Понять и простить: в чем смысл подготовительной недели о блудном сыне?

16 февраля 2020 года наступает вторая подготовительная неделя перед Великим Постом. Она называется Неделя о блудном сыне (неделя на церковном языке – воскресенье, прим. ред.). В этот день Церковь вспоминает самую известную притчу Иисуса Христа. О чем она и какой несет смысл в преддверии одного из главных испытаний, читайте в нашей рубрике "Вопрос – ответ".
Притча рассказывает о том, что у зажиточного человека было два взрослых сына. Старший всегда был при отце, помогал ему в хозяйстве и не смел перечить. Младший же вел довольно праздный образ жизни. А однажды и вовсе потребовал отца поделить наследство и выдать его часть.
Глава семейства отдал то, что полагалось сыну, и тот ушел. В далеких краях он быстро потратил деньги. Наступили тяжелые времена, но гордость и стыд не позволили блуднику идти к родителю. Чтобы не умереть с голода, он нанялся работать свинопасом – самая низшая степень падения в то время. Доходило до того, что он украдкой ел еду, которую давали животным Невыносимые условия жизни довели юношу до отчаяния. Он решил вернуться к отцу и проситься к нему слугой. Родитель, увидевший возвращающего сына, выбежал навстречу и обнял его.
"Отче! Я согрешил против неба и пред тобою и уже недостоин называться сыном твоим", – сказал парень.
Отец вместо того, чтобы прогнать блудного сына, приказал рабам принести лучшую одежду, дать перстень (символ власти), обувь. А также заколоть самого откормленного теленка для праздника в честь возвращения наследника.
Когда старший сын вернулся с поля, дома уже пели песни и веселились. От слуги он узнал о поводе для торжества. Ему же за все время службы ни разу не был оказан такой прием. Он рассердился и даже не захотел входить.
"Сын мой! Ты всегда со мною, и все мое – твое, а о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся", – такими словами пригласил отец старшего сына в дом (Лк. 15:11-32).
Главный смысл этой притчи кроется во взаимоотношении между человеческой душой и Богом. Бога символизирует отец, для которого все люди являются детьми. Под образом блудного сына подразумеваются все те, кто удалился от Бога, кто грешен и был своеволен. Порой и мы, как этот блудный сын, уходим от Бога.
Через этот рассказ Церковь напоминает о милосердии всевышнего ко всем грешникам, которые обращаются к Богу с искренним раскаянием. В нескольких шагах до Великого поста (особого времени в жизни каждого верующего) эта притча – луч надежды на то, что Бог простит грешников и протянет руку помощи. Церковь призывает вернуться к Богу, сокрушенно и искренне покаявшись в грехах, и надеяться на Его прощение и милосердие.
Отдельно стоит сказать про старшего брата. Он служил отцу не ради любви, а лишь старался заслужить наследство и возмутился, когда младшему брату был надет перстень наследника. Не мог он и поверить, что отец его любит просто так, что милосердие не надо заслуживать. Так бывает и в жизни: люди ходят в храм, соблюдают все каноны, но, если кто-то из прихожан в силу незнания сделал что-то не так, они начинают возмущаться. Неделя о блудном сыне – напоминание о том, что Бог всегда готов простить и принять, но только раскаявшееся сердце.
В переданной Иисусом притче есть еще один глубокий смысл для христиан – научиться, как родитель, прощать и принимать людей, нанесших вред, так, чтобы в душе не осталось обиды, зла.
16 февраля и в два последующих воскресенья на Всенощной поется 136-й псалом "На реках Вавилонских". Он описывает страдания евреев в плену Вавилонском и их тоску о своем отечестве, напоминая верующим о греховном плене и о необходимости стремиться к духовному отечеству – Царствию Небесному. Появление этого псалма именно в Неделю о блудном сыне – не случайно. Тут в псалме прослеживается общая идея с притчей – грусть по родине, по отчему дому. Кроме того, важно, что евреи оказались за пределами своей родной земли не случайно, а в наказание за грехи всего народа.
Евангельская притча о блудном сыне, также звучащая на богослужении, как бы продолжает смысловой ряд: отец ждет возвращения блудного сына. Подобно древним евреям, находившимся в плену у чужеземцев, мы пленены своими страстями и греховным образом жизни. Все тексты богослужения в Неделю о блудном сыне пронизаны соединением плача о своих грехах и радостью о том, что возможность вернуться не потеряна.
По окончании второй подготовительной седмицы наступает неделя о страшном суде. Это воскресенье за неделю до начала поста носит название Мясопустной недели.
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