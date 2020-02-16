Понять и простить: в чем смысл подготовительной недели о блудном сыне?

О чем рассказывает притча о блудном сыне?

Притча рассказывает о том, что у зажиточного человека было два взрослых сына. Старший всегда был при отце, помогал ему в хозяйстве и не смел перечить. Младший же вел довольно праздный образ жизни. А однажды и вовсе потребовал отца поделить наследство и выдать его часть.

Глава семейства отдал то, что полагалось сыну, и тот ушел. В далеких краях он быстро потратил деньги. Наступили тяжелые времена, но гордость и стыд не позволили блуднику идти к родителю. Чтобы не умереть с голода, он нанялся работать свинопасом – самая низшая степень падения в то время. Доходило до того, что он украдкой ел еду, которую давали животным Невыносимые условия жизни довели юношу до отчаяния. Он решил вернуться к отцу и проситься к нему слугой. Родитель, увидевший возвращающего сына, выбежал навстречу и обнял его.

"Отче! Я согрешил против неба и пред тобою и уже недостоин называться сыном твоим", – сказал парень.

Отец вместо того, чтобы прогнать блудного сына, приказал рабам принести лучшую одежду, дать перстень (символ власти), обувь. А также заколоть самого откормленного теленка для праздника в честь возвращения наследника.

Когда старший сын вернулся с поля, дома уже пели песни и веселились. От слуги он узнал о поводе для торжества. Ему же за все время службы ни разу не был оказан такой прием. Он рассердился и даже не захотел входить.

"Сын мой! Ты всегда со мною, и все мое – твое, а о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся", – такими словами пригласил отец старшего сына в дом (Лк. 15:11-32).