переводил Священное Писание с еврейского на греческий язык.

Согласно преданию, когда Симеон переводил книгу пророка Исаии, он дошел до слов: "Се Дева во чреве приимет и родит Сына". Книжник усомнился: как дева может родить? И решил заменить слово "дева" на слово "жена". Но в этот момент к нему явился ангел, который запретил менять слово. Ангел сказал, что Симеон будет жить до тех пор, пока сам не увидит исполнение этого пророчества. "Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня" (Лк 2:25-26), — пишет евангелист Лука.
Согласно преданию, до встречи с Иисусом Симеон прожил 360 лет.

3
В чем смысл этого праздника?

Сретение - это встреча человечества в лице старца Симеона с Богом. Эту встречу считают самой главной встречей истории. Хотя бы раз в жизни любой человек оказывается в доме Божием — в храме. И там с каждым происходит его личное Сретение — встреча со Христом. 

Кроме того, церковь воспринимает этот  праздник как встречу Ветхого Завета (в лице Симеона) и Нового Завета (Иисус Христос). Господь показал этим, что Ветхий Закон не отрицается, однако настало время, когда его должен сменить Закон Новый – исполнение которого приведет человека в Царствие Небесное. 

Для Симеона встреча с Богом была желаемой, так как избавила его от бремени земной жизни. С философской точки зрения, встреча с Богом несет освобождение и радость. И это касается каждого человека, который уверовал и впервые пришел в храм. 

4
Как празднуют Сретение?

Сретение стало государственным праздником в Византии в VI веке. Оттуда традиция празднования распространилась по христианскому миру. В первые века в этот день славили Богоматерь, а позже — Иисуса Христа.  В Сретение Господне в храмах проводили богослужения в православных храмах служат праздничную литургию, иногда с крестным ходом. 

В этот день в храмах освящают свечи. Этот обычай пришел в православную церковь от католиков. Крестными ходами с зажженными светильниками Римская Церковь пыталась отвлечь людей от языческих праздников, которые связаны с почитанием огня. К сретенским свечам в Православной Церкви относятся очень трепетно: их называют "громницы". Считается, что освященые в храме в этот день свечи могут защитить жилище и всех домочадцев от беды. Свечи уносят домой, хранят весь год и зажигают во время домашней молитвы.

Также на Сретение принято приглашать на обед своих родных и всем вместе возносить благодарственные молитвы Богу.  При этом молиться нужно за всех людей на земле.

 

5
Какие народные приметы есть для этого праздника?

В народе Сретенье тажке считают встречей — зимы и весны. "На Сретеньев день снежок — весною дожжок", "В Сретение солнце на лето, зима на мороз поворотила" — такие пословицы придумали славяне для этого дня. 

Считалось, что в этот день обязательно нужно много радоваться, так как уже чувствуется конец зимы и окончание жестоких холодов. В деревнях 15 февраля проводили шумные гулянья.

Также наши предки говорили, что какой выдастся погода на Сретение, такой и будет она на протяжении всей весны. Поэтому смотрели на погоду и пытались подготовиться к  весеннему сезону.

 

Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

15.02.2020 08:27
- гость -

Живите по Наследию Предков наших, а не по ИзТоррыи.
По Наследию Предков солнце и земля наши боги, они нам жизнь дают, а не какая то мистическая книга, не понятно кем писаная...

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