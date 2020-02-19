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Будем ли отдыхать в день голосования по поправкам к Конституции?

, ИА "Амител"
Известно, что оно пройдет в будний день
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com


Всенародное голосование по поправкам к Конституции РФ хотят провести в будний день, при этом обещают сделать его выходным. Так ли это на самом деле, когда проведут голосование и что мешает сделать этот день выходным – читайте в материале amic.ru.

1
Когда пойдем голосовать по поправкам в Конституцию?

Дата пока не определена. По мнению председателя ЦИК Эллы Памфиловой, оптимальное время для проведения голосования – апрель. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, решения по дате проведения голосования не принимались, но есть несколько точек зрения на этот счет.

К примеру, источники РБК заявили, что в качестве основного варианта в Кремле рассматривают 22 апреля – в этот день в 2020 году исполнится 150 лет со дня рождения Владимира Ленина. Хотя до этого источники РБК называли наиболее вероятной датой 12 апреля, скорее всего потому, что в этот день в 1978 году была принята Конституция РСФСР. 

А лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил провести голосование 27 апреля. Потому что в этот день праздников никаких нет, дачный сезон не начался, да и это будет понедельник, а партия уже предлагала проводить все выборы в последний понедельник апреля, пояснил политик в своем Telegram-канале. 

2
А будет ли вообще выходной в день голосования по Конституции?

Скорее всего, да. Во всяком случае, Владимир Путин поддержал идею рабочей группы сделать день всенародного голосования выходным. Он отметил, что этот выходной день не "вытащат" из первомайских или новогодних праздников, передает РИА "Новости".

3
Это значит, что у нас появится дополнительный выходной?

Пока непонятно. По словам Дмитрия Пескова, день голосования по Конституции в 2020 году "будет объявлен, как другие выходные дни, со всеми другими режимами оплаты", пишет РБК.

Нерабочие праздничные дни в России закреплены в статье 112 Трудового кодекса РФ. К ним относят новогодние каникулы (с 1 по 8 января), Рождество Христово (7 января), День защитника Отечества (23 февраля), Международный женский день (8 марта), Праздник Весны и Труда (1 мая), День Победы (9 мая), День России (12 июня), День народного единства (4 ноября). Внести дополнительный выходной, согласно указанной статье, нужно не позднее, чем за два месяца до календарной даты устанавливаемого выходного дня. Поэтому если этот выходной установят в апреле, вносить изменения нужно уже в феврале.

По словам сопредседателя рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию РФ Андрея Клишаса, выходной предлагают установить специальной нормой закона о поправке в Конституцию, передает РГ.

 

Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

19.02.2020 09:26
я

когда царь скажет тогда и пойдем голосовать

19.02.2020 09:33
- гость -

Будет выходной или невыходной, это неважно. Я всё равно приду на участок вечером, перед закрытием. Чтобы так не вышло, что днём мой бюлетень получил некто другой за меня. Приду и скажу "НЕТ" Владимиру Владимировичу, ибо кредит доверия им исчерпан до нуля.

19.02.2020 09:36
- гость -

09:33
По крайней мере это ваше гражданское мнение и ваш гражданский поступок. Для того и волеизъявление народа, чтобы все имели возможность выразить своё отношение к Путину и его предложениям.

19.02.2020 09:42
АБОРИГЕН

По всем трём пунктам - НЕВАЖНО.

19.02.2020 09:46
- гость -

А буфет на участке будет?

19.02.2020 09:49
петух с докучаево

как то раз я заработался и на голосование по президентству (уже и не помню какому) пришел не в воскресенье а в субботу... пришел на участок. зашел в какой-то кабинет...кругом кипы бумаг ...люди мечутся туда сюда... какая-то тетка такая ко мне подходит и говорит "Сергей все нормально" я задумался ведь я нефига не сергей....а потом выяснилось что голосование завтра..

19.02.2020 09:51
Петуху

Должно литровую огрел.

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