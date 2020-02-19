Будем ли отдыхать в день голосования по поправкам к Конституции?

Когда пойдем голосовать по поправкам в Конституцию?

Дата пока не определена. По мнению председателя ЦИК Эллы Памфиловой, оптимальное время для проведения голосования – апрель. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, решения по дате проведения голосования не принимались, но есть несколько точек зрения на этот счет.

К примеру, источники РБК заявили, что в качестве основного варианта в Кремле рассматривают 22 апреля – в этот день в 2020 году исполнится 150 лет со дня рождения Владимира Ленина. Хотя до этого источники РБК называли наиболее вероятной датой 12 апреля, скорее всего потому, что в этот день в 1978 году была принята Конституция РСФСР.

А лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил провести голосование 27 апреля. Потому что в этот день праздников никаких нет, дачный сезон не начался, да и это будет понедельник, а партия уже предлагала проводить все выборы в последний понедельник апреля, пояснил политик в своем Telegram-канале.